Il Geas s’impone nell’amichevole casalinga con Derthona

Allianz Geas-Autosped BCC Derthona 71-61

(17-8, 44-30, 63-42)

Nuove buone indicazioni per l’Autosped BCC Derthona Basket, che a Sesto San Giovanni prosegue nel suo percorso di avvicinamento al campionato. Contro la squadra allenata da Cinzia Zanotti, nel ritorno della gara giocata poco più di dieci giorni fa a Casale, le Giraffe giocano per larghi tratti alla pari delle avversarie, chiudendo in crescendo nella frazione finale. Il prossimo impegno della formazione allenata da Cutugno sarà sabato 23 settembre alle ore 19 al PalaGiordani di Milano contro la formazione svizzera del Baden 54, nella semifinale del Memorial Moretti.

Avvio di gara favorevole al Geas, che trova buona continuità offensiva e raggiunge la doppia cifra di margine. Il BCC, nella seconda metà del periodo, accorcia le distanze e chiude in svantaggio 17-8. Nella seconda frazione, la formazione allenata da Cutugno cresce di tono in difesa e trova soluzioni fluide, tornando più volte a due possessi di disavanzo. Nel finale di primo tempo, con una serie di canestri da fuori, il Geas piazza un break che vale il 44-30 dell’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi, l’Autosped inizia con un buon piglio la ripresa, riavvicinandosi nuovamente, prima che il Geas piazzi una nuova accelerazione che porta al 63-42 della terza sirena. Nell’ultimo periodo, il BCC gioca una bella pallacanestro, fatta di condivisione di responsabilità e collaborazioni: possesso dopo possesso, le Giraffe riducono il gap fino al -10 (71-61) della sirena conclusiva.

UFF.STAMPA BC CASTELNUOVO SCRIVIA

