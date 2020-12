Giornata di festa e di partite: oggi tre match tra Techfind Serie A1 e Serie A2

Un 8 dicembre con il basket femminile: giornata ricca di partite, un martedì inedito, sia per la Techfind Serie A1 che per la Serie A2.

Il Famila Wuber Schio ospita l’Allianz Geas Sesto San Giovanni (ore 17, diretta in chiaro MS Channel e LBF TV). Terza contro quarta in classifica, si gioca di martedì per via dell’impegno delle scledensi nella “bolla” di EuroLeague Women: bilancio da una vittoria e due sconfitte per le “Orange”, l’ultima punto a punto con Girona con un risultato che comunque lascia spiragli aperti per la sfida di ritorno. Il Geas è rientrato bene dal lungo stop con due vittorie di fila e punta a un colpo grosso al PalaRomare. Sarà inoltre una gara significativa per Sabrina Cinili, alla presenza numero 300 in Serie A1.

In Serie A2 il clou è la sfida tra due formazioni caldissime: l’Akronos Moncalieri e l’A.S. Vicenza (ore 16.30). Moncalieri è rientrata benissimo dal lungo stop con quattro vittorie di fila, tutte all’insegna di un gioco corale, fisico e decisamente performante specie in difesa. Ma Vicenza è una squadra che sta esprimendo buon gioco, è prima in classifica a pari merito con Udine e viene da ben cinque vittorie di fila, alcune simbolo di grande resilienza.

Non meno interessante, però, anche la partita tra Fanola San Martino di Lupari e Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano (ore 17): “Lupe” a caccia di punti contro un Sanga che viene da un’altra sfida punto a punto persa non senza recriminazioni. Per entrambe sarà una gara significativa per la classifica: le giallonere per fuggire dalla zona retrocessione, il Sanga per rimanere sempre dentro la zona Playoff. Da valutare la presenza di Beretta, assenza eccellente per la squadra di Pinotti nell’ultimo match disputato contro Alpo.

Area Comunicazione LBF