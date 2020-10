Il programma delle differite settimanali di Serie A2 su MS Channel, quarta giornata

Prosegue l’offerta Lega Basket Femminile delle differite di Serie A2 sui canali MS Channel e MS Sport: ogni settimana due grandi match del campionato, uno per Girone, in differita. Una nuova finestra sulle realtà LBF.

Le partite scelte per questa settimana sono: per il Girone Nord il derby lombardo Blackiron-Rentpoint.it Carugate-Parking Graf Crema; per il Girone Sud la sfida d’alta classifica Palagiaccio PF Firenze-La Bottega del Tartufo Umbertide.

La partita tra Carugate e Crema andrà in onda lunedì alle ore 18.30, mentre il match tra Firenze e Umbertide andrà in onda martedì alle ore 18.

Sarà possibile seguire i match nei seguenti modi:

SATELLITE

MS Channel sarà visibile all’interno del pacchetto base Sky al n. 814.

DIGITALE TERRESTRE

MS Channel sarà visibile sul network DTT MS Sport, in 9 regioni italiane (Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana e Lazio).

PIEMONTE – canale 601

LIGURIA – canale 684

LOMBARDIA – canale 645

VENETO – canale 675

TRENTINO ALTO ADIGE – canale 117

FRIULI VENEZIA GIULIA – canale 173

EMILIA ROMAGNA – canale 219

TOSCANA – canale 296

LAZIO – canale 185