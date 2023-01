A2 – Gonzalez e Offor decisive, Matelica batte Selargius

La Techfind San Salvatore esce sconfitta dalle Marche 65-44 contro la Halley Thunder Matelica che ribalta anche la differenza canestri della gara d’andata. La sfida diretta per i playoff non è quasi mai stata messa in discussione. Prova impressionante delle padrone di casa che hanno trovato in Gonzalez (25 punti) e Offor (15 punti + 22 rb) due terminali offensivi letali. Serata no per Ceccarelli e compagne.

LA GARA – Quintetti in campo: Cabrini, Grassia, Gramaccioni, Gonzalez e Offor per le padrone di casa. Giallonere ai nastri di partenza con Aispurua, Pinna, Granzotto, Ceccarelli e Srot. Seppure con rotazioni ridotte le padrone di casa iniziano con caparbietà e sicurezza: il primo parziale è di 6-0. Granzotto sblocca le sue con una tripla poi con un no-look per Srot accorcia le distanze. Da lì sale subito in cattedra Gonzales con due canestri dai 6.25, a cui risponde presente anche Gramaccioni (19-9). Gonzales chiude il primo quarto con 12 punti, Granzotto con 8, e Matelica è in vantaggio 21-14. Quasi della stessa caratura l’approccio al secondo quarto di entrambe le squadre. Gonzales segna ancora dalla lunga distanza, dall’altra Pandori e Makurat si iscrivono a referto. Matelica è viva a rimbalzo, per Aispurua problemi di falli (3). Gramaccioni, Cabrini e Offor per le marchigiani sono autrici di differenti tentativi di fuga. Si va all’intervallo lungo sul 39-24.

Il parziale devastante arriva nel terzo quarto. Il canestro e fallo di Gonzalez scrive a referto 20 punti per l’argentina, gli stessi che distanziano le due squadre. A Makurat da 3 risponde Steggink per un nuovo consistente vantaggio (51-28). Le padrone di casa dilagano ancora con Gramaccioni a punire dalla lunga distanza (54-38). Selargius si affida a iniziative individuali senza fortuna. Aispurua prova a metterci una pezza ma Matelica chiude la terza frazione a +25 (59-34). Il quarto periodo è una formalità: si vede un buon gioco a due tra Granzotto e Aispurua, più la solita buona prova di Srot (8 punti + 8 rb), mentre capitan Ceccarelli questa sera manca l’appuntamento col canestro. Seppur con percentuali al tiro praticamente pari (25% Matelica, 26% Selargius), le padrone di casa hanno però giganteggiato a rimbalzo (60-40). La diciottenne Offor chiude con 13 punti e 21 rimbalzi. Doppia doppia di Aispurua (12 punti + 12 rimbalzi).

Coach Simone Righi: “Matelica veniva da un periodo positivo come il nostro. Faccio i complimenti a loro, hanno fatto quello che ci aspettavamo, noi invece non siamo riusciti e mettere in pratica quelle che erano le chiavi della partita. Ci è mancata energia e attenzione ai dettagli. Siamo stati sottotono, non siamo riusciti a girare l’inerzia della partita e ammetto che non abbiamo lavorato al top in settimana. Adesso è importante resettare e preparare al meglio la prossima gara”.

Halley Thunder Matelica – Techfind San Salvatore Selargius 65-44

Matelica: Cabrini 3, Grassia 2, Gramaccioni 12, Gonzalez 25, Offor 15, Ridolfi, Stronati, Steggink 5, Zamparini, Iob, Michelini 3, Franciolini. All. Cutugno.

Techfind: Aispurua 12, Pinna, Granzotto 8, Ceccarelli, Srot 8, Pandori 3, Makurat 6, Vargiu, Mura 7, Valenti, Poddighe. All. Righi.

Parziali: 21-14, 18-10, 20-10, 6-10.

