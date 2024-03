Il Punto sulla Serie B Femminile del 14 Marzo

CAMPANIA 3^ giornata fase ad orologio

Ancora facili successi per le due capolista con Ariano Irpino che vince nettamente in casa di Catanzaro (Giorgia Codispoti 11) con 25 punti di Emanuela Moretti, 21 di Jeannette Guilavogui e 18 di Nataliia Tsiubyk mentre Salerno si impone comodamente contro Taranto (Natalia Smaliuk 12) con 22 punti di Rita Oliveira. Con un parziale di 4-15 negli ultimi sei minuti, Fasano espugna il parquet di Marigliano (Lucia Mandolesi 19) con 28 punti della solita ottima Edyta Falenczyk mentre arriva nel finale, dopo una lunga rincorsa, il sorpasso di Trani che si aggiudica in trasferta la sfida contro Agropoli (Federica Chiovato 27) con 31 punti di Joana Belen Macello. Potenza allunga nel periodo conclusivo e batte La Molisana Campobasso (Marta Paulina Contreras 17) con 24 punti di Milica Micovic e 17 di Cristina Curras. Equilibrio e punteggio basso nelle gare di Angri (Anna Veselinova Stoyanova 12) e Casalnuovo vinte, la prima dalla Catillo Benevento con 13 punti di Arianna Zanchiello e la seconda dalle padrone di casa contro Maddaloni (Alice Monda 14) con 13 punti di Federica Gesuele. Infine, Stabia manda al tappeto la De.Gen.Co Benevento di Natalie Vigna (37 su 47 punti totali della squadra) con 13 punti di Rosa Giustino.

Classifica girone A (le prime tre ai playoff; dalla quinta alla ottava ai playout):

Ariano Irpino 34, Taranto 26, La Molisana Campobasso 22, Fasano 20, Trani 16, Catillo Benevento 14, Maddaloni 4, De.Gen.Co Benevento 0.

Classifica girone B (le prime tre ai playoff; dalla quinta alla ottava ai playout):

Salerno 34, Potenza 28, Agropoli 22, Marigliano 18, Angri 12, Casalnuovo 12, Stabia 8, Catanzaro 2.

EMILIA ROMAGNA 7^ GIORNATA (seconda fase)

Girone Verde

Si conferma dopo questo turno un quartetto in vetta alla classifica. Partiamo dall’unico successo esterno, quello di Cavezzo, che passa comodamente nel finale sul campo di Castel S. Pietro (Alice Melandri 19) con la solita eccellente Marta Verona (24). Tutte vittore delle squadre che giocavano di fronte al proprio pubblico nelle altre gare con numericamente la più semplice ottenuta da Piumazzo (Zeynep Koral 18) che si sbarazza però di Forlì (Elisa Vespignani 18) solo nell’ultimo quarto con un parziale di 20-9. Si decide nei dieci minuti conclusivi anche il match tra Puianello e Valdarda (Alice Rastelli 13-Anna Bambini 13) con le padrone di casa che rimontano e soprassano le avversarie ad un paio di giri di lancetta dal termine e si impongono con 19 punti di Isabella Olajide. Infine, Rimini, al termine di un altro incontro molto combattuto, supera Faenza Basket Project (Candy Edokpaigbe 20) con 15 punti di Noemi Duca.

Classifica (le prime due al concentramento nazionale per le promozioni in serie A2, la terza va agli spareggi):

Puianello 10, Piumazzo 10, Cavezzo 10, Rimini 10, Castel S. Pietro 6, Faenza Basket Project 6, Forlì 2, Valdarda 2.

Girone Rosso

Arriva a sorpresa la prima sconfitta per la Valtarese (Ivona Shiovska 19) che viene fermata anche piuttosto nettamente sul campo del fanalino di coda e fin qui mai vincente in questa seconda fase, Castello d’Argile che a propria volta alimenta le proprie speranze di salvezza grazie in particolare ai 17 punti di Anna Bardasi. S. Lazzaro travolge Finale Emilia (Silvia Pincella 16) con 21 punti di Alice Marchi mentre occorre un secondo tempo importante (34-15 il parziale) a Parma per superare Scandiano (Emma Meglioli 15) con 21 punti di Nicole Petrilli. Infine, Fidenza si aggiudica un match molto equilibrato in casa contro Cesena (Veronica Andrenacci 13) con 22 punti di Veronica Ghezzi.

Classifica (le ultime due retrocedono):

Valtarese 12, Scandiano 10, S. Lazzaro 10, Fidenza 8, Cesena 6, Parma 6, Finale Emilia 2, Castello d’Argile 2.

LAZIO-UMBRIA

1^ GIORNATA (seconda fase)

Girone 1

A riposo Frascati, vincono le altre due capolista che si portano dunque a braccetto in vetta alla classifica. Perugia supera senza problemi Esquilino (Valeria Giorgi 21) con 19 punti di Winner Bartholomew e 18 di Beatrice Olajide mentre la Elite Roma, pur stando avanti per quaranta minuti, deve soffrire fino alla fine per passare sul parquet di Senigallia (Elisa Cecchini 17) con 17 punti di Natalia Introna.

