Frecciarossa Final Four 2024: in campo oggi le due semifinali

Torino, stiamo arrivando! Tutto pronto all’Inalpi Arena che accoglierà, il 16 e 18 febbraio, le Frecciarossa Final Four 2024, che metteranno in palio l’ambita Coppa Italia di Serie A1. La griglia della Coppa Italia era partita con 12 squadre, rimaste soltanto quattro dopo un avvincente doppio turno di qualificazione: si giocano tutto Famila Wuber Schio (campione in carica), Umana Reyer Venezia, Allianz Geas e Passalacqua Ragusa.

Nella nostra anteprima, partiamo col programma dell’evento per poi analizzare i due match.



SEMIFINALI

Venerdì 16 febbraio 2024

• Ore 17:00 – Umana Reyer Venezia vs Allianz Geas Sesto San Giovanni

• Ore 19:15 – Famila Wuber Schio vs Passalacqua Ragusa



FINALE

Domenica 18 febbraio 2024

• Ore 14:15

Tutte le partite saranno visibili in modalità gratuita su DAZN e su LBF TV • FLIMA.TV

I biglietti per le partite sono disponibili sul circuito Vivaticket.

(1) UMANA REYER vs (5) ALLIANZ GEAS (venerdì, ore 17)

Scontro molto suggestivo, tra due squadre con uno storico molto interessante: spesso Geas è stata in grado di mettere in difficoltà le venete, anche di recente.

Venezia sta dominando il campionato, non solo per punti in classifica: la squadra di coach Mazzon primeggia per efficienza offensiva e difensiva (prima squadra in LBF per Offensive e Defensive Rating). Geas ha conquistato una posizione importante dietro le big, con l’aggancio al quarto posto: non solo, anche negli indici statistici la formazione di coach Zanotti si fa apprezzare: è il sesto attacco del torneo per efficacia e la quinta difesa, e addirittura la prima per produzione sul pick and roll con la bloccante (1.28 punti a possesso). Venezia, dal canto suo, nei giochi a due crea parecchio con le palleggiatrici (0.97 punti a possesso, prima). Sarà un partita dai ritmi verosimilmente lenti: entrambe sono nella “Bottom 3” della Lega per possessi giocati, il Geas 81.3 di media (giocando due overtime) e Geas a 80.8. Importante lo scontro da dietro l’arco: Venezia tira in media 3 volte in più del Geas a partita (22.5 contro 19.2) e con percentuali migliori (36% contro 31%).

La situazione infermeria pare serena per Venezia, con la sola assenza di lungo corso di Mariella Santucci. In casa Geas, dopo i rientri di Dotto e di Begic che hanno saltato gran parte d’inizio stagione, ha destato un po’ di preoccupazione l’assenza prima della sosta di Gina Conti, ma le notizie da Sesto erano già più ottimiste prima della sosta preventivando un pieno recupero in vista di Torino.

Percorsi – Venezia si è qualificata liquidando al Secondo Turno la sorpresa RMB Brixia Basket 75-44 (Shepard 16, Fassina e Gorini 10).

Per Geas doppia conquista, prima nel derby lombardo contro Repower Sanga Milano 81-71 (Moore 19, Conti 15, Trucco e Gwathmey 14), poi 43-53 sul campo di La Molisana Magnolia Campobasso (Moore 13, Trucco 12).

Precedenti stagionali – Allianz Geas-Umana Reyer Venezia 57-63 (PalaNat, 26/11/2023).

Precedenti storici in Coppa Italia – 1-1. Umana Reyer Venezia-Allianz Geas 74-78 (San Martino di Lupari, PalaLupe, Semifinale, 02/03/2019); Umana Reyer Venezia-Allianz Geas 85-72 (San Martino di Lupari, PalaLupe, Quarti di Finale, 25/03/2022).

Il duello italiano – Concretezza e un ruolo importantissimo da collante: Martina Fassina (9.1 punti, 52% da due, 55% da tre) e Ilaria Panzera (8.9 punti, 4.6 rimbalzi, 2.4 assist) saranno sicuramente fondamentali nei destini delle due squadre. Due giocatrici diverse: Fassina in questo momento è colei che “apre la scatola” per Venezia, grazie a una vena offensiva straordinaria. Da tre tira quasi il 55%, percentuale da record all-time, ed è anche attuale primatista del campionato per Percentuale Reale (66.6%) e Percentuale dal campo effettiva (64.5%) precedendo di un soffio un altro fattore, il capitano Francesca Pan. Panzera è semplicemente versatile per il Geas in difesa, dove recupera 1.9 palloni a gara (sesta in campionato) ma sta imparando a esser arma solida in attacco: quando va in doppia cifra, sette volte in stagione, Geas è 5-2 con due sconfitte punto a punto con Bologna e proprio Venezia.

MVP Watch – Jessica Shepard (13.7 punti, 7.7 rimbalzi) è ancora oggi il nome forte per Venezia: in questa stagione sta giocando una pallacanestro se possibile ancora più interessante, combinandosi anche a una delle rivelazioni Reyer, Lorela Cubaj, tanto che nel nostro GM Survey qualche addetto ai lavori l’ha votata non solo come pivot, ma anche come miglior ala grande del campionato… In casa Geas Tinara Moore (17.1 punti, 6.3 rimbalzi) sta giocando una stagione fantastica: ha meritatamente vinto il titolo di MVP del mese di gennaio, e nelle ultime quattro gare per tre volte ha fatto registrare più di 20 punti, simbolo di un talento offensivo pazzesco che la rende la miglior scorer del campionato. Due nomi importanti, forti tecnicamente e non a caso le due squadre oggi sono le più produttive in post del campionato (0.92 punti a possesso), potendo contare sul loro apporto. Da lì, e forse anche dallo scontro a rimbalzo (Venezia più efficace di Geas nel fondamentale), passa tanto dello scontro. Attenzione però alle variabili impazzite, da una parte Matilde Villa e dall’altra Jazmon Gwathmey…

Le ex: Maddalena Gaia Gorini, Giuditta Nicolodi (Umana Reyer Venezia); Caterina Dotto (Allianz Geas).

(2) FAMILA WUBER SCHIO vs (6) PASSALACQUA RAGUSA (ore 19.15)

La pallacanestro femminile celebra una delle sue più grandi rivalità storiche, tra l’altro in una competizione come la Coppa Italia in cui le due squadre si sono sempre date battaglia. Quattro scontri, due decisi da un solo possesso di scarto e uno al supplementare: sempre grande equilibrio, anche la scorsa stagione in cui Ragusa partiva da evidente sfavorita.

Ragusa ha ripreso il campionato dopo una partenza decisamente claudicante, con tre sconfitte nelle prime tre gare: successivamente, il bilancio di 8-4 è lusinghiero con sconfitte maturate contro le “Big 3” del campionato (vincendo però contro Bologna in Coppa), e contro il Geas in overtime. Una risalita iniziata dall’attacco: Ragusa oggi è quarta per efficienza offensiva, con un 86.5 di Defensive Rating. Mani piene per Schio, che quest’anno in campionato ha fatto meglio in attacco (seconda) che in difesa (quarta): le “Orange” dovranno tenere soprattutto in uno contro uno, dove le siciliane sono letali (1.02 punti a possesso in isolamento) e connettere con costanza un tiro da tre che fino a questo momento ha sempre spaccato le partite di Schio. Le scledensi tirano 40% da tre, sono l’unica squadra in campionato a raggiungere tale soglia.

Per quanto riguarda le news dal campo, Schio sta pian piano recuperando le sue giocatrici di maggior spessore (per tratti della stagione le “Orange” non hanno potuto contare su giocatrici come Juhasz e Reisingerova): le scledensi hanno forse avuto meno tempo per lavorare a ranghi completi durante la sosta, con Arella Guirantes impegnata in Cina per le qualificazioni Olimpiche e Dorka Juhasz in Ungheria, con esiti differenti. L’ungherese non ha strappato il pass olimpico, ed è tornata a Schio lunedì scorso; la giocatrice di origine portoricana invece è rientrata da Xi’an martedì. In casa Ragusa, dopo il recupero di Milazzo, la principale situazione che tiene banco in merito agli infortuni riguarda Ivana Jakubcova, quest’anno impiegata a sprazzi e reduce da cinque assenze (tra NE e mancate convocazioni) nelle ultime sei giornate.

Percorsi – Schio si è qualificata vincendo al Secondo Turno con Oxygen Roma Basket 81-72 (Keys 19, Parks 18, Guirantes 13).

Per Ragusa un doppio successo, il primo contro la E-Work Faenza per 83-59 (Chidom 29, Juskaite 18, Miccoli e Pastrello 11), il secondo a sorpresa in casa della Virtus Segafredo Bologna per 67-76 (Chidom 24,Thomas 19, Miccoli 10).

Precedenti storici in Coppa Italia – 2-2. Passalacqua Ragusa-Famila Wuber Schio 64-74 (Perugia, PalaEvangelisti, Finale, 22/02/2015), Passalacqua Ragusa-Famila Wuber Schio 70-67 (Schio, PalaRomare, Finale, 03/04/2016), Passalacqua Ragusa-Famila Wuber Schio 70-68 (San Martino di Lupari, PalaLupe, Semifinale, 02/03/2019), Famila Wuber Schio-Passalacqua Ragusa 87-78 d1ts (Campobasso, La Molisana Arena, Quarti di Finale, 30/03/2023).

Precedenti stagionali – Passalacqua Ragusa-Famila Wuber Schio 69-80 (PalaPauda, 03/12/2023).

Il duello italiano – Tanti duelli in campo, noi andiamo con quello tra veterane tra Ilaria Milazzo (6.8 punti, 3.3 assist) e Giorgia Sottana (8.2 punti, 4.2 assist, 49% da tre). Sono le giocatrici più esperte del nucleo italiano delle due squadre, nonchè le principali guide dalla panchina. E proprio dalla panchina passerà tanto di questa partita: Schio profonda e completa, con tante armi tattiche, Ragusa con alcune giocatrici di spessore ma leggermente più corta. Chi vince lì, forse, riesce a spaccare meglio la partita.

MVP Watch – In casa Ragusa non si esce da Oderah Chidom (16.9 punti, 8.1 rimbalzi, 2.1 assist), forse una delle pivot più prolifiche del campionato con 13 doppie cifre in 15 giornate (le due peggiori partite in campionato contro Bologna). Chidom è la seconda miglior marcatrice del torneo con 16.9 punti a gara e sicuramente è il principale threat per le ottime lunghe difensive di Schio, Keys su tutte. Come al solito pieno d’alternative il novero di Schio, scegliamo Robyn Parks (12.1 punti, 3.8 rimbalzi): prima scorer di Schio, prima della gara interna contro Sassari Parks ha mostrato tutta la sua solidità, prendendo il ruolo di principale terminale con una striscia da 7 gare in doppia cifra: agonista, giocatrice da ultimo tiro, può fare la differenza nelle sfide punto a punto.

Le ex: Martina Bestagno (Famila Wuber Schio), Laura Spreafico (Passalacqua Ragusa).

INNOVAZIONE INSTANT REPLAY

Grande novità per le Final Four, che inaugureranno nel basket femminile, per la prima volta, il sistema Instant Replay. L’attuazione del sistema seguirà la prassi specificata nel Regolamento Tecnico 2023/2024 della FIP.



CURIOSITÀ STORICHE

La Coppa Italia giunge alla sua 38ª edizione complessiva, la 31ª sotto l’egida della Lega Basket Femminile. Sono 12 le formazioni che si sono aggiudicate il trofeo nella storia, e per la quarta volta il tabellone delle Final Four sarà composto da squadre che l’hanno vinta tutte almeno una volta (2009, 2010 e 2019 i casi in passato). Il Famila Schio è la regina di Coppa, con 14 trofei alzati; la Passalacqua Ragusa ha vinto ben due edizioni, nel 2016 e nel 2019; per la Reyer Venezia un trionfo nel 2008, mentre per Geas bisogna tornare al 1973.

Tra le quattro, Schio è la società che ha la striscia attiva più lunga come partecipazioni alla Coppa: l’ultima edizione saltata nel 2009. Dal 2010 a oggi, le scledensi hanno vinto ben 10 edizioni su 13, concedendo vittorie solo a Taranto (2012) e Ragusa (due volte, 2016 e 2019).

Tra i coach presenti, tutti hanno già partecipato alla Coppa Italia, solo uno l’ha già vinta: è colui che vanta anche un particolare primato, Georgios Dikaioulakos, ovvero non aver ancora perso un match di Coppa Italia. Il suo bilancio è di 7-0: le partite vinte a San Martino e Campobasso nelle ultime due edizioni, più il match di Qualificazione di quest’anno contro Roma. Tra le giocatrici Giorgia Sottana è la più vincente di tutte con 9 Coppe Italia vinte e anche la primatista per presenze con 39.

La città di Torino ospita le fasi finali per la seconda volta nella sua storia: l’unico precedente nel 1974 (vinse la Standa Milano). La Regione Piemonte ha ospitato le fasi decisive un’altra volta, nel 2018 ad Alessandria, in quella che è stata anche l’ultima edizione in cui si è giocata una Final Four (vinse il Famila Schio).

EVENTI NEL FOYER

Oltre all’attività di campo, la Inalpi Arena ospiterà nel suo foyer una serie di attività che animeranno le giornate. Qui proponiamo il programma del 16 e 18 febbraio.



Venerdì 16 febbraio

15.00-16.10: Streetball games by The GOAT.

16.10-16.15: Energy Moment.

16.20-16.30: Contest tiro da metà campo.

16.30-17.00: Clinic by Davide Lamma

Domenica 18 febbraio

13.00-14.15: Streetball games by The GOAT.

16.25-16.45: Lil Mile Live.

16.50-17.05: Contest tiro da metà campo.

17.15-17.20: Energy moment

LBF LEGENDS

Un grande momento del venerdì sarà la celebrazione, tra una Semifinale e l’altra, delle LBF Legends: grandi personaggi che hanno inciso sulla storia della Lega Basket Femminile, per l’occasione a Torino saranno presenti tre grandissime ex-giocatrici.

Laura Macchi, che è anche l’Ambassador delle Frecciarossa Final Four: oggi “talent” di Eurosport (broadcaster della LBA) “Chicca” ha cominciato a giocare nel 1991, nel Kelsit Varese (1991/93), poi ha militato quattro anni nel Pressing Rho fra B e A2 (1993-1996). Col Si Viaggi (1996/98) ha conquistato la promozione in A2 d’Eccellenza e poi in A1 e un secondo posto alle finali nazionali juniores. Ha partecipato a 7 finali nazionali. Dal 1999 è passata a giocare con la Comense con cui ha vinto gli scudetti 2002 e 2004, la Supercoppa nel 1999, 2000 e 2001 e la Coppa Italia del 2000. Ha partecipato all’Eurolega 2000, 2001 e 2002. Nell’estate 2004 ha giocato nella WNBA con le Los Angeles Sparks e nel 2006 è passata a Ribera, dal 2007 è a Schio dove ha vinto 6 scudetti (2008-2011-2013-2014-2015-2016), 6 Coppe Italia (2010-2011-2013-2014-2015-2017) e una EuroCup (2008).

Con la nazionale ha giocato gli Europei del 2009 in Lettonia e nel 2007 a Chieti. Nel 2006 ha disputato il 10 Nazioni di Chieti e nel 2004 le Qualificazioni europee. Ha vinto l’Argento alle Universiadi di Daegu (Corea del Sud) nel 2003 e ai Giochi del Mediterraneo in Tunisia nel 2001. Con le giovanili ha vinto l’Argento agli Europei Cadette in Polonia nel 1995. Ha giocato 95 gare con la Nazionale segnando 1165 punti (8° posto assoluto): l’high score di 36 punti a Izmir con la Bulgaria nel 2004 è il record in gara singola per una giocatrice della Nazionale. Ha giocato anche l’EuroBasket Women 2017.

Raffaella Masciadri parteciperà alla cerimonia: “Mascia”, che dopo il ritiro è oggi dirigente della Juventus di calcio femminile, ha iniziato a giocare a Lissone con la Sireg all’età di 10 anni. Nel 1994 si è trasferita a Como e dal 1996 ha fatto parte della rosa della prima squadra. A Como ha vinto 5 scudetti e 3 Supercoppe, 1 Coppa Italia ed è arrivata in finale di Eurolega nel 1999. Ha vinto lo scudetto Juniores 2000 e quello Cadette 1996 e 1997. Nel 2004 si è trasferita a Schio con cui ha vinto 10 scudetti, 9 Coppe Italia, 7 Supercoppe e un Eurocup nel 2008 in finale contro Mosca.

In totale Mascia ha vinto 15 scudetti e 9 volte la Coppa Italia. Nel 2004, 2005 e 2008 ha giocato in WNBA con le Los Angeles Sparks.

In Nazionale l’esordio risale al 2001 contro il Portogallo. Ha vinto l’oro ai Giochi del Mediterraneo di Pescara nel 2009 e l’argento a quelli del 2001, mentre nel 2003 ha vinto l’Argento alle Universiadi. Ha partecipato all’Europeo nel 2007, 2009 (sesto posto), 2013 (ottavo posto), 2015 e 2017. Con le giovanili ha partecipato all’Europeo Under 18 del 1998 e a quello Under 20 del 2000. Il 7 gennaio 2018 ha battuto il record di 633 gare che apparteneva a Catarina Pollini. In totale ha giocato 685 partite in Serie A.

Catarina Pollini sarà presente al momento: “Cata” è oggi la team manager dell’Ensino Lugo, da giocatrice ha iniziato a giocare a Vicenza con cui vince 7 Scudetti consecutivi dal 1982 al 1988 e 5 Coppe dei Campioni (1983-1985-1986-1987-1988). Dopo una stagione in NCAA con i Texas Longhorns torna in Italia a Cesena e vince lo Scudetto nel 1990, la Coppa dei Campioni nel 1991 e la Coppa Ronchetti nel 1994. Si trasferisce a Como e conquista 4 scudetti consecutivi, dal 1995 al 1998, la Coppa dei Campioni nel 1995 e la Coppa Italia nel 1995 e 1997. Nel 1999-2000 gioca a Schio e poi va in Spagna a Lugo fino al 2004. Nel 2004-05 gioca a Valencia e vince la Supercoppa Spagnola e l’anno successivo torna a Lugo dove chiude la carriera nel 2006, a parte tre gare giocate nel 2009 sempre a Lugo. In Nazionale è la primatista assoluta sia per presenze (253)che per punti segnati (3934). Con la Nazionale ha vinto l’Argento agli europei di Brno nel 1995 e ai Giochi del Mediterraneo in Francia nel 1993. Ha partecipato inoltre a due Olimpiadi (Barcellona 1992 e Atlanta 1996), due Mondiali (Malesia 1990 e Australia 1994) e altri sei Europei (1983-1985-1987-1989-1991-1993).

AREA COMUNICAZIONE LBF