Il Punto sulla Serie B Femminile del 14 Febbraio

CAMPANIA 13^ giornata

Girone A

Facile successo nell’attesa sfida al vertice per la capolista Ariano Irpino che mette le cose in chiaro già nel primo tempo con un parziale di 43-20 e si impone nettamente contro Taranto (Natalia Smaliuk 20) con 20 punti di Nataliia Tsiubyk e 19 di Roberta Ferraretti. La Molisana Campobasso consolida la propria terza posizione passando agevolmente sul campo di Fasano (Edyta Falenczyk 21) con 14 punti di Emma Giacchetti. Nell’altra gara giocata, visto il rinvio di quella tra Maddaloni e De.Gen.Co Benvento, Trani, con un parziale di 4-10 negli ultimi tre minuti, espugna il parquet della Catillo Benevento (Arianna Zanchiello 22) con 20 punti di Joana Belen Macello e continua a poter ambire al quarto posto.

Classifica:

Ariano Irpino 26, Taranto 20, La Molisana Campobasso 18, Fasano 14, Trani 12, Catillo Benevento 10, Maddaloni 2, De.Gen.Co Benevento 0.

Girone B

Dura un quarto e mezzo la resistenza di Marigliano (Giulia Mancuso 19) che deve poi arrendersi allo strapotere della capolista ed imbattuta Salerno che passa con 26 punti di Carine Silatsa e 25 di Rita Oliveira. Agropoli conferma la propria seconda posizione passando sul campo del fanalino di coda Catanzaro (Alice Rizzica 22) con 12 punti di Ilaria Lombardi e conserva due lunghezze di vantaggio in classifica su Potenza che travolge a domicilio Angri (Francesca Tolardo 17) con 27 punti di Cristina Loureiro Curras e 17 di Milica Micovic. Infine, Casalnuovo batte Stabia (Palma Manna 13-Valentina Iozzino 13) con 50 punti della coppia Federica Esposito-Federica Gesuele ed un parziale importante di 29-14 nell’ultimo periodo

Classifica:

Salerno 26, Agropoli 20, Potenza 18*, Marigliano 14, Angri 10, Stabia 6*, Casalnuovo 6, Catanzaro 2. * una partita in meno

EMILIA ROMAGNA 3^ GIORNATA (seconda fase)

Girone Verde

Si confermano in testa alla classifica, ancora imbattute in questa seconda fase, due squadre con Puianello che travolge senza alcuna difficoltà Forlì (Martina Ronchi 12) con 30 punti di Angela Dettori e 21 di Isabella Olajide mentre un po’ più complicato ma assolutamente meritato è il successo di una Piumazzo (Amina Zarfaoui 16) che tocca anche il +20 ma rischia un po’ nel finale riuscendo comunque a controllare il rientro di una tenace Cavezzo (Marta Verona 18). Restano invece agganciate a -2 dalla vetta della graduatoria, sia Faenza Basket Project, che passa con autorità sul campo di Valdarda (Arianna Meschi 22) con 18 punti di Rachele Porcu, che Rimini la quale si impone in volata sul parquet di Castel S.Pietro (Chiara Venturoli 13) con 17 punti di Eleonora Duca.

Classifica:

Piumazzo 6, Puianello 6, Rimini 4, Faenza Basket Project 4, Cavezzo 2, Castel S. Pietro 2, Forlì 0, Valdarda 0.

Girone Rosso

La Valtarese resta unica imbattuta travolgendo nettamente, nello scontro diretto al vertice, Scandiano (Alice Fedolfi 10-Stefania Susca 10), con 22 punti di Paula Garcia. Fidenza supera in scioltezza Parma (Nicole Petrilli 17) con 17 punti di Veronica Ghezzi e sale a quota 4 in classifica assieme anche a San Lazzaro, che passa in volata sul campo di Castello d’Argile (Anna Bardasi 12) con 12 punti a testa di Elena Mezzini e Fabrizia Springer e Cesena che annienta Finale Emilia (Silvia Pincella 19) con 18 punti di Mara Bianconi.

Valtarese 6, Scandiano 4, Cesena 4, Fidenza 4, S. Lazzaro 4, Parma 2, Castello d’Argile 0, Finale Emilia 0.

LAZIO – 16^ giornata

Quindicesima vittoria stagionale per la capolista S.Raffaele che supera con il minimo scarto ma restando sempre in controllo del match, Esquilino (Sara Innocenzi 21), con 17 punti di Ludovica De Marchi. In seconda posizione si conferma la Elite Roma che passa in scioltezza, ma dopo aver sofferto parecchio nel primo tempo, sul campo di Frascati (Serafyna Tykha 15) con 26 punti di Danika Galea. Aprilia vince un match molto equilibrato in trasferta contro Viterbo (Arianna Puggioni 21) con 49 punti della coppia Giulia Prosperi-Daniela Georgieva mentre, nelle altre gare, Latina travolge nel secondo tempo (13-43 il parziale) S.Marinella (Michela Pennesi 12) con 16 punti di Chiara Mauriello e la Roma Team Up, con un parziale nell’ultimo quarto di 25-9, batte Castel Gandolfo (Martina Mondano 18) con 18 punti di Emma Manocchio.

