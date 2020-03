Grande partecipazione all’Assemblea di Serie A1 e A2 in conference call

Si è svolta nel pomeriggio in conference call l’Assemblea di Serie A1 e A2 della Lega Basket Femminile, che ha discusso in maniera approfondita sulla linea condivisa da seguire dall’intero movimento in un momento di grande emergenza per l’Italia intera.

L’Assemblea si è aperta con il saluto iniziale del Presidente Massimo Protani alle numerose società presenti in collegamento. Il Presidente ha sottolineato la costante collaborazione della FIP e del Presidente Petrucci, che ha sempre dimostrato grande vicinanza e interesse nei confronti del nostro movimento.

Dall’Assemblea è emersa la condivisione di quanto già espresso negli scorsi giorni dal Consiglio Direttivo, ovvero l’intento di coltivare un messaggio di speranza e, qualora i provvedimenti governativi futuri contemplassero il ritorno alla normale attività sportiva, proseguire con l’attività della pallacanestro femminile 2019/2020.

Sono stati discussi possibili scenari di prosecuzione delle competizioni, sempre all’insegna della massima regolarità possibile dei campionati e con particolare attenzione alla tutela di tutte le parti interessate. Una particolare menzione è stata riservata anche alle attività giovanili, assoluta linfa del movimento.

Il Presidente Protani ha rimarcato l’intesa e il dialogo con il Presidente della GIBA Alessandro Marzoli e il Presidente dei Procuratori Virginio Bernardi, nel segno di una collaborazione che potrà aiutare l’intero movimento a una regolare ripresa, passata la condizione d’emergenza sanitaria attuale.

La Lega Basket Femminile continuerà a lavorare con l’attenzione rivolta all’emergenza sanitaria che sta attanagliando il nostro Paese, seguendo tutti gli sviluppi dei prossimi giorni e mantenendo sempre costante il dialogo tra tutte le parti del movimento anche attraverso l’organizzazione di nuove riunioni in conference call.

Un ringraziamento di cuore dal Presidente Massimo Protani, dal Consiglio Direttivo e dall’intero ufficio operativo della Lega Basket Femmine nei confronti di tutti coloro che in questo momento stanno lavorando senza sosta nell’affrontare questa emergenza sanitaria, aggiungendo anche il profondo cordoglio per le perdite affrontate dall’intero paese e non solo in questi giorni così delicati.

Area Comunicazione LBF