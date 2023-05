By

Una sede speciale per Gara 1 delle Finali del Girone Nord di Serie A2: la sfida tra SANGA Milano e Basket Costa vivrà il suo atto iniziale del 22 maggio prossimo all’Allianz Cloud, impianto milanese di 5420 posti. Una scelta con valore anche scaramantico per il Sanga: nell’ex PalaLido, prima dei lavori di rifacimento, la squadra ottenne la promozione in Serie A2, vincendo 67-63 contro la Pall. Torino. Era il 23 maggio del 2009.

AREA COMUNICAZIONE LBF