Classifica:

S. Raffaele 30, Elite Roma 28, Frascati 24, Esquilino 18, Aprilia 18, Viterbo 12, Roma Team Up 12, Latina 12, Castel Gandolfo 6, Santa Marinella 0.

LOMBARDIA – 19^ giornata

Importanti cambiamenti nella parte altissima della classifica, adesso comandata dalla sola Canegrate che, al termine di un match molto equilibrato, piega a domicilio il Milano Stars (Kateryna Kovalenko 22) con 22 punti di Martina Caimi e i due tiri liberi che suggellano il successo delle ospiti firmati da Alice Biason. Clamorosa ma soltanto per le proporzioni è invece la battuta d’arresto di Pontevico (Rebecca Catterina 14) che regge appena dieci minuti l’urto di una scatenata Albino la quale si impone con 40 punti della coppia Chiara Lussana-Alice Carrara e scalze le avversarie dal secondo posto in graduatoria ribaltando anche la differenza canestri nello scontro diretto. In quarta posizione si conferma il Basket Milano che passa comodamente, allungando nell’ultimo periodo, sul campo di Robbiano (Giada Buscema 16) con 15 punti di Alessia Viola e mantiene due lunghezze di vantaggio su Bresso che travolge a domicilio Valmadrera (Sara Russo 8 ) con 21 punti di Laura Zucchetti. Busto Arsizio supera Usmate (Sofija Lazareska 17) con 14 punti di Annaclaudia Garavaglia mentre Varese festeggia il ritorno in campo di Alice Sabatini, Miss Italia nel 2015, con la quinta vittoria consecutiva, questa ottenuta nettamente ai danni di Bollate (Elisa Pianta 19) con 22 punti di Chiara Premazzi. Infine, nelle restanti due gare, importanti per la parte bassa della graduatoria, Broni vince nel finale, con un parziale di 3-16 negli ultimi sette minuti, sul parquet di Sondrio (Chiara Scala 19) con 20 punti di Dunja Vujovic mentre Vittuone piega Brignano (Valentina Carmeli 10) con 18 punti di Giulia Rossi ed un periodo conclusivo da 16-8.

Classifica:

Canegrate 32, Albino 30, Pontevico 30, Basket Milano 28, Bresso 26, Busto Arsizio 24, Milano Stars 22, Usmate 22, Varese 22, Broni 16, Brignano 14, Vittuone 14, Sondrio 8, Robbiano 8, Bollate 4, Valmadrera 4.

PIEMONTE – 15^ giornata

Non possiamo non iniziare a parlare di questo girone dal fatto curioso e probabilmente più unico che raro avvenuto dopo neanche un secondo del big match tra Pegli e Torino (Cecilia Albano 16) con il fallo antisportivo fischiato sulla palla a due iniziale ad Alice Ceccardi, un evento che non scalfisce assolutamente però le sicurezze della capolista che con un parziale di 22-5 nel primo quarto mette in ghiaccio una facile affermazione propiziata dai 17 punti di Beatrice Paleari. In terza posizione si conferma Cuneo che passa sul campo di Derthona (Francesca Bernetti 19) con 25 punti di Alona Samokhvalova e conserva due lunghezze di vantaggio su Venaria la quale, pur faticando, passa a Vercelli (Sofia Bracco 27) con 19 punti di Chiara Mortera. Nelle altre gare, Area Pro, con un canestro di Alice Pieroni al termine del supplementare, espugna il parquet di Pasta (Beatrice Isoardi 16) con 17 punti di Alice Giaccardo mentre Novara ottiene la prima vittoria stagionale a scapito di Biella (Fabiana Tombolato 17) con 16 punti di Marta Biondi.

Classifica:

Pegli 28, Torino 24, Cuneo 20*, Derthona 18*, Venaria 18, Biella 10, Moncalieri 10*, Pasta 8, Area Pro 8*, Vercelli 4, Novara 2. * una partita in meno

SARDEGNA – 18^ giornata

Ferma per il riposo dovuto al numero dispari delle squadre la capolista Virtus Cagliari, il Cus Cagliari ne approfitta per avvicinarsi e supera Alghero (Avelina Glavan 19) con 21 punti di Sara Saias, 20 di Erika Striulli e 18 di Eugenia Caldaro. S. Salvatore travolge Quartu (Cristina Astero 15) con 40 punti della coppia Elisa Lapa-Elena Valenti e resta terza mentre, nelle altre gare, Astro supera in scioltezza il fanalino di coda Monserrato (Eleonora Stara 13-Francesca Garau 13) con 14 punti di Anna Loddo e Elmas, con un secondo tempo da 19-37, rimonta e batte a domicilio Su Planu (Marta Muscas 13) con 24 punti di Giulia Dotta. Rinviato al 16 marzo il match tra Antonianum e Nulvi.

