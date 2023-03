Final Eight di Coppa Italia A2 Femminile, tutto sull’evento e l’analisi delle sfide in programma

Otto squadre, una sola vincitrice: tutto pronto a Battipaglia per la Coppa Italia di Serie A2. Per la prima volta da anni siamo già sicuri che ci sarà una nuova formazione nell’Albo d’Oro: con Crema, dominatrice per cinque edizioni, fuori dai giochi un nuovo team è pronto a scrivere il suo nome nell’Albo d’Oro e in ben sei casi (uniche ex vincenti Costa Masnaga e La Spezia) sarebbe una storica prima volta.

Tutto sulle partite in programma da venerdì:

USE ROSA SCOTTI EMPOLI vs LIMONTA COSTA MASNAGA (ore 14.30, diretta in chiaro LBF TV)

La capolista del Girone Sud contro una quarta del Girone Nord un po’ atipica, dato che ora è terza e pienamente in corsa per la vetta. Use Rosa Scotti Empoli contro Limonta Costa Masnaga: una partita affascinante, che meno di 12 mesi fa ammiravamo in Serie A1. Oggi, queste sono due squadre molto piacevoli da vedere: Costa ed Empoli sono i due migliori attacchi presenti in queste Final Eight. Corsa, tiro da tre e intensità, per due compagini in salute: Empoli ha vinto sette delle ultime otto gare, Costa Masnaga è in serie aperta da ben 11 vittorie. Insomma, spettacolo assicurato e partita che può esser ad alto punteggio.

Il duello – Per Costa Masnaga Vittoria Allievi è stata spesso, in passato, non solo un all-around su cui contare ma anche un perno da un punto di vista difensivo. Avendo braccia lunghe e buona fisicità, non è da escludere che possa, a seconda dei momenti della partita, prendere in consegna a turno una tra Tina Cvijanovic e Katrin Stoichkova: Cvijanovic è più impostata tecnicamente da lunga, ma ama partire da esterna e concludere in penetrazione (58% da due per lei, seconda migliore del campionato), Stoichkova (probabilmente alla miglior stagione in carriera) è più una spot-up shooter, 41% da tre e una striscia aperta 14 partite con almeno una tripla. Servirà un difensore versatile a Costa in entrambi i casi, e forse Allievi è la miglior risposta per coach Seletti.

MVP Watch – In casa Empoli non si può non spendere il nome di Antonia Peresson, che pur avendo compiti di regia (2.9 assist in stagione) è ancora la giocatrice delle grandi occasioni e degli ultimi tiri: l’ha dimostrato anche in questa stagione, coi 36 punti realizzati contro Patti nell’epico scontro che, in questo momento, decide la classifica del campionato. Per Costa Masnaga spendiamo il nome di Patricia Brossmann: la tedesca sta mettendo a ferro e fuoco il campionato e nelle ultime sette partite è andata in doppia doppia sei volte, l’impressione è che Empoli (e anche altre squadre delle Final Eight) abbia poche risposte per l’attualità fisicità della teutonica, al netto dell’ottimo rendimento di Laura Manetti vicino a canestro.

IL PONTE CASA D’ASTE SANGA MILANO vs CESTISTICA SPEZZINA (ore 16.30, diretta in chiaro LBF TV)

Il Sanga Milano è la squadra più compatta di questo inizio stagione nel Girone Nord: terzo attacco della Final Eight, seconda difesa, seconda per differenza canestri. La formazione di coach Pinotti ha un solo problema: essendo esordiente, non ha alcuna esperienza in questa competizione. Gioca contro una società tra le più esperte nel disputare una Final Eight, e con un gruppo che ha già giocato la scorsa stagione: La Spezia può contare su questo tipo di esperienza, anche se organico alla mano e visto il rendimento recente delle liguri (sconfitta contro la Stella Azzurra Roma, netta sconfitta contro Patti, vittoria sofferta a Selargius) parte decisamente sfavorita contro una squadra che è 18-1 in stagione.

Il duello – Nancy N’Guessan e Susanna Toffali sono entrambe risorse molto importanti delle loro squadre. In comune hanno un passato a Costa, per il resto non così tanto: N’Guessan è veloce ma più fisica, Toffali ha un gran primo passo ed è forse più esplosiva (11.2 punti di media per lei). Entrambe però rappresentano un’interessante opzione offensiva per La Spezia e Sanga, e chi delle due farà meglio darà una grande mano alla sua squadra per la vittoria.

MVP Watch – Per il Sanga non si può non spendere il nome di Richelle Van der Keijl, lunga dominante che sta mostrando grande abilità a rimbalzo data dalla stazza, ma anche ottima efficienza con movimenti di post educati: le lunghe spezzine hanno doti fisiche ma forse mancano le lunghe leve (la più alta, Pini, deve comunque 11 centimetri all’olandese), la pivot le può impensierire dall’alto della terza percentuale da due del torneo (55%). La Spezia non ha un vero e proprio nome dominante, è un organico più distribuito: ma il nome della giocatrice più esperta, Elisa Templari, può esser una scelta educata. Tra le giocatrici con più trascorso in A2, la sua esperienza e la sua capacità di metter punti nei momenti decisivi è il principale asset a disposizione di coach Corsolini: in più, viene da sette doppie cifre di fila prima della Coppa ed è tiratrice da 36% da dietro l’arco.



