Il Punto sulla Serie B Femminile del 1 Febbraio

CAMPANIA 11^ giornata

Girone A

Altra facile vittoria, con Emanuela Moretti migliore realizzatrice con i suoi 23 punti, per la capolista Ariano Irpino che travolge a domicilio Maddaloni (Alice Monda 17) e mantiene quattro lunghezze di vantaggio in classifica su una Taranto la quale allunga nel finale e passa sul campo della Catillo Benevento (Andreana D’Avanzo 15) con 22 punti di Natalia Smaliuk. Cade a sorpresa Fasano (Edyta Falenczyk 37) dopo un tempo supplementare in casa di una Trani trascinata dai 33 punti di Joana Belen Macello e dai 17 di Giorgia Uniti mentre, nell’ultima gara da raccontare, comoda affermazione interna per La Molisana Campobasso contro la De.Gen.Co Benevento (Marika Muscetta 12) con 18 punti di Marta Paulina Moscarella Contreras.

Classifica:

Ariano Irpino 22, Taranto 18, Fasano 14, La Molisana Campobasso 14, Trani 10, Catillo Benevento 8, Maddaloni 2, De.Gen.Co Benevento 0.

Girone B

Prosegue senza intoppi il cammino in vetta alla classifica della imbattuta Salerno che travolge anche Casalnuovo (Federica Esposito 13-Federica Gesuele 13) con 45 punti della solita coppia Carine Silatsa-Rita Oliveira e mantiene sei lunghezze di vantaggio su Agropoli la quale a propria volta passa comodamente sul campo di Stabia (Fabiana Fedele con 13 punti di Federica Chiovato e stacca Marigliano (Josefina Torruella Garcia 20-Lucia Mandolesi 18), fermata davanti al proprio pubblico da Potenza (Milica Sekulic 24-Cristina Lourreiro Curras 17). Un 2/2 dalla lunetta nelle battute finali di Francesca Tolardo regala la quarta vittoria stagionale ad Angri che si impone a Catanzaro (Diana Tymchenko 25) con 25 punti di Anna Veselinova Stoyanova.

Classifica:

Salerno 22, Agropoli 16, Marigliano 14, Potenza 14*, Angri 8, Stabia 6*, Casalnuovo 2*, Catanzaro 2*. * una partita in meno

EMILIA ROMAGNA 1^ GIORNATA (seconda fase)

Girone Verde

Questa decisiva parte del campionato si apre con ben tre vittorie esterne sulle quattro partite giocate. L’unica squadra infatti a vincere fra le mura amiche è Castel S.Pietro che allunga nel secondo quarto, con un parziale di 25-6 e batte facilmente Forlì (Elisa Vespignani 7) con 14 punti di Alice Melandri. Facili affermazioni in trasferta invece sia per Piumazzo che si impone sul campo del Faenza Basket Project (Candy Edokpaigbe 19) con la solita eccellente prestazione di Giorgia Palmieri (31) che per Rimini la quale espugna il parquet di Valdarda (Mandinatou Zane 11) con 11 punti di Giorgia Fera. Infine, Puianello si aggiudica il match più equilibrato allungando negli ultimi minuti in casa di Cavezzo (Marta Verona 14) con 16 punti di Isabella Olajide.

Classifica:

Castel S. Pietro 2, Piumazzo 2, Rimini 2, Puianello 2, Cavezzo 0, Valdarda 0, Faenza Basket Project 0, Forlì 0.

Girone Rosso

Due le vittorie esterne nella prima giornata di questa seconda parte di campionato con Fidenza che passa facilmente sul campo di Castello d’Argile (Maddalena Mannucci Pacini 11) con 24 punti di Chiara Giacchetti e 20 di Veronica Ghezzi e la Valtarese che si impone a S. Lazzaro (Alice Marchi 19) recuperando dal -11 con un ultimo quarto da 5-22 e le ottime prove del terzetto formato da Maria Palacios (20), da Paula Garcia (19) e da Sofia Acevedo (17). Affermazioni comode in casa invece per Scandiano che travolge Finale Emilia (Sofia Armillotta 20) con 22 punti di Giulia Marino e per Cesena che batte Parma (Martina Minari 19) con 41 punti della coppia Veronica Andrenacci-Greta Clementi.

