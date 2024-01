Il Punto sulla Serie B Femminile del 13 Gennaio

CAMPANIA 8^ giornata

Girone A

Ancora un successo nettissimo per la capolista ed imbattuta Ariano Irpino che travolge Trani (Joana Macello 14) con 31 punti di Emanuela Moretti e 18 di Jeannette Guilavogui e mantiene quattro lunghezze di vantaggio in classifica sulla coppia formata da La Molisana Campobasso, che vince facilmente a Maddaloni (Greta Mottola 12) con 25 di Marta Paulina Moscarella Contreras e da Taranto che dilaga in casa contro il fanalino di coda De.Gen.Co Benevento (Marika Muscetta 18) con 19 punti di Annapia Molino. Infine, Fasano, con un secondo tempo da 38-11, batte la Catillo Benevento (Alessia Manganiello 16) con 43 punti della coppia Edyta Falenczyk-Karin Skapin e si conferma in quarta posizione.

Girone B

Facilissima ottava vittoria su otto gare disputate per la capolista Salerno che passa sul campo di Angri (Anna Veselinova Stoyanova 13-Stefania Carcaterra 13) con 27 punti di Carine Silatsa e 17 di Alessia Mitri e allunga a quattro le proprie lunghezze di vantaggio in classifica su una Agropoli (Jessica Milani 17) la quale, dopo un primo tempo equilibrato, viene nettamente surclassata da una Potenza trascinata dai 27 punti di Cristina Loureiro Curras e dai 19 di Milica Micovic. Nelle altre due gare, Marigliano si impone di strettissima misura sul parquet di Casalnuovo (Federica Gesuele 17) con 17 punti di Lucia Mandolesi mentre Catanzaro ottiene la prima vittoria stagionale superando in casa Stabia (Palma Manna 14) con 18 di Diana Tymchenko.

EMILIA ROMAGNA – 13^ giornata

Girone A

Piumazzo si aggiudica con grande autorità la sfida al vertice contro Puianello (Isabella Olajide 20) con 22 punti di Giorgia Cattabiani e blinda la prima posizione al termine di questa fase. Cavezzo passa in volata sul campo della Valtarese (Maria Florencia Palacios 17) con 24 punti di Marta Verona e balza al secondo posto in solitudine. Nelle altre gare, Valdarda batte non senza difficoltà Parma (Nicole Petrilli 13) con 14 punti di Arianna Meschi e Scandiano supera Fidenza (Veronica Ghezzi 23) con 24 di Alice Fedolfi.

Girone B

Dodicesima vittoria per la capolista Castel S. Pietro che solo nel finale ha la meglio di una coriacea Cesena (Aurora Nociaro 11-Veronica Andrenacci 11) con 16 punti di Caterina D’Agnano. Rimini vince in volata sul campo del Faenza Basket project (Candy Edokpaigbe 19) con 13 di Alessia Pignieri e resta da sola in seconda posizione visto il rinvio a domani della sfida tra Forlì e Castello d’Argile. Nell’ultima gara giocata, facile affermazione interna di S. Lazzaro contro Finale Emilia (Melissa Ragazzini 16) con 23 punti di Alice Marchi.

LAZIO – 11^ giornata (recupero)

Ancora fermo il campionato che riprenderà nel prossimo fine settimana, si è disputato un recupero con il successo, dopo un tempo supplementare, di Aprilia contro Castel Gandolfo (Martina Mondano 15) con 34 punti di una strepitosa Giulia Prosperi.

LOMBARDIA – 14^ giornata

La sfida decisamente più attesa di questo turno era certamente quella tra il Basket Milano e la capolista Canegrate (Martina Caimi 13) e si è risolta con l’autoritaria e meritata affermazione della compagine padrona di casa che conquista così la sesta vittoria consecutiva con 14 punti di Giulia Pagani e si conferma a -2 dalla terza posizione mentre le ospiti cadono dopo ben dodici affermazioni di fila e vengono raggiunte in vetta alla classifica da Pontevico che batte in casa Varese (Chiara Premazzi 16) con un terzo quarto da 19-5 e 21 punti di Giulia De Cristofaro. Al terzo posto si conferma Albino che non ha alcuna difficoltà a superare il fanalino di coda Valmadrera (Sara Russo 11) con 19 punti a testa messi a segno da Chiara Lussana e da Alice Carrara. Quinta vittoria consecutiva per Busto Arsizio che prevale nettamente contro Sondrio (Martina Scala 17) con 17 punti di AnnaClaudia Garavaglia e resta agganciata al treno delle prime tre cosa che non riesce invece al Milano Stars (Martina Osmetti 18) che cade in casa contro una Usmate trascinata dai 21 punti di Carlotta Zumaglini. Rinviato al 16 il match tra Robbiano e Vittuone, nell’ultima sfida giocata, Brignano passa sul campo di Bollate (Irene Turri 11) con 15 punti di Sara Moro e grazie ad un parziale di 3-13 negli ultimi sette minuti.

