Il programma della fase finale della IBSA Next Gen Cup Femminile

La fase finale della IBSA Next Gen Cup, la prima edizione al femminile, è ormai alle porte e le quattro migliori squadre che hanno superato i quarti di finale si sfideranno per la conquista del titolo. Un’occasione imperdibile per vedere all’opera i migliori talenti e le più affermate realtà della pallacanestro giovanile femminile italiana.

Di seguito il programma ufficiale:

VENERDÌ 14 FEBBRAIO 2020

PalaCampanara – Via dell’Esposizioni, 9 – 61122 Pesaro (PU)

SEMIFINALE 1 – Ore 14:00 • Bk Academy Mirabello vs Geas Basket

SEMIFINALE 2 – Ore 16:00 • Basket Costa x l’Unicef vs Umana Reyer Venezia

SABATO 15 FEBBRAIO 2020

Vitrifrigo Arena (Arena Palestra Nord) – Via Y. A. Gagarin – Pesaro (PU)

FINALE – Ore 11:00 • Vincente Semifinale 1 vs Vincente Semifinale 2

Area Comunicazione Lega Basket Femminile