Classifica (le prime due alla final four regionale):

Elite Roma 8, Perugia 8, Frascati 6*, Esquilino 0, Senigallia 0

* una partita in meno

Girone 2

Lo scontro al vertice tra due delle tre capolista prima di questo turno si risolve in favore delle padrone di casa di S.Raffaele che ribaltano la sfida con un secondo tempo da 36-23 e superano Civitanova (Natalia Panufnik 20) con 16 punti di Marta Grattarola. Nell’altra gara, fattore campo e pronostico rispettato con Aprilia che supera Terni (Alessandro Falbo 15) con 28 punti, equamente distribuiti, della coppia Giulia Prosperi-Daniela Georgieva.

Classifica (le prime due alla final four regionale):

S.Raffaele 6, Aprilia 6, Civitanova 6, Terni 0, Viterbo 0.

Playout

Nessuna sorpresa nelle due gare 1 del primo turno dei playout con i facili successi delle squadre padrone di casa con Latina che batte S. Marinella (Elisa Del Vecchio 13) con 31 punti di una scatenata Chiara Mauriello ed un secondo tempo da 40-16 mentre la Roma Team Up supera Castel Gandolfo (Sara Casey 13) con 22 punti di Beatrice Brandimarte.

Latina-S. Marinella 1-0

Roma Team Up-Castel Gandolfo 1-0

LOMBARDIA – 23^ giornata

Le tre capolista fanno un ulteriore passo verso la conquista dei posti per il concentramento nazionale per le promozioni in serie A2 portando a otto le lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici. Tutto facile per Canegrate, che batte nettamente in trasferta Broni Academy (Dunja Vujovic 22) con 27 punti di Alessia Corbetta e per Albino che travolge Bollate (Alessandra Mariani 16) con 16 punti di Chiara Lussana mentre molto più impegnativa è stata l’affermazione di Pontevico che piega nel finale la quarta forza del campionato, il Basket Milano (Matilde Cassani 20), con una superlativa Benedetta Racchetti la quale ne mette ben 32. Nona vittoria consecutiva per Varese che deve però ricorrere ad un tempo supplementare per mandare al tappeto Bresso (Laura Zucchetti 15) con 21 punti di Amelia Rotta, 19 di Chiara Premazzi e 18 di Martina Baiardo per un successo che vale adesso la quarta posizione in classifica sempre però a -8 dal terzetto di testa. Robbiano rimonta anche undici lunghezze di scarto avute nel terzo periodo e, con un overtime chiuso senza subire canestri (0-10 il parziale) espugna il campo di Valmadrera (Martina Orsanigo 20) e allunga a +6 sulla retrocessione diretta visto che Sondrio (Martina Scala 16) cade in casa come prevedibile contro il Milano Stars di Sofia Savini (16). Nelle restanti sfide, colpi esterni di Vittuone sul parquet di Busto Arsizio (Giorgia Mainini 12) con 16 punti di Camilla Monforti Ferrario ed un parziale di 0-6 negli ultimi due minuti e di Brignano che passa, anche qui in rimonta con un break di 1-13 nei cinque giri di lancetta conclusivi, sul campo di Usmate (Valentina Pratelli 19) con 24 punti di Sara Moro e per entrambe questa affermazione significa avvicinarsi alla zona salvezza diretta, ora distante quattro lunghezze.

Classifica (le prime tre ai concentramento nazionali per le promozioni in serie A2; le ultime tre retrocedono mentre dalla decima alla tredicesima vanno ai playout):

Pontevico 38, Canegrate 38, Albino 38, Basket Milano 30, Varese 30, Busto Arsizio 26, Bresso 26, Milano Stars 26, Usmate 24, Broni Academy 20, Vittuone 20, Brignano 20, Robbiano 14, Sondrio 8, Valmadrera 6, Bollate 4.

PIEMONTE – 19^ giornata

Altro comodo successo per la capolista Pegli che supera Biella (Fabiana Tombolato 20) ed allunga a +8 sulle dirette inseguitrici visto che Cuneo raggiunge e supera in seconda posizione, in virtù della differenza canestri nello scontro diretto, Torino (Ludovica Sammartino 23-Michaela Stejskalova 19), battendola con 36 punti di una scatenata Kenko Ngamene Takougang e 18 di Alona Samokhvalova. Nelle altre gare, riguardanti la parte bassa della graduatoria, Moncalieri passa di strettissima misura sul campo di Area Pro (Alice Giaccardo 16) con 13 punti di Chiara Carnevale Schianca mentre Pasta supera nettamente Novara (Elena Pajrin 11) con 15 punti di Francesca Minarelli.