Classifica:

Virtus Cagliari 32 (16), Cus Cagliari 30 (17), S.Salvatore 22 (16), Alghero 20 (15), Antonianum 20 (14), S. Salvatore 20 (15), Elmas 16 (16), Astro 16 (16), Su Planu 8 (15), Nulvi 4 (15), Quartu 4 (16), Monserrato 0 (16). Tra parentesi le partite giocate

SICILIA – 13^ giornata

Una sola partita giocata in questo girone con la facile affermazione della capolista I Have A Team Ragusa contro Alcamo (Anna Maria Coletta 8 ) con 18 punti di Josephine Di Fine..

Classifica:

I Have A Team Ragusa 24*, S. Matteo 18, Viagrande 18, Profumeria del Corso Palermo 14, Alcamo 10*, Messina 8, Katane 4, Verga Palermo 2. * una partita in più

TOSCANA – 18^ giornata

Torna al successo la capolista Jolly Acli Livorno che supera senza difficoltà Piombino (Patrycja Klatt 21) con 30 punti di Francesca Orsini e mantiene due lunghezze di vantaggio in classifica su Lucca che batte Pontedera (Lucia Puccini 8-Aurora Benedetti 8 ) con 17 punti di Sofia Michelotti. Rinviata al 21 febbraio la gara tra Prato e Ponte Buggianese, la Pielle Livorno ne approfitta per agganciare il Nico Basket al terzo posto grazie alla affermazione non semplice sul campo del Baloncesto Firenze (Elisa Mazzoni 12) con 10 punti di Lisa Cecconi. Nelle altre due tiratissime e combattutissime partite, la Pallacanestro Firenze piega la Number 8 S. Giovanni Valdarno (Stella Innocenti 19) con 14 punti di Rachele Ceccanti mentre La Spezia, con un incredibile parziale di 2-19 negli ultimi otto minuti, ribalta il match in casa del Costone Siena (Giulia Sabia 13-Nagaja Sardelli 13) e si impone con 18 punti di Carlotta Serpellini.

Classifica:

Jolly Acli Livorno 32, Lucca 30, Ponte Buggianese 28*, Pielle Livorno 28, Pallacanestro Firenze 22, Prato 18*, Costone Siena 16, Piombino 12, Number 8 S. Giovanni Valdarno 12, La Spezia 12, Pontedera 10, Baloncesto Firenze 6. * una partita in meno

UMBRIA – 3^ giornata seconda fase ad orologio

Continua la marcia in vetta alla classifica di Civitanova che supera in trasferta Orvieto (Aleksandra Klimas 16) con una superlativa Natalia Panufnik (32) e mantiene sei lunghezze di vantaggio su Perugia che piega una mai doma Umbertide (Annagiulia Bartolini 18) con 28 punti di Winner Bartholomew. Nell’altra gara, Terni batte nettamente Senigallia (Tia Tajhar 17) con 22 punti di Maria Teresa Paluello e si conferma al terzo posto.

Classifica:

Civitanova Marche 26, Perugia 20, Terni 16, Senigallia 10, Orvieto 4, Umbertide 2.

VENETO – 19^ giornata

Iniziamo con una doverosa correzione a quanto scritto la settimana scorsa riguardo al successo di Cussignacco in casa di Pordenone visto che in realtà sono state le padrone di casa a prevalere con il minimo scarto. Rinviata al 28 la gara tra S. Marco e la capolista Melsped Padova, Marghera ne approfitta per portarsi a -2 dalla vetta travolgendo in maniera nettissima il fanalino di coda Oma Trieste (Marta Cutazzo 21) con 26 punti di Anna Merlini e 20 di Beatrice Tasca. La Acciaierie Valbruna Bolzano supera nettamente Pordenone (Sara Moretti 14) con 16 punti a testa messi a segno da Diana Schwienbacher e da Parthena Chrysanthidou e si conferma al terzo posto assieme alla Reyer Venezia B che passa in rimonta in volata sul campo di Conegliano (Marta Maschietto 10) con 13 punti di Francesca Toffolo, Emma D’Este e Anita Franchini. Pesanti sconfitte per Cussignacco e Ginnastica Triestina che si allontanano dalle prime tre. La prima (Arianna Demarchi 23) cade in casa, dopo un tempo supplementare, contro una Sarcedo trascinata dai 23 punti di Francesca Tagliapietra mentre la seconda (Irene Cigliani 11) perde a Padova contro l’Umana di Chiara Gasparella (19). Nelle altre due gare, S. Martino passa facilmente in casa di Muggia (Carolina Miccoli 17) con 16 punti di Arianna Arado mentre Casarsa batte senza difficoltà la Despar Bolzano (Matilda Cherubini 11-Anna Bernardoni 11) con 10 punti di Sara Boufrou, Susy Furlan, Marina Serena e Alyssia Mizzau.

Classifica:

Melsped Padova 34*, Marghera 32, Acciaierie Valbruna Bolzano 26, Reyer Venezia B 26, Pordenone 24, Ginnastica Triestina 22, Cussignacco 20, Casarsa 20, S. Martino 18, S. Marco 18*, Sarcedo 18, Umana Padova 18, Despar Bolzano 10, Conegliano 8, Muggia 6, Oma Trieste 2. * una partita in meno