Scandiano 2, Fidenza 2, Valtarese 2, Cesena 2, Parma 0, S. Lazzaro 0, Castello d’Argile 0, Finale Emilia 0.

LAZIO – 14^ giornata

Arriva la prima sconfitta stagionale per la capolista S. Raffaele (Giulia Ciaccioni 20) che viene fermata a sorpresa in casa da una ottima Aprilia che si impone con grande autorità con 33 punti di una strepitosa Giulia Prosperi. Sale così a -2 dalla vetta della classifica, l’Elite Roma che, con un secondo tempo da 40-28, piega una coriacea Castel Gandolfo (Chiara Manzini 18) con 20 punti di Danika Galea. In terza posizione si conferma Frascati che si aggiudica lo scontro diretto interno con Esquilino (Megi Goran Koshanin 13) con 18 punti di Tabara Mbaye al termine di una sfida molto equilibrata. Nelle altre gare, Viterbo supera, con un ottima seconda parte di match, il fanalino di coda S. Marinella (Elisa Del Vecchio 13) con 18 punti di Arianna Puggioni mentre la Roma Team Up (Sofia Lami 17-Lucrezia Belluzzo 17) cade in casa contro una Latina trascinata da Aurora Donato (18).

Classifica:

S. Raffaele 26, Elite Roma 24, Frascati 22, Esquilino 18*, Aprilia 14, Viterbo 12, Roma Team Up 10, Latina 8, Castel Gandolfo 4*, Santa Marinella 0. * una partita in meno

LOMBARDIA – 17^ giornata

Tutte vittoriose le prime tre della classe che restano dunque insieme in vetta alla graduatoria. Iniziamo dalla compagine che aveva senza dubbio l’impegno più difficile, ovvero sia Canegrate che passa in volata sul campo di Bresso (Elena Quaroni 14-Elisa Ercoli 14) con 21 punti di Martina Caimi. Successi ben più agevoli invece, come da pronostico, sia per Albino che travolge Robbiano (Giulia Marra 11) con 12 punti di Chiara Lussana che per Pontevico che batte Broni (Dunja Vujovic 24) con 14 punti di Francesca Rossi. Il Basket Milano resta in solitudine al quarto posto grazie al successo esterno senza troppe difficoltà sul parquet di Vittuone (Giulia Rossi 26) con 13 punti di Alessia Viola mentre Busto Arsizio sale quinta vincendo con autorità la sfida contro il Milano Stars (Kateryna Kovalenko 11-Valentina Ruisi 11- Lara Gianni 11) con 18 punti di Ludovica Rossini. Nelle altre gare, Usmate supera in scioltezza Valmadrera (Martina Orsanigo 11) con 11 punti di Carlotta Zumaglini e resta nella parte medio alta della classifica così come Varese che passa comodamente sul campo di Brignano (Patrizia De Gianni 12) con 16 punti di Martina Baiardo mentre, per la zona bassa della graduatoria, importante affermazione di strettissima misura di Sondrio contro Bollate (Martina Fusi 14) con 21 punti di Chiara Scala.

Classifica:

Pontevico 28, Canegrate 28, Albino 28, Basket Milano 22, Bresso 22, Busto Arsizio 22, Milano Stars 20, Usmate 20, Varese 18, Broni 14, Brignano 14, Vittuone 10, Sondrio 8, Robbiano 8, Bollate 4, Valmadrera 4.