AUTOSPED CASTELNUOVO SCRIVIA vs PALAGIACCIO FIRENZE (ore 18.30, diretta in chiaro LBF TV)

Doveva esser una corazzata la squadra di Molino, la verità del campionato sinora sta dicendo altro: tanti problemi fisici, una chimica ancora da trovare, alcuni passaggi a vuoto su singola partita non entusiasmanti. Poi si guarda la classifica, però, e si legge 17-2 di record, prima difesa e miglior squadra per differenza canestri: insomma, i margini di miglioramento ci sono, ma Castelnuovo Scrivia è decisamente tra le favorite. Al netto delle indisponibili (sfortunatamente non ci sono bollettini ufficiali precisi ma va sicuramente attenzionata la situazione di Ravelli e Gatti, viste le ultime settimane). Allo stesso modo, l’infortunio di Marta Rossini ha seriamente penalizzato la stagione di Firenze: la play/guardia è tornata da due gare, la sensazione è che però il suo rientro sia stato contingentato e gestito dal sapiente coach toscano Corsini, in attesa dei grandi palcoscenici, dando più spazio alle sue alternative offensive (grande momento per De Cassan, reduce dal 20+10 contro Matelica). E la Coppa Italia è uno di questi.

Il duello – Entrambe play/guardie con punti nelle mani Sofia Marangoni e Marta Rossini sono le giocatrici di maggior richiamo, se non altro perchè sino all’anno scorso erano le leader principali della classifica marcatrici. La sensazione è che da entrambi i lati le due squadre abbiano altre opzioni sulle esterne (Baldelli, Bonasia per le piemontesi; Capra e Cremona per le toscane) ma da una prestazione esplosiva delle due giocatrici di maggior produttività offensiva può passare il risultato del match. 13.6 punti di media, 37% da tre e 3.5 assist per Marangoni, 13.5 punti col 57% da due per Rossini: chi eguaglierà o sorpasserà questi numeri può fare la differenza.

MVP Watch – In casa Castelnuovo Scrivia sarebbe sbagliato non passare da Nina Premasunac, per gradi ed esperienza la giocatrice più importante: l’ha dimostrato anche in stagione, dove è leader per percentuale da due del torneo (59%) e ha fatto registrare sette doppie doppie. Senza, verosimilmente, una Marta Rossini al 100%, Firenze si affida al supremo atletismo di Alexandrine Obouh Fegue, che ha numeri da autentico “crack” per il campionato, dovuti principalmente al suo atletismo: una lunga reattiva ed esplosiva come lei può esser una spina del fianco per l’esperta formazione castelnuovese. 10.9 punti, 14 rimbalzi e soprattutto 2.3 stoppate a gara che lanciano un messaggio: attaccare in area contro Firenze è sconsigliabile, meglio forse “aprire la scatola” col tiro da fuori.

O.ME.P.S. AFORA GIVOVA BATTIPAGLIA vs WOMENAPU DELSER CRICH UDINE (ore 20.30, diretta in chiaro LBF TV)

Due squadre che non arrivano in formissima alla Coppa: Udine ha perso quattro delle ultime sette gare, e ha mostrato qualche fragilità anche nel secondo tempo dell’ultima uscita contro Bolzano, va detto affrontata senza Bovenzi; Battipaglia ha davvero tanta sfortuna, con gli infortuni di Crudo, Seka e Cutrupi che l’hanno costretta al -25 contro Umbertide. In più, le campane hanno dovuto gestire un cambio in corsa in settimana, quello della ceca Rylichova per la italo-paraguagia Paola Ferrari, giocatrice di grande esperienza (37 anni) ma che dovrà inserirsi in pochissimo tempo.

Il duello – Giovani italiane in regia, sarà molto interessante la sfida tra Gaia Castelli e Giorgia Bovenzi, due giocatrici che hanno vestito l’Azzurro con continuità in Estate, facendo anche una discreta figura. Forse non sono le giocatrici chiave della squadra, ma Castelli in regia dovrà verosimilmente dettare un ritmo alto (obiettivo di Battipaglia può esser sfiancare un po’ Turmel e compagnia) e sfornare assist, 13 nelle ultime tre gare, mentre Bovenzi avrà il compito d’innescare la sua pivot francese e attaccare un’area battipagliese che, con Cutrupi non al top della condizione, potrebbe esser più permeabile del solito.

MVP Watch – Per Udine un nome fortissimo è quello di Sara Ronchi: realizzatrice spaziale, da cui dipendono le sorti di Udine. Quando segna tanto, Udine tende a vincere: e succede con buona frequenza dato che Ronchi ha segnato 25 o più punti cinque volte nel corso della stagione. Battipaglia, in un momento complesso, si stringe attorno all’italo-americana Breanna Alford, che è una lunga che per caratteristiche può provare a insidiare il totem Turmel nel pitturato, pur concendendogli almeno una decina di centimetri. D’altronde Alford è in un buon momento, avendo fatto registrare tre doppie doppie nelle ultime quattro uscite.

QUARTI DI FINALE

Venerdì 3 marzo

• Use Basket Rosa Empoli-Costa Masnaga – ore 14:30

• Sanga Milano-Cestistica Spezzina – ore 16:30

• Castelnuovo Scrivia-Pallacanestro Femminile Firenze – ore 18:30

• Women APU Udine-O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia – ore 20:30



SEMIFINALI

Sabato 4 marzo

• Semifinale 1 – ore 18:00

• Semifinale 2 – ore 20:00



FINALE

Domenica 5 marzo

• Finale – ore 18:00

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta in chiaro su LBF TV. La Finale sarà trasmessa anche in diretta in chiaro su MS Channel – Canale 814 di Sky.

AREA COMUNICAZIONE LBF