PIEMONTE

Campionato fermo che riprenderà il nel prossimo fine settimana.

SARDEGNA – 13^ giornata

Nessun problema per la capolista imbattuta Virtus Cagliari che passa agevolmente anche sul campo di Astro (Anna Loddo 9-Tatiana Martellini 9) con 14 punti di Yana Rabchuk e conserva quattro lunghezze di vantaggio in classifica sul Cus Cagliari che si aggiudica nettamente lo scontro diretto per la seconda posizione con l’Antonianum (Ana Ljubenovic 26) con 22 punti di sara Saias. Alghero ne approfitta per portarsi da sola al terzo posto travolgendo a domicilio Quartu (Cristina Astero 28) con in evidenza ben quattro giocatrici (Yanitsa Derekyuvlieva 21-Aurora Coni 21-Veronika Pysmennyk 19-Fabiana Galluccio 18). Doppia affermazione per S.Salvatore che batte facilmente prima Su Planu (Sara Angius 9) con 18 punti di Valentina Porcu e poi, nel recupero della sesta giornata, Nulvi (Caterina Fara 16), con 21 di Elisa Lapa. Infine, vittoria esterna facile di Elmas in casa del fanalino di coda Monserrato (Valeria Gallus 7) con 21 punti di Giulia Dotta.

SICILIA

Campionato fermo che riprenderà nel prossimo fine settimana.

COPPA TOSCANA TROFEO LUNGHI

Si è disputata lo scorso fine settimana al PalaPertini di Ponte Buggianese la Final Four che ha visto il successo del Jolly Acli Livorno nell’ultimo atto contro la Pielle Livorno al termine di una sfida molto equilibrata e nella quale le ragazze allenate da coach Stefano Corda sono riuscite a prevalere in rimonta in volata grazie a due tiri liberi di Francesca Orsini e ad un canestro di Sara Giari per il 65-62 conclusivo. Nelle due semifinali, nette affermazioni per le due squadre labroniche con il Jolly Acli che ha battuto la Pallacanestro Firenze per 59-34 mentre la Pielle ha avuto la meglio per 57-47 sulle padrone di casa del Nico Ponte Buggianese.

UMBRIA

Campionato fermo che riprenderà nel prossimo fine settimana.

VENETO – 14^ giornata

Non cambia niente nella parte alta della classifica con le prime tre che escono tutte vincitrici da questo turno. Tutto facilissimo per la capolista Melsped Padova che travolge la Despar Bolzano (Aram Delbalzo Gueye 10) con 19 punti di Veronica Antonello e mantiene due lunghezze di vantaggio in graduatoria su Marghera, che espugna il campo di Casarsa (Alyssia Mizzau 16) allungando nell’ultimo quarto e mezzo di gioco con 19 punti di Viola Diodati e otto sulla Acciaierie Valbruna Bolzano che si conferma terza battendo in maniera però non semplice l’Umana Padova (Chiara Gasparella 17) con 24 punti di Safy Fall. Restano agganciate a -2 dalla terza piazza sia Pordenone che ottiene la quinta vittoria consecutiva sul parquet di S. Martino (Martina Tau 18) con 25 punti di una ottima Sofia Ceppellotti, che la Ginnastica Triestina la quale, con un eccellente secondo tempo da 14-33, rimonta e supera a domicilio Muggia (Giorgia Toscan 11) con 14 punti di Giorgia Silli. Nelle altre gare, la Reyer Venezia B si impone, al termine di un match molto equilibrato, sul campo di Cussignacco (Valentina Braida 12) con 9 punti di Emma D’Este e Isabel Mohamud Mohamed Hassan, S.Marco batte facilmente il fanalino di coda Oma Trieste (Martina Gatti 11) con 15 di Eleonora Salmaso ed infine Sarcedo passa senza troppe difficoltà a Conegliano (Serena Marton 11) con 11 punti di Viktoriia Rostotska.