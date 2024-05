Il 7 e 8 giugno a Roseto degli Abruzzi il torneo “3X3 A1 Femminile 2024”

By

Il 7 e 8 giugno 2024 la seconda edizione del “3X3 A1 Femminile”, organizzato dalla Lega Basket Femminile con il prezioso supporto della Federazione Italiana Pallacanestro e Master Group Sport, e la collaborazione di Roseto Eventi, una due giorni di grande spettacolo sia dal punto di vista tecnico agonistico che dell’intrattenimento, che si svolgerà nella suggestiva cornice, all’aperto, di Roseto degli Abruzzi.

Un’ulteriore segnale di vicinanza di LBF alla disciplina olimpica del 3X3, in continua crescita ad espansione a livello mondiale. Il torneo, giunto alla seconda edizione, vedrà sfidarsi i team per succedere, nell’Albo d’Oro, alla Virtus Segafredo Bologna, che l’anno scorso a San Martino di Lupari vinse la storica prima edizione con le giocatrici Alessandra Orsili, Beatrice Del Pero, Beatrice Barberis e Francesca Pasa.



L’intera manifestazione verrà trasmessa in chiaro su LBF TV.

AREA COMUNICAZIONE LBF