Gli Elefanti hanno prodotto “One-Two, diventare Becky Hammon”

One-Two: diventare Becky Hammon, la sesta serie di podcast curata da Gli Elefanti, è il racconto a cura di Giorgia Bernardini del percorso intrapreso da Becky Hammon, cestista di successo su entrambe le sponde dell’oceano e poi assistente in NBA sulla panchina dei San Antonio Spurs.

One-Two: diventare Becky Hammon è la storia di una donna che grazie al suo talento e alla sua professionalità abbatte le barriere di un’ambiente, quello della NBA, fin lì a forte connotazione maschile. A firmare la storia di Becky Hammon è Giorgia Bernardini, alla sua prima collaborazione con Gli Elefanti. Giorgia Bernardini è la fondatrice di Zarina, newsletter sullo sport femminile, e scrive su L’Ultimo Uomo dove si occupa principalmente di storie di atlete donne.

Da Rapid City, cittadina sperduta nel South Dakota, a una delle panchine più prestigiose della NBA, passando per New York e Mosca, il viaggio di Becky Hammon non assomiglia a nessun altro

Protagonista del periodo pionieristico della WNBA, versione al femminile del campionato di basket più famoso al mondo e snobbata dalla sua nazionale, Becky Hammon rincorre il sogno di una medaglia olimpica accettando di vestire la maglia della Russia. Da lì arriva il salto verso l’assunzione nel coaching staff dei San Antonio Spurs, franchigia con cinque titoli NBA in bacheca.

One-Two: diventare Becky Hammon racconta la carriera di una giocatrice vincente, capace di chiudere l’attività agonistica e passare direttamente al ruolo di assistente al fianco di un’autentica leggenda come Gregg Popovich.

Durante l’ultima edizione dell’Overtime Festival di Macerata, Gli Elefanti si è aggiudicato il premio Miglior podcast di storytelling sportivo 2020. A conferma della loro organizzazione, il progetto grafico è firmato dall’illustratore Francesco Poroli, la sigla è del musicista Giovanni Battagliola e la voce della sigla è di Mirco Roppolo, dj e speaker di Radio3Network.

Le voci del racconto sono di Dario Costa e Dario Ronzulli, le parole di Becky Hammon sono interpretate da Giorgia Bernardini.

Le quattro puntate di One-Two: diventare Becky Hammon sono disponibili su Spreaker, Spotify, YouTube, Podcast Addict, Google Podcast e Apple Podcast:

SPREAKER: https://cutt.ly/lhj3zi9

SPOTIFY: https://cutt.ly/Mhj3mWr

YOUTUBE: https://cutt.ly/Bhj3RcO

PODCAST ADDICT: https://cutt.ly/ghj3IPV

GOOGLE PODCAST: https://cutt.ly/Khj3PRb

APPLE PODCAST: https://cutt.ly/bhj3DqH

Il Progetto

Gli Elefanti è un podcast che parte dal desiderio di trovare un racconto sportivo diverso.

Dario Costa e Dario Ronzulli, entrambi addetti ai lavori nel settore, hanno dato vita a questo progetto con l’ambizione di creare esattamente quello che in Italia, al momento, non avevano trovato e che loro avrebbero voluto ascoltare.

La scelta ha privilegiato la formula del podcast perché si sposa alla perfezione con la voglia di raccontare attraverso parole, canzoni, frammenti storici e interviste.

I temi centrali sono storie di sport, ma anche tutto quanto accadeva nel frattempo, la musica, i cambiamenti sociali, il cinema, la televisione e la letteratura.

I fondatori

Dario Costa collabora con L’Ultimo Uomo, Sporting News, FIBA Basketball, Barracuda Style e Rivista Ufficiale NBA. È stato autore delle due edizioni 2016/17 e 2017/18 della ‘Guida NBA’ per Baldini & Castoldi. È relatore del Corso di Scrittura Sportiva organizzato dalla Scuola del Libro di Roma.

Dario Ronzulli è giornalista professionista. La sua carriera si svolge soprattutto in radio prima con Radio Siena e Radio Sportiva, ora con Radio Bologna Uno come radiocronista della Virtus Bologna. Ha seguito, come inviato, Europei di basket, Final Four di Eurolega e finali di Champions League oltre all’Europeo Under 21 nel 2019. Collabora con Tuttosport, Tuttomercatoweb, L’Ultimo Uomo e Fantacalcio.it. Lo scorso settembre ha pubblicato ‘Il tiro da quattro’ per Edizioni InContropiede.

Canali di ascolto

SPREAKER https://cutt.ly/wf1C9JL

SPOTIFY https://cutt.ly/ff1C58Z

YOUTUBE https://cutt.ly/xf1VtQa

GOOGLE PODCAST https://cutt.ly/df1Vpfv

PODCAST ADDICT https://cutt.ly/sf1Vuwy

APPLE PODCAST https://cutt.ly/qf1Vi5V

Social Network

Facebook @ElefantiPodcast

Twitter @ElefantiGli

Instagram gli_elefanti_podcast

Contatti

Per informazioni scrivere a

glielefanti2020@gmail.com

–

Ufficio Stampa Gli Elefanti