Il Basket Girls Ancona si aggiudica il Memorial “Greta Ortenzi” di Matelica

Test di preseason per il Basket Girls Ancona che sta affilando le armi in vista dell’inizio del campionato di Serie A2. Le ragazze di Luca Paolasini hanno affrontato la rinnovata Thunder Matelica nel Memorial “Greta Ortenzi” giocato al PalaCiarapica di San Severino Marche.

Buona prova delle biancorosse tornate in campo dopo lo scrimmage di metà settimana disputato al PalaPanzini di Senigallia contro le locali del Basket 2000 di Serie B. Paolasini ha potuto contare finalmente sull’intero organico a disposizione tranne Yusuf ancora alle prese con problemi burocratici che ostacolano il suo rientro in Italia dalla Nigeria.

Le doriche si prendono tre quarti su quattro e alla fine vincono 55-58 con Albanelli e Boric in doppia cifra. Paolasini ha ruotato tutte le effettive a sua disposizione con tutta la squadra che ha risposto positivamente sia sotto l’aspetto tecnico che atletico. Per Matelica, orfana di Cabrini, l’ex Zamparini e Michelini, già in palla il bomber Debora Gonzalez e la navigata Carolina Sanchez.

Il carnet delle amichevoli di precampionato del Basket Girls prevede l’impegno del 23 settembre al Palascherma contro la Stella Azzurra Roma e quello del 30 al PalaMaggetti di Roseto contro le locali del Panthers. Poi sarà campionato con l’esordio di sabato 7 ottobre in casa contro Abano Terme.

THUNDER MATELICA-BASKET GIRLS ANCONA 55-58 (10-14, 16-17, 14-9, 15-18)

Thunder Basket: Kraujunaite 8, Ridolfi N.E., Celani 1, Georgieva 9, Spinaci N.E., Battellini N.E., Gramaccioni 6, Gonzalez 17, Poggio 2, Montelpare, Offor 2, Sanchez 10. All.Sorgentone

Basket Girls Ancona: Pierdicca 7, Baldetti, Francia 5, Pelizzari 3, Bona 2, Mataloni 6, Albanelli 17, Maroglio 7, Malintoppi 2, Boric 11. All.Paolasini

UFF.STAMPA BASKET GIRLS ANCONA