Il Punto sulla Serie B Femminile del 13 Dicembre

IL PUNTO SULLA SERIE B FEMMINILE

CAMPANIA 7^ giornata girone A

Tutto facilissimo per la capolista imbattuta Ariano Irpino che infligge un pesantissimo +78 al fanalino di coda De. Gen. Co Benevento (Marika Muscetta 14) con 28 punti di Chiara Mastrototaro e 27 di Jeannette Guilavogui e mantiene due punti di vantaggio in classifica sulla coppia formata da Campobasso e da Taranto. La formazione molisana vince comodamente a Benevento contro la Catillo (Andreana D’Avanzo 12) con 28 punti di Marta Moscarella Contreras mentre le pugliesi, soltanto grazie ad uno strepitoso ultimo periodo da 10-26, si impongono sul complicato campo di Fasano (Edyta Falenczyk 21) con 24 di Claudia Tagliamento. Nell’altra gara, Trani passa a Maddaloni (Alice Monda 27) con 37 punti di una eccellente Joana Macello.

CAMPANIA 7^ giornata girone B

Assolutamente nessun problema per la capolista imbattuta Salerno che travolge in trasferta il fanalino di coda Catanzaro (Francesca Avenia 11) con un eloquente +56 con 28 punti di Rita Oliveira e 21 di Carine Silatsa. Agropoli resta da sola in seconda posizione vincendo sul campo di Angri (Marilù Salerno 12-Anna Stoyanova 12) con 14 punti a testa di Lucie Franova e Federica Chiovato e sfruttando il rinvio a sabato del match fra Casalnuovo e la diretta contendente Potenza che viene per il momento raggiunta a quota 8 in classifica da Marigliano che batte facilmente Stabia (Palma Manna 12) con 19 punti di Josefina Torruella Garcia.

EMILIA ROMAGNA – 11^ giornata girone A

Pur essendo già matematicamente qualificata alla seconda fase, non fa sconti la capolista Piumazzo che passa anche a Scandiano (Emma Meglioli 19-Alice Brevini 17), in un finale molto equilibrato, con 17 punti di Giorgia Palmieri. Lo scontro diretto per rimanere in seconda posizione se lo aggiudica comodamente, allungando in maniera importante nell’ultimo periodo, Cavezzo, che batte Valdarda (Essane Lekre 10-Silvia Cremona 10-Sara Bertoni 10) con 15 punti a testa di Marta Verona ed Eleonora Costi e resta dunque al posto d’onore assieme a Puianello che vince un match comunque lottato sul campo della Valtarese (Valentina Bozzi 25-Lucrezia Zanetti 20) con 17 di Linda Manzini e Paola Raiola. Infine, nella sfida di bassa classifica tra le due ultime, Fidenza (Veronica Ghezzi 14) e Parma, successo netto della squadra in trasferta con 17 punti di Viviana Lucca.

EMILIA ROMAGNA – 11^ giornata girone B

Nessun problema per la capolista Castel S. Pietro che ottiene la decima vittoria stagionale superando nettamente Castello d’Argile (Emma Daidone 10) con 11 punti di Alice Melandri e conservando così quattro lunghezze di vantaggio in classifica adesso sulla sola Rimini che si aggiudica lo scontro diretto per la seconda piazza con Forlì’ (Carolina Valensin 18) con 13 punti di Noemi Duca in una partita sempre condotta, anche con ampio margine, dalle padrone di casa ma che nel finale ha regalato loro qualche piccolo brivido ed il +3 conclusivo ne è la dimostrazione. Ad approfittare del ko di Forlì per raggiungerla al terzo posto è Faenza che, grazie ad un ultimo periodo da 22-7, rimonta e supera S. Lazzaro (Allegra Mosconi 13) con 27 punti di Candy Edokpaigbe. Infine, porta la stupenda firma di una super Sofia Armillotta (37) la prima vittoria di Finale Emilia che supera anche abbastanza agevolmente Cesena (Francesca Battistini 18).

