I mondiali femminili 2022 saranno in Australia

La FIBA ha appena annunciato che i mondiali femminili del 2022 saranno ospitati dall’Australia.

In finale ha battuto la Russia, e allora si tornerà in Oceania per la seconda volta dopo il ’94. Si svolgerà a Sydney su due campi costruiti per le Olimpiadi del 2000, nel periodo previsto tra fine settembre ed inizio ottobre.

Il mondiale sarà preceduto dalle qualificazioni, che saranno spalmate su circa un anno e porteranno 12 nazionali alla rassegna iridata.

l’Australia è vice campionessa mondiale in carica.