Classifica:

Pegli 36 (18), Cuneo 28 (17), Torino 28 (17), Derthona 20 (16), Venaria 20 (16), Biella 14 (18), Moncalieri 12 (17), Pasta 12 (18), Area Pro 10 (17), Vercelli 4 (17), Novara 4 (17). (fra parentesi le partite giocate)

SARDEGNA – 22^ giornata

La Virtus Cagliari prosegue nel suo cammino da imbattuta in vetta alla classifica andando a vincere anche sul parquet di S.Salvatore (Giulia Miceli 17) con 18 punti di Claudia Vargiu. Il Cus Cagliari consolida la propria seconda posizione travolgendo Su Planu (Sara Angius 7-Francesca Deiana 7) con 21 punti di Eugenia Caldaro e precedendo sempre in graduatoria un Antonianum che batte senza difficoltà Elmas (Alessia Matta 14) con 20 punti di Ana Ljubenovic. Rinviato il match tra Nulvi e Quartu, nell’altra sfida in programma, Alghero si impone comodamente sul campo di Monserrato (Eleonora Ciccu 15) con 17 punti di Veronika Pysmennyk.

Classifica:

Virtus Cagliari 38 (19), Cus Cagliari 34 (19), Antonianum 28 (18), Alghero 26 (19), S.Salvatore 22 (18), Astro 20 (20), Elmas 16 (19), Su Planu 10 (19), Monserrato 6 (20), Nulvi 4 (18), Quartu 4 (19). (fra parentesi le partite giocate)

SICILIA

Playoff

Fattore campo e pronostico ampiamente rispettato nelle quattro prime gare del primo turno dei playoff. Iniziamo dalla testa di serie numero uno, la I Have A Team Ragusa che travolge con un eloquente +58 Katane (Giuliana Licciardello 7) con 23 punti di Elisabetta Salice e 22 di Federica Mazza. Viagrande tocca anche il +23 e gestisce comodamente il vantaggio sino alla sirena finale contro il Verga Palermo (Iryna Savchuk 13) andando ad imporsi con 23 punti di Martina Lombardo. Anche S. Matteo vince con poche difficoltà contro Messina (Mariia Shulha 17) con 13 punti di Valeriia Kazantseva mentre si decide nel secondo tempo, con un parziale di 30-13 in favore delle padrone di casa, trascinate dai 18 punti di Manuela Riccobono, la sfida tra la Profumeria del Corso Palermo e Alcamo (Martina Messana 9 )

I Have A Team Ragusa-Katane 1-0

Profumeria Del Corso Palermo-Alcamo 1-0

Viagrande-Verga Palermo 1-0

S. Matteo-Messina 1-0

TOSCANA

In attesa dell’inizio dei playoff e playout, turno di riposo in questo girone.

Playoff:

Jolly Acli Livorno-Number 8 San Giovanni Valdarno

Pielle Livorno-Pallacanestro Firenze

Ponte Buggianese-Costone Siena

Lucca-Prato

Playout:

Piombino-Baloncesto Firenze

La Spezia-Pontedera

VENETO – 23^ giornata

Prosegue la corsa in vetta alla classifica della capolista Melsped Padova che riesce, dopo un tempo supplementare, a piegare a domicilio con il minimo scarto Casarsa (Giorgia Del Ben 19) con 24 punti di Camilla Angelini e 18 di Elisa Pilli e conserva così due lunghezze di vantaggio su Marghera che domina sin dal primo quarto S. Martino (Gloria Malin 11-Daba Diakhoumpa 11) e si impone con 20 punti di Emma Luraschi. Rinviata al 10 aprile la sfida tra la Reyer Venezia B e Pordenone, la Acciaierie Valbruna Bolzano ne approfitta per tornare da sola in terza posizione battendo agevolmente S. Marco (Clara Chicchisiola 14) con 12 punti di Savvina Karali. Per la parte bassa della classifica, Conegliano fa il proprio dovere, supera senza difficoltà il fanalino di coda Oma Trieste (Marta Cutazzo 19) con 20 punti di Serena Marton e raggiunge in tredicesima posizione sia la Despar Bolzano (Anna Bernardoni 6-Diana Pivetta 6), battuta nettamente sul campo della Ginnastica Triestina di Sophie Tobou Mouafo (12), sia Muggia (Elisabetta Gori 15) che crolla nell’ultimo periodo sul parquet di una Cussignacco trascinata dai 14 punti di Gaia Zussino. Nell’altra gara in programma, l’Umana Padova vince con autorità contro Sarcedo (Viktoriia Rostotska 13) con 19 punti di Chiara Gasparella e sale a +6 sulla zona playout.

Classifica (le prime due ai concentramenti nazionali per le promozioni in serie A2; la terza va agli spareggi; le ultime due retrocedono mentre dalla undicesima alla quattordicesima vanno ai playout):

Melsped Padova 42, Marghera 40, Acciaierie Valbruna Bolzano 32, Reyer Venezia B 30**, Ginnastica Triestina 28*, Pordenone 26*, Umana Padova 26, Cussignacco 24, S. Marco 22, S. Martino 22, Sarcedo 20, Casarsa 20, Despar Bolzano 10, Muggia 10, Conegliano 10, Oma Trieste 2. * una partita in meno