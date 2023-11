Il Punto sulla Serie B Femminile del 15 Novembre

CAMPANIA – 3^ giornata girone A

Ariano Irpino (Nathanael Lemongang 16) resta da sola al comando della classifica grazie al successo, ben più netto del +7 finale, sul campo della Catillo Benevento (Bente Van Beers 20) in uno scontro diretto dominato dalle ospiti capaci di toccare anche il +30 prima di cedere un po’ nell’ultimo quarto. Perde la vetta della graduatoria anche Taranto (Natalia Smaliuk 13) che cade rovinosamente sul parquet di una Molisana Campobasso trascinata da 19 punti di Benedetta Bocchetti. Nelle altre gare, Fasano passeggia in casa di Maddaloni (Lara D’Ambrosio 13) con 21 punti di Edyta Falenczyk mentre Trani ottiene la prima vittoria stagionale travolgendo una De.Gen.Co Benevento, presentatasi al match con appena sei giocatrici (Marika Muscetta 8-Martina Iarrusso 8), con 14 punti di Joana Macello.

CAMPANIA – 3^ giornata girone B

Marigliano e Salerno si mantengono imbattute in vetta alla classifica superando, rispettivamente, la prima Angri (Stefania Carcaterra 13) con 16 punti di Giulia Mancuso e la seconda nettamente Agropoli nella sfida più attesa della giornata con un secondo tempo da ben 58 punti segnati e una strepitosa Rita Oliveira che ne mette ben 36. Stabia (Luisa Inverno 13) cade a sorpresa in un match molto equilibrato e subisce la prima sconfitta stagionale ad opera di una Potenza trascinata da Milica Micovic (18) mentre Casalnuovo passa, con un parziale di 2-16 nelle battute conclusive, sul parquet di Catanzaro (Giorgia Codispoti 27) con 21 punti di Federica Gesuele.

EMILIA ROMAGNA – 7^ giornata girone A

Piumazzo, con una super Zeynep Koral (28), si conferma imbattuta al comando di questo girone battendo in trasferta Valdarda (Anna Bambini 13) ma solo grazie ad un parziale di 0-8 negli ultimi tre minuti e mantiene così quattro lunghezze di vantaggio in classifica su Puianello che nell’ultimo quarto e mezzo piega la resistenza di Parma (Viviana Lucca 19) e si impone con 25 punti di Isabella Olajide e 20 di Linda Manzini. Cavezzo sale in terza posizione sbancando il parquet di Fidenza (Annalisa Podestà 14) con 19 punti di Marta Verona mentre la Valtarese, con un importante break di 11-24 nei sette giri di lancetta conclusivi e 40 punti della coppia Maria Palacios-Lucrezia Zanetti, sorprende a domicilio Scandiano (Alice Fedolfi 15).

EMILIA ROMAGNA – 7^ giornata girone B

Non delude le attese il big match del girone fra la capolista Castel S.Pietro e la seconda della classe Rimini che si conclude con il successo delle padrone di casa che si mantengono praticamente sempre avanti nel punteggio ma non riescono mai a scrollarsi di dosso le ospiti che si devono arrendere alla fine con sole tre lunghezze di scarto. L’unico successo esterno porta la firma di Forlì che passa senza problemi sul campo di Finale Emilia (Alessia Todisco 21) con 15 punti a testa di Martina Ronchi e Elisa Vespignani ed aggancia Rimini a quota 10 al secondo posto. Nelle altre gare, Faenza Basket Project batte agevolmente Cesena (Greta Clementi 20) con 15 punti di Francesca Grande mentre S.Lazzaro ha la meglio su Castello d’Argile (Maddalena Pacini 15) con 30 punti, equamente distribuiti, della coppia Alice Marchi-Maria Sole Vettore.

LAZIO – 6^ giornata

Nessun problema per le due capolista imbattute di questo girone con S.Raffaele che doppia Castel Gandolfo con 14 punti di Valentina Barbieri mentre l’Elite Roma nell’ultimo quarto e mezzo liquida il non semplice ostacolo rappresentato dall’Esquilino Roma (Francesca Triveri 10-Giulia Donadio 10) con 17 di Danika Galea. Frascati si conferma a -2 dalla vetta superando nettamente S.Marinella con 23 punti di Serafyna Tykha. Nelle altre gare, Viterbo manda al tappeto Latina (Asia Salvucci 12) con 15 punti di Matea Atanasovska mentre Aprilia passa di strettissima misura sul campo della Roma Team Up (Emma Manocchio 20) con una superlativa Giulia Prosperi che ne mette 30.

LOMBARDIA – 8^ giornata

Vincono ancora le due capolista di questo girone ma se il successo esterno di Albino sul campo di Bollate con 19 punti di Alice Ferrara arriva in maniera nettissima con ben 54 lunghezze di divario, ben più difficoltoso è stato quello di Canegrate che piega una mai doma Broni (Dunja Vujovic 24) con 17 di Alessia Corbetta. Al terzo posto in classifica si conferma Pontevico che si impone comodamente a domicilio contro il Basket Femminile Milano (Camilla Mariani 13-Alessia Viola 13) con 39 punti della coppia Giulia De Cristofaro-Benedetta Racchetti. Tanti scontri diretti per restare nella parte medio alta della graduatoria caraterizzavano questo turno. In tal senso Milano Basket Stars travolge Sondrio (Chiara Scala 23) con 14 punti di Chiara Grassi, Busto Arsizio passa sul campo di Vittuone (Gloria Villa 13) con 22 di Ludovica Rossini, Usmate (Carlotta Zumaglini 18) sbanca, col minimo scarto, Brignano Gera D’Adda (Sara Moro 29) con una tripla nel finale di Angelica Sforza ed infine Bresso ferma Varese (Martina Boiardo 15) con 14 punti di Irene Pusca al termine di una sfida molto equilibrata. Concludiamo con il primo successo stagionale di Robbiano che si aggiudica lo scontro diretto fra le due squadre fanalino di coda e manda al tappeto Valmadrera (Sara Russo 12) con 16 punti di Chiara Discacciati.

PIEMONTE – 5^ giornata

Prosegue la marcia in testa alla classifica della imbattuta Pegli che supera senza troppe difficoltà anche il non semplice ostacolo rappresentato da Venaria (Chiara Mortera 15) con 16 punti di Giada Leonardini. Moncalieri passa con autorità sul parquet di Pasta (Elisa Ercole 12) con 10 di Tea Zanini mentre sia Cuneo che Derthona vincono facilmente rispettivamente, la prima contro Biella (Fabiana Tombolato 25) con 28 di Alona Samokhvalova e la seconda contro l’Area Pro (Sara Bechis 11) con 11 di Francesca Bernetti. Infine, in un match che vedeva di fronte due squadre ancora ferme a quota 0 in graduatoria, si blocca Vercelli che supera anche agevolmente Novara (Marta Biondi 14) con 11 punti di Irene DeAngelis.

SARDEGNA – 7^ giornata

Con la capolista Virtus Cagliari ferma questo turno per il riposo dovuto al numero dispari di squadre, il Cus Cagliari ne approfitta per raggiungerla momentaneamente in vetta a quota 12 grazie al netto successo sul campo di Alghero (Avelina Glavan 14) con 17 punti di Virginia Salemme. Antonianum e S.Salvatore si confermano al terzo posto in virtù dei successi facili in trasferta rispettivamente contro Nulvi (Rebecca Cossu 14-Marta Villani 14), con 34 punti di Claudia Sala e 24 di Ana Ljubenovic e contro Quartu (Cristina Astero 20) con 15 di Alessia Poddighe. A completare una giornata caratterizzata da tutte vittorie lontane da casa, Astro si impone su Monserrato (Joana Trudu 13) con 41 punti della coppia Tatiana Martellini-Michela Laccorte mentre Su Planu si impone con il minimo scarto sul parquet di Elmas (Alessia Matta 14) con 19 punti di Giulia Pintauro.

SICILIA – 3^ giornata

Ragusa resta in vetta alla classifica e ancora imbattuta grazie al netto successo in quel di Messina contro la Rescifina (Mariia Shulha 11) con 15 punti di Laura Gatti mentre cade per la prima volta Alcamo (Martina Messana 14), fermata in trasferta da San Matteo che si impone con autorità ed una splendida Valeriia Kazantseva (22). Tiratissime e molto equilibrate le altre due gare che si sono concluse con un doppio successo esterno con Katàne (Alessia Di Dio 28) che passa sul campo della Verga Palermo (Flavia Lombardo 17) dopo un tempo supplementare, grazie ad un parziale nello stesso di 0-9 nell’ultimo minuto mentre il derby di Palermo fra Viagrande (Martina Lombardo 21) e Profumeria Del Corso viene deciso da un canestro a pochi secondi dal termine di Manuela Riccobono (17)

TOSCANA – 8^ giornata

Il Jolly Acli Livorno si conferma in vetta alla classifica andando ad espugnare con non poche difficoltà il parquet di Piombino (Patrycia Klatt 18) al termine di una sfida equilibrata e decisa, ad inizio ultimo periodo, da un parziale di 0-12 che ha consentito alle ospiti di imporsi con 21 punti di Martina Zolfanelli. Resta imbattuta, ma con una gara da recuperare e dunque attualmente al secondo posto, Lucca, che vince senza problemi a Pontedera (Elena Capodagli 15) con 21 punti di Viktoriia Fedorenko. In terza posizione troviamo ancora la Pielle Livorno che batte comodamente il Baloncesto Firenze con 15 punti di Elena Cecchi. Le altre tre partite sanciscono la quarta affermazione stagionale per: Ponte Buggianese che, con un parziale di 18-4 nella frazione conclusiva, supera Prato (Elisa Trucioni 9) con 15 punti di Matilde Pini; la Pallacanestro Femminile Firenze, che si sbarazza agevolmente in trasferta della Number 8 San Giovanni Valdarno (Stella Innocenti 23) con 23 di Sara Filoni e il Costone Siena che si aggiudica il match contro La Spezia (Annachiara Maiocchi 11-Carlotta Serpellini 11) con 20 punti di Sara Rinaldi.

UMBRIA – 5^ giornata

Ancora una volta nettissima vittoria per la capolista imbattuta Civitanova che travolge a domicilio Umbertide (Annagiulia Bartolini 20) con 18 punti di Sofia Binci e mantiene due lunghezze di vantaggio in classifica su Perugia che supera senza troppi problemi Senigallia (Tia Tajhar 15) con 18 di Winner Bartholomew. Nell’altra sfida, Terni si impone comodamente sul campo di Orvieto (Anna Schembari 20) con 24 punti di Alessandra Falbo.

VENETO – 8^ giornata

Proseguono la marcia in vetta alla classifica da imbattute della coppia formata da Marghera e Melsped Padova con la prima che si impone sul campo di S.Martino (Arianna Araudo 16) con un secondo tempo da 25-35 e 16 punti di Claudia Castria mentre la seconda travolge nettamente davanti al proprio pubblico Casarsa (Alyssia Mizzau 11) con 19 di Veronica Antonello. In terza posizione, a -2 dalla vetta, resta la Acciaierie Valbruna Bolzano che supera tranquillamente in trasferta il difficile ostacolo rappresentato da S.Marco (Sofia Regazzo 11) con una super Diana Schwienbacher (25). Tre squadre salgono al quarto posto: Cussignacco, che vince piuttosto nettamente fuori casa contro Muggia (Alessia Santoro 22) con 14 punti di Eva Lizzi; la Ginnastica Triestina, che, con un parziale di 2-9 negli ultimi tre minuti, ribalta la sfida sul parquet della Despar Bolzano (Matilda Cherubini 11) con 12 di Irene Cagliani e la Reyer Venezia B che passa a Pordenone (Sofia Ceppellotti 27) con 17 punti d Marta Buramella. Doppio successo esterno infine, negli ultimi due match con l’Umana Padova che batte Sarcedo (Martina Mutterle 19) con 12 punti a testa messi a segno da Chiara Gasparella e da Madison Legault e Conegliano che ottiene la prima affermazione stagionale superando con disinvoltura Trieste (Marta Cutazzo 20) con 16 di Serena Martin.