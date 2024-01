Il Punto sulla Serie B Femminile del 17b Gennaio

CAMPANIA 9^ giornata

Girone A

Con un secondo tempo da 20-33, Ariano Irpino allunga, si aggiudica il big match in casa de La Molisana Campobasso (Marta Paulina Moscarella Contreras 26) con una strepitosa Emanuela Moretti che ne mette addirittura 43 e resta saldamente in testa alla classifica con ben quattro lunghezze di vantaggio su Taranto che passa a Trani (Joana Macello 25) con 19 punti di Alice Lucchesini. Nelle altre gare, facili affermazioni per la Catillo Benevento, che supera Maddaloni (Alice Monda 15) con 20 punti di Bente Van Beers e per Fasano che espugna il campo del fanalino di coda De.Gen. Co Benevento (Marika Muscetta 19) con largo margine e 19 punti di Karin Skapin.

Classifica:

Ariano Irpino 18, Taranto 14, La Molisana Campobasso 12, Fasano 12, Catillo Benevento 8, Trani 6, Maddaloni 2, De.Gen.Co Benevento 0.

Girone B

Una straripante Salerno non si ferma più e travolge anche Potenza (Milica Micovic 26-Cristina Lourreiro Curras 23) con 28 punti di Carine Nkukoug Silatsa e 26 di Rita Oliveira e resta comodamente in vetta alla classifica con quattro lunghezze di vantaggio su Agropoli che batte facilmente Casalnuovo (Federica Gesuele 20) con 15 di Giorgia Mini. Nelle altre gare, facile affermazione di Marigliano contro Catanzaro (Giorgia Codispoti 10-Diana Tymchenko 10) con 25 punti di Ange Takrou e comoda vittoria in trasferta di Angri che passa sul campo di Stabia (Fabiana Fedele 18) con 17 punti a testa di Marilù Sapienza Salerno e Anna Veselinova Stoyanova.

Classifica:

Salerno 18, Agropoli 14, Marigliano 12, Potenza 12, Angri 6, Stabia 6, Casalnuovo 2, Catanzaro 2.

EMILIA ROMAGNA – 14^ giornata

Girone A

La capolista solitaria Piumazzo chiude in bellezza la prima fase travolgendo Valdarda (Arianna Meschi 10) con 16 punti di Elisa Bortolani. Cavezzo finisce seconda con il facile successo interno contro Fidenza (Veronica Ghezzi 18) con 17 punti di Marta Verona mentre al terzo posto termina Puianello che batte a domicilio Parma (Nicole Petrilli 14) con 12 punti a testa di Isabella Olajide, Linda Manzini e Cecilia