LAZIO – 10^ giornata

Ancora un netto successo per la capolista imbattuta S. Raffaele che supera la Roma Team Up (Emma Monocchio 19) con 21 punti di Marta Grattarola e resta a +6 sulle più dirette inseguitrici anch’esse vincenti con la Elite Roma che travolge Viterbo (Laura Masnata 10) con 18 punti di Danika Galea mentre Frascati si impone con autorità contro Aprilia (Giulia Prosperi 30-Daniele Georgieva 21) con 17 punti di Tabara Mbaye. Rinviato al 20 il match fra Castel Gandolfo e Latina, nell’ultima gara disputata, netta affermazione interna di Esquilino che si conferma quarta battendo S. Marinella (Elisa Del Vecchio 13) con 16 punti di Eleonora Piacentini.

LOMBARDIA – 12^ giornata

Lo scontro diretto ad altissima quota tra Albino (Chiara Lussana 16) e Canegrate regala numerose emozioni ed un clamoroso ribaltamento di risultato fra primo e secondo tempo con le padrone di casa che partono a spron battuto e chiudono sul +19 la parte iniziale della gara ma nella restante le ospiti, che restano così in solitudine in testa alla classifica, mettono a segno ben 47 punti subendone 23 e passano con 17 di Martina Caimi. Al secondo posto sale così Pontevico che non ha alcun problema a superare l’ostacolo Vittuone (Giulia Rossi 15) con 16 punti di Samantha Pintossi. Rientrano prepotentemente in corsa per la terza piazza, portandosi a -2 da Albino: Busto Arsizio, che vince sul campo della Broni Academy (Dunja Vujovic 10) con 21 punti di Francesca Caruso ed un decisivo parziale di 3-11 negli ultimi due minuti di partita; il Basket Milano, che supera in trasferta non senza difficoltà Brignano (Sofia Comaschi 15) con 17 di Camilla Mariani e Bresso che infila la sesta vittoria di fila e supera nettamente, raggiungendola in classifica a quota 16, il Milano Stars (Alessia Garini 19) con 15 punti di Irene Pusca. Nelle restanti sfide, successi esterni per Usmate sul campo di Robbiano (Chiara Discacciati 15) con un ultimo periodo da 9-27 e 24 punti di Carlotta Zumaglini e di Valmadrera anch’essa in rimonta fuori casa contro Bollate (Alessandra Mariani 19) con 15 di Viola Aondio per la prima affermazione stagionale della Dogana Vecchia mentre Varese si impone davanti al proprio pubblico contro Sondrio (Chiara Scala 16) con 20 di Chiara Premazzi.

PIEMONTE – 9^ giornata

Ferma per riposo la capolista Pegli, torna a -2 dalla vetta Torino che batte comodamente in trasferta l’Area Pro (Sara Bechis 11) con 21 punti di Michaela Stejskalova. Restano saldamente in terza posizione invece, sia Cuneo, che piega nel secondo tempo Venaria (Chiara Mortera 21) con 23 punti di Erica Avagnina, che Derthona la quale prevale facilmente contro Novara (Lorenza Bove 11-Marta Biondi 11) con 12 punti a testa messi a segno da Aurora Farabello e da Rebecca Catto. Nelle altre due sfide, Biella si impone sul campo di Moncalieri (Teresa Ricci 21) con 39 punti della coppia Fabiana Tombolato-Giulia Ravinetto e la raggiunge a quota 8 in classifica dove adesso si trova anche Pasta che ha la meglio in volata su Vercelli (Sofia Bracco 16) con 19 di Beatrice Moisa.

SARDEGNA – 11^ giornata

Con una partenza sprint ed un primo quarto da 21-3, la capolista Virtus Cagliari supera facilmente anche l’ostacolo S. Salvatore (Valentina Porcu 14) con 10 punti di Carla Patricia Lucchini e mantiene il +4 sulla coppia al secondo posto in classifica formata dal Cus Cagliari, che espugna senza alcun problema il campo di Su PLanu (Giulia Pintauro 9-Federic Murru 9) con 22 punti di Sara Saias e dall’Antonianum che, solo dopo un tempo supplementare che chiude con un parziale di 0-9, ha la meglio sul parquet di Elmas (Maria Laura Concu 18) con la solita eccellente prova di Ana Ljubenovic (25). Nelle altre gare, Alghero travolge Monserrato (Eleonora Ciccu 13-Lorena Scanu 13) con 29 punti di Veronyka Pysmennyk e resta da sola al quarto posto mentre, per la parte bassa della graduatoria, colpo esterno di Nulvi contro Quartu (Giulia Astero 10) con 9 punti di Emma Cadoni.

SICILIA – 7^ giornata

Rinviato al 10 gennaio il più classico dei testacoda fra la capolista I Have a Team Ragusa ed il Verga Palermo, S. Matteo ne approfitta per portarsi momentaneamente a pari punti in vetta alla classifica andando a vincere comodamente sul campo di Messina (Anna Mazuryshena 11) con 40 punti della coppia Elisabetta Scardino-Valeriia Kazantseva. Al terzo posto si conferma la Profumeria del Corso Palermo che supera senza difficoltà Alcamo (Marcella Lo Bianco 10 con 15 di Alessia Malara. Infine, nettissima vittoria interna di Viagrande che batte Katane (Alessia Di Dio 16) con 24 punti di Annalisa Scordino e 22 di Giulia Spampinato.

TOSCANA – 12^ giornata

Dodicesima vittoria su dodici per la capolista Jolly Acli Livorno che passa senza alcuna difficoltà anche sul campo del Baloncesto Firenze (Diletta Donadio 12) con 15 punti di Irene Sassetti e mantiene quattro lunghezze di vantaggio in classifica sulla sola Lucca che passa comodamente a Prato (Giulia Santarella 20) con 51 punti della coppia Vira Cherkaska-Chiara Tessaro. Cade invece e scivola terza la Pielle Livorno (Lisa Cecconi 10) che viene fermata in trasferta da una ottima Ponte Buggianese al termine di un match molto equilibrato con 13 punti, fra le padrone di casa, di Matilde Pini. La Pallacanestro Firenze vince con autorità a Pontedera (Giulia Braccagni 18) con 23 punti di Sara Filoni e 21 di Rachele Ceccanti e resta da sola in quinta posizione. Nelle altre gare, da segnalare il periodo estremamente positivo di Piombino che ottiene la terza vittoria di fila andando ad espugnare il parquet del Costone Siena (Sara Rinaldi 14) con 18 punti di Viola Bassini mentre La Spezia travolge senza appello S. Giovanni Valdarno (Maria Fernanda Gietz 14) con 15 punti di Martina Guerrieri.

UMBRIA – 8^ giornata

Facile affermazione nel complesso per la capolista ed imbattuta Civitanova che supera Senigallia (Tia Tajhar 23) con 21 punti di Sofia Binci e resta a +4 su Perugia la quale a propria volta non ha alcuna difficoltà a vincere sul campo di Orvieto (Aleksandra Klimas 21) con 15 punti a testa messi a referto dalle solite ottime Winner Bartholomew e Beatrice Olajide. Nell’altra partita in programma, Terni passa comodamente a Umbertide (Giorgia Gambelunghe 12) con 10 punti di Alessia Margaritelli.

VENETO – 12^ giornata

Successi molto importanti per allungare e mantenersi nelle prime due posizioni sia per la capolista Melsped Padova, che si afferma facilmente contro la Ginnastica Triestina (Michela Mervich 10) con 12 punti di Giulia Ridolfi, che per Marghera la quale passa sul campo di Cussignacco (Annalisa Toniutti 22-Eva Lizzi 18) in un match molto equilibrato deciso dall’ultimo parziale di 15-22 in favore delle ospiti trascinata da Rossana Boccalato (17). Cade invece molto a sorpresa la terza della classe, la Acciaierie Valbruna Bolzano (Parthena Chrysanthidou 16), fermata da una ottima Casarsa che allunga nel finale con Susy Furlan (18) top scorer. Pordenone travolge Conegliano (Marta Maschietto 13) con 23 punti di Sofia Ceppellotti e si porta di nuovo a -4 dalle prime tre cosa che non riesce alla Umana Reyer Venezia B (Emma Zuccon 12) che cade sul campo di S. Marco (Clara Chicchisiola 12) al termine di una sfida molto combattuta. Nelle altre gare, netto successo in trasferta dell’Umana Padova sul parquet di Muggia (Alessia Santoro 11) con 18 punti di Chiara Gasparella e facili affermazione interne per Sarcedo contro la Despar Bolzano (Anna Bernardoni 17) con 12 di Francesca Tagliapietra e di S. Martino contro l’Oma Trieste (Marta Cutazzo 12) con 18 di Arianna Arado.