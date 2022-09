FOCUS LBF – Serie A2, dieci possibili giovani sorprese della stagione

Da sempre fucina di talenti, la Serie A2 è un campionato che rappresenta la “terrà delle opportunità” per tante giovani giocatrici. Ogni campionato di A2 riserva sorprese in questo senso, con l’esplosione definitiva di grandi talenti ma anche il consolidamento di chi inizia la stagione a fari spenti, per poi crescere talvolta oltre le più rosee aspettative. Oggi diamo un’occhiata alle giocatrici fuori dalla portata dei riflettori, che però possono incidere nella stagione 2022/2023.

GAIA CASTELLI (Playmaker, 2006, O.ME.P.S. Givova Battipaglia)

La società campana già la scorsa stagione ha mostrato grande intraprendenza riservando grande spazio alla 2004 Jessica Milani (confermatissima), l’impressione è che quest’anno coach Maslarinos possa utilizzare di più anche la sua classe 2006, vista solo per qualche partita nel finale della scorsa stagione, quattro partite. Fisico minuto ma gran velocità, Castelli ha evidenziato tutte le sue doti da realizzatrice all’EuroBasket U16 di quest’estate risultando una delle Azzurre più continue come realizzatrice: 12.6 punti, nono posto generale del torneo. Prestazioni che possono lanciarla anche a livello senior, dopo aver assaggiato il campo anche in Serie A1.

ELENA GIORDANO (Guardia, 2002, Acciaierie Valbruna Bolzano)

Forse già più nota di molte giocatrici di questo elenco, e anche più esperta (classe 2002), ci sentiamo di scommettere su Giordano perché ha decisamente un conto da presentare alla sfortuna. Reduce da due infortuni gravi, l’ultimo una lesione del crociato rimediata con Udine, in una stagione che poteva essere quella della definitiva crescita sotto un coach d’alto profilo come Massimo Riga. Per Giordano sarà sicuramente tanta la voglia di rivalsa e di tornare ancora più forte di prima dopo aver collezionato appena 21 presenze in A2 nelle ultime due stagioni. Giocatrice dall’ottimo tasso tecnico e struttura fisica, quest’anno l’Acciaierie Valbruna Bolzano ha puntato tantissimo su di lei all’interno di un gruppo giovane in cui può esaltarsi.

MARTINA GUZZONI (Ala, 2006, Cestistica Spezzina)

Guzzoni è stata forse la sorpresa più grande, tra le giovani, nello scorso campionato. Coach Corsolini l’ha lanciata praticamente subito in quintetto e dopo aver preso le misure la 2006 ha risposto molto bene andando anche per tre volte in doppia cifra e rendendo molto soprattutto nella parte centrale della stagione. Nel finale, con l’arrivo della più esperta Stoichkova e il rush finale delle spezzine per la promozione, il suo utilizzo è un po’ venuto meno. Ma rimane sicuramente il prospetto più interessante delle bianconere: la stazza già c’è, come evidenziato nell’EuroBasket U16 deve sicuramente lavorare sull’ampliare il bagaglio tecnico ma la base da 20 partenze in quintetto la scorsa stagione, a 16 anni non ancora compiuti, è importante.

CRISTINA OSAZUWA (Centro, 2005, Limonta Costa Masnaga)

Costa Masnaga, parlando di giovani, è un rebus davvero intricato da risolvere: anche quest’anno previsti diversi esordi interessanti, e che dire di giocatrici già affermate come Allievi o Villa che sono giovani sulla carta, ma in pratica sono già state protagoniste in Serie A1 e possono esserlo in A2? Scegliamo dunque una giocatrice che riteniamo si trovi in una zona grigia, in mezzo. Cristina Osazuwa ha tutto per esser una lunga importante in Serie A2, dalla presenza sottocanestro, agli istinti della giocatrice d’area, alla stazza: ha alle spalle un discreto chilometraggio nei gruppi di A1 di Costa, anche se decisamente minore se rapportato ad alcune compagne (appena 3′ di media). Costa ha riportato a casa Tibè, una giocatrice tecnica che si trova a suo agio più fronte a canestro che spalle, e quindi può pensare di puntare nel settore lunghe anche su Osazuwa. Si vede anche dalle altre scelte di mercato: negli slot straniere sono arrivate Villaruel e Brossman (un’ala di 1.83), quindi la stazza vicino a canestro sicuramente servirà.

SOFIA MORETTI (Playmaker, 2003, Alma Basket Patti)

Moretti è forse una giocatrice un po’ sottovalutata in una ricca nidiata di giovani di casa Geas: nella sola Serie A2, dalle rossonere abbiamo visto esplodere giocatrici come Pellegrini (2002), Milani (2004), ed è in rampa di lancio la 2003 Ronchi, oggi a Udine. In realtà, a chi ha visto qualche partita del Geas può non esser sfuggito il talento di Moretti e soprattutto le ottime doti da passatrice (anche 4.7 assist nella Coppa Italiana U18 2021). Dall’hinterland milanese, la 2003 si sposta a Patti sotto la guida di coach Mara Buzzanca, e c’è da fare attenzione: già l’anno scorso l’allenatrice pattese aveva fatto un eccellente lavoro con una batteria di registe giovani formata da Dell’Orto e Iuliano, e i miglioramenti specie di quest’ultima sono stati decisamente notevoli.

MATILDE BIANCHI (Playmaker, 2003, Posaclima Ponzano)

A proposito di Iuliano, gran competizione in regia per la giocatrice ex-Patti in quel di Ponzano con la maglia Posaclima: il cambio infatti è l’interessantissima Bianchi. A dispetto dei suoi 170 centimetri d’altezza, la play tascabile delle venete è stata particolarmente efficace dalla panchina partendo subito con 17 e 15 punti nelle prime due partite della stagione 2021/2022 per poi ritagliarsi un buono spazio dietro una playmaker d’esperienza come Giordano. Anche questa stagione Bianchi, che l’anno scorso si è divisa tra Ponzano e la Reyer, dovrebbe partire dietro una compagna più accreditata, ma può sempre più consolidarsi come un solidissimo cambio di categoria e, perché no, forse anche qualcosa di più limando il rapporto assist/palle perse, sinora un po’ deficitario.

MATEA NIKOLIC (Ala-Centro, 2002, E-Gap Stella Azzurra Roma)

Tra le giocatrici comunicate a roster della Stella Azzurra, è un nome che salta subito all’occhio: chi ha avuto la possibilità di vedere Matea Nikolic all’opera all’Arena Altero Felici per la partita decisiva per la promozione in Serie A2, può esser rimasto folgorato. Insieme a Ilyana Georgieva è stata la trascinatrice delle “Stelline”, tenendo il campo alla grande contro fuoriserie di B come Peric e Orsini: stoppate, canestri da fuori, giocate atletiche. Prodotto dell’Academy e cresciuta sotto coach Zaki Stojanovska, la scorsa stagione ha preso il suo posto in corsa, dopo una fugace apparizione da nove partite con Kansas, colmando lo spot lasciato libero dall’ungherese Krasovec e dando tutta la solidità necessaria all’organico Stella. Un roster giovanissimo e con tanti prospetti, tra cui però Matea potrebbe esser la più pronta.

LUDOVICA TUMEO (Play-Guardia, 2005, Delser Crich Udine)

Esce per la prima volta dalla sua Sicilia la play-guardia pattese con esperienze alla Passalacqua Ragusa. L’anno scorso l’abbiamo vista in lacrime dopo un tiro decisivo sbagliato sul campo di Sassari: può esser arrivato per lei il momento del riscatto con l’inizio della sua carriera senior, in un’ambiente come Udine che adora lavorare con le giovani. Nello stesso roster due giocatrici che promettono di esser stelle della categoria (Bovenzi e Ronchi) oltre all’attesa Penna, notevolissima classe 2006. Per certi versi Tumeo può ricordare Vittoria Blasigh per caratteristiche: può giostrare da play, anzi probabilmente il suo sviluppo potrebbe viaggiare in quella direzione; ha una stazza interessante, 1.76; ha anche del tiro da fuori nel suo repertorio, non solo da piazzato ma costruito. Materiale grezzo che plasmato nel modo migliore, seppur in un roster molto competitivo, può portare Tumeo a giocare minuti e situazioni importanti per iniziare con decisione il suo percorso tra le senior.

GIORGIA AMATORI (Play-Guardia, 2005, A.S. Vicenza)

Con la maglia di Campobasso Amatori ha decisamente affinato le sue doti continuando il suo percorso da playmaker. Non risulta difficile credere che a Vicenza possa esser la play titolare, con Fontana da cambio e Monaco che può aiutare entrambe con la sua esperienza, ma che giocherà principalmente da guardia. Grazie agli 1.75 di altezza Amatori non è solo una play di buonissima fisicità ma anche una rimbalzista importante per il ruolo (a livello Under20, nella Coppa Italiana 2021, ha viaggiato a 7.4 rimbalzi di media). Probabilmente deve limare ancora qualche particolare, ad esempio le palle perse, e avere tanti minuti a Vicenza può aiutarla molto nella lettura delle situazioni di gioco.

ANNA CAPRA (Play-Guardia, 2003, Il Palagiaccio Firenze)

Confermati i pilastri del suo quintetto, Firenze quest’anno ha voluto irrobustire la panchina e sicuramente Capra può esser la scelta vincente. L’anno scorso è stata una delle giovani più solide a interpretare il ruolo con 16′ di media per 7.1 punti a Vigarano, in una squadra semifinalista di Playoff: non solo, è andata nove volte in doppia cifra, tra cui due nel momento più caldo della stagione. Firenze è una squadra che negli scorsi anni ha lavorato in maniera molto meticolosa sullo sviluppo delle giovani, i risultati raggiunti dalla talentuossima Rossini e da un talento meno naturale ma più costruito come Poggio sono lì a dimostrarlo: per la 2003 possibile dunque una crescita in minuti, impatto e produzione.