PIEMONTE – 13^ giornata

Facilissima vittoria interna per la capolista ed imbattuta Pegli che supera l’Area Pro (Alice Sara Giaccardo 11) con 22 punti di Alice Ceccardi e mantiene due lunghezze di vantaggio su Torino che passa comodamente in casa del fanalino di coda Novara (Marta Biondi 12) con 22 punti di Michaela Stejskalova. Derthona non ha problemi a superare Pasta (Ilaria Lancini 13) con 22 punti di Francesca Bernetti e sale in terza posizione agganciando la riposante Cuneo. Infine, successi molto sofferti in rimonta sia per Venaria che, con un parziale di 7-0 nei cinque minuti finale, manda al tappeto Biella (Giulia Francesca Ravinetto 18) con 22 punti di Chiara Mortera che per Vercelli la quale piega, con un ultimo periodo da 20-11, Moncalieri (Valeria Cappa 12) con 16 punti a testa di Giada Buffa e Sofia Bracco.

Classifica:

Pegli 24, Torino 22, Cuneo 16*, Derthona 16*, Venaria 14, Biella 10, Moncalieri 10, Pasta 8, Area Pro 6, Vercelli 4, Novara 0. * una partita in meno

SARDEGNA – 16^ giornata

Altro travolgente successo per la capolista ed imbattuta Virtus Cagliari che supera Quartu (Cristina Astero 9) con 50 punti, equamente distribuiti, della coppia Yana Rabchuk-Diana Valtcheva e conserva quattro lunghezze di vantaggio in classifica sul Cus Cagliari che vince facilmente contro Nulvi (Marta Villani 11) con 21 punti di Eugenia Caldaro e 17 di Sara Saias. Alghero passa in scioltezza in casa di Elmas (Alessia Matta 13) con 27 punti di Veronika Pysmennyk e si consolida in terza posizione sempre davanti a S.Salvatore che espugna il campo di Monserrato (Valeria Gallus 16) con 19 punti di Giulia Miceli e 17 di Valentina Porcu. Rinviata a data da destinarsi infine, la sfida tra Antonianum e Astro.

Classifica:

Virtus Cagliari 30 (15), Cus Cagliari 26 (15), Alghero 20 (13), Antonianum 18 (13), S. Salvatore 18 (14), Elmas 14 (15), Astro 12 (14), Su Planu 8 (13), Nulvi 4 (14), Quartu 4 (14), Monserrato 0 (14). Tra parentesi le partite giocate

SICILIA – 11^ giornata

Tutto facile per la capolista I Have A Team Ragusa che supera in scioltezza Katane (Alessia Di Dio 8 ) con 15 punti di Laura Gatti e si mantiene a debita distanza dalla coppia formata da S. Matteo e da Viagrande, entrambe vincenti, la prima contro Verga Palermo (Monika Renata Moriel 18) con 16 punti di Valeriia Kazantseva ed un decisivo 3/4 dalla lunetta nelle battute finali di Giulia Ingrassia e la seconda contro Alcamo (Rosalia Romeo 7) con 22 punti di Annalisa Scordino e 17 di Martina Lombardo. Nell’altra gara in programma, successo in trasferta con autorità per la Profumeria del Corso Palermo che passa a Messina (Maria Shulha 17) con 18 punti di Manuela Riccobono e si conferma in quarta posizione.

Classifica:

I Have A Team Ragusa 20, S. Matteo 16, Viagrande 16, Profumeria del Corso Palermo 14, Messina 8, Alcamo 8, Katane 4, Verga Palermo 2.

TOSCANA – 16^ giornata

Si conclude con l’ottava vittoria consecutiva di una lanciatissima Ponte Buggianese, trascinata dalle ottime prestazioni di Carolina Salvestrini (25) e Alice Montiani (17) e la sconfitta della capolista Jolly Acli Livorno (Raffaela Costa 11) il big match di questo turno. Nell’altra sfida clou fra due delle più dirette inseguitrici della prima della classe, la Pielle Livorno si impone, con un incredibile ultimo quarto nel quale subisce appena un punto e ne segna 14, su Lucca (Sofia Morettini Paracucchi 13) con 16 punti di Claudia Collodi. La Pallacanestro Firenze si conferma in quinta posizione espugnando comodamente il campo di La Spezia (Nina Candelori 17) con 24 punti di Isabella Torricini. Costone Siena e Prato battoni rispettivamente Baloncestro Firenze (Chiara Gracci 9) con 12 punti di Gloria Calugi e Pontedera (Marta Preziuso 11) con 14 punti di Elisa Trucioni e fanno un ulteriore passo verso la conquista di un posto per i playoff, obiettivo ancora possibile anche per una Number 8 S. Giovanni Valdarno che allunga a tre la striscia di affermazioni di fila battendo in volata Piombino (Anna Zucchini 24) grazie in particolare ad una Stella Innocenti da 23 punti.

Classifica:

Jolly Acli Livorno 28, Lucca 24, Pielle Livorno 24, Ponte Buggianese 24, Pallacanestro Firenze 20, Prato 14, Costone Siena 14, Pontedera 10, Piombino 10, Number 8 S. Giovanni Valdarno 10, La Spezia 8, Baloncesto Firenze 6.

UMBRIA – 1^ giornata seconda fase ad orologio

Nessun problema per la capolista Civitanova che inaugura questa seconda fase con una netta affermazione interna ai danni di Senigallia (Chiara Pentucci 14) con 28 punti di Natalia Panufnik e 20 di Sofia Binci e porta a sei le proprie lunghezze di vantaggio in classifica sulla seconda, Perugia (Winner Barholomew 17), che cade in maniera assai sorprendente sul parquet di una Orvieto trascinata da una strepitosa Selene Grilli (27) e che si impone in rimonta dopo essere stata sotto anche di tredici lunghezze nel corso del primo tempo. Nell’altra gara disputata, Terni, non senza soffrire, supera Umbertide (Annagiulia Bartolini 18) con 14 punti di Camila Berardi e si conferma terza forza del girone.

Classifica:

Civitanova Marche 22 Perugia 16, Terni 14 Senigallia 8, Orvieto 4, Umbertide 2.

VENETO – 17^ giornata

Turno ricco di sorprese con le prime tre in classifica che cadono tutte. Arriva infatti la prima sconfitta stagionale per la capolista Melsped Padova (Elisa Pilli 10) che crolla negli ultimi cinque minuti nei quali subisce un parziale di 4-14 e lascia via libera ad una S. Martino trascinata dai 21 punti di Arianna Arado. Perde in volata anche Marghera (Rossana Boccalato 15) che viene fermata sul proprio campo da una lanciatissima Reyer Venezia B che allunga a cinque la propria striscia di successi consecutivi grazie, nella circostanza, alla solita ottima Isabel Mohamud Mohamed Hassan (16). Non coglie l’occasione per accorciare le distanze dalle prime due, una Ginnastica Triestina (Michela Mervich 12) che cade sul campo di Casarsa (Marina Serena 14) e che viene raggiunta in terza posizione sia da Pordenone, che passa sul parquet di Muggia (Elisabetta Gori 17) allungando nel finale con 22 punti di Francisca Chukwu, sia dalla Acciaierie Valbruna Bolzano che vince nettamente contro l’Oma Trieste (Giorgia Iurkic 11-Gaia Orel 11) fanalino di coda con 21 punti di Savvina Karali e 17 di Diana Schwienbacher. Cussignacco batte senza troppi problemi la Despar Bolzano (Aram Delbalzo Gueye 17) con 18 punti di Arianna Demarchi e resta ampiamente in corsa per una dei primi tre posti dai quali si allontanano invece sia S. Marco (Clara Chicchisiola 16), battuta in casa da Sarcedo (Greta Miccoli 13) sia l’Umana Padova (Lorenza Spirito 13), travolta nettamente sul campo di una Conegliano trascinata dai 16 punti di Serena Marton.

Classifica:

Melsped Padova 32, Marghera 28, Ginnastica Triestina 22, Acciaierie Valbruna Bolzano 22, Reyer Venezia B 22, Pordenone 22, Cussignacco 20, San Marco 16, Umana Padova 16, Casarsa 16, S. Martino 16, Sarcedo 14, Despar Bolzano 10, Conegliano 8, Muggia 6, Oma Trieste 2.