FIP e NBN23 lanciano “FIP STATS”, online da oggi su App Store e Google Play

La Federazione Italiana Pallacanestro compie un ulteriore passo in avanti verso un nuovo futuro digitale. Grazie alla rinnovata partnership con NBN23, leader internazionale nella digitalizzazione degli eventi cestistici, per la stagione sportiva 2023/24 tutti gli appassionati e gli addetti ai lavori del nostro movimento avranno a disposizione FIP STATS, l’App che racchiude tutte le informazioni statistiche dei campionati di: Serie B Interregionale maschile, Serie C maschile, B femminile, Under 19 Eccellenza maschile, Under 17 Eccellenza maschile e Under 15 Eccellenza maschile.

Spazio anche ai campionati: Divisione Regionale 1 (Veneto/Trentino Alto Adige), Divisione Regionale 1 (Umbria), Divisione Regionale 2 (Basilicata).

Così il presidente FIP Giovanni Petrucci: “Con ‘FIP STATS’ la FIP prosegue nella sua evoluzione verso una completa digitalizzazione e dematerializzazione della moltitudine di informazioni relative alle partite di pallacanestro. Ogni singola società è parte integrante di questo processo, che siamo sicuri porterà beneficio non solo agli addetti ai lavori, ma a tutta la community del basket italiano che potrà avere accesso, in tempo reale, a tutti i dati e alle curiosità statistiche proprie del nostro sport”.

“Siamo molto felici di unire le nostre strade a quelle della Federazione Italiana Pallacanestro – afferma Miguel Bullòn, CEO di NBN23 – e di poter contribuire all’evoluzione di questo sport in un Paese che è stato pioniere nel processo di digitalizzazione fin dall’inizio”.

Da oggi disponibile sugli store Google Play e App Store, ‘FIP STATS’ prosegue dunque la via tracciata nel 2022/23 dall’APP Swish – supportata anch’essa dalla tecnologia messa a disposizione da NBN23 – e che aveva digitalizzato la Serie C Gold, tutte le Finali Nazionali giovanili maschili e femminili, comprese quelle 3×3.

FIP STATS rappresenta ancora di più la visione della FIP verso la transizione dal referto cartaceo a quello digitale, ma anche all’archiviazione incloud di gigabit di informazioni create in ogni singola partita, all’accesso ai dati 24 ore u 24, alle dettagliate analisi e allo scouting. Una vera e propria rivoluzione nei campionati “minors” e giovanili, che coinvolge in maniera attiva gli Ufficiali di Campo, i rilevatori statistici e i dirigenti delle società, e che avvierà la creazione e il costante aggiornamento di un database preziosissimo anche in relazione al monitoraggio effettuato sul territorio da parte del Settore Squadre Nazionali.

Per la stagione al via da ottobre 2023, la digitalizzazione si espande dunque a 6 campionati, con il monitoraggio di oltre 12.000 fra atleti e atlete, 808 squadre e oltre 12.000 partite, tra Regular Season e Post Season. Il tutto raccolto in questa nuova App multi-piattaforma e multi-dispositivo, che darà la possibilità di seguire ogni azione delle partite oltre ad offrire le statistiche in diretta.

Al momento del download, gratuito su App Store e Google Play, FIP STATS sarà fruibile in modalità FAN, con accesso a:

– Classifiche aggiornate istantaneamente;

– Risultati in diretta;

– Informazioni su squadre e atleti/e preferiti;

– Mapping dei palazzetti;

– Analisi dettagliata delle squadre;

– Notifiche su orari, roster

Per accedere ai contenuti Premium di FIP STATS si potrà scegliere fra le tre opzioni dell’abbonamento GOLD: settimanale (1.99 €), mensile (3.99 €), annuale (29.99 €).

Con l’abbonamento GOLD si avrà accesso a:

– Classifiche e statistiche dei giocatori nella competizione;

– Boxscore;

– Play-by-Play;

– Grafici con i leader della partita;

– Statistiche in tempo reale;

– Profilo dei giocatori e statistiche;

– Filtro delle statistiche

Ogni società partecipante ai 6 campionati federali presenti su FIP STATS avrà a disposizione gratuitamente 1 account GOLD. Per tutte le società del Campionato di B Interregionale, unico in cui sono abilitate le statistiche avanzate, sono a disposizione gratuitamente ulteriori 4 account GOLD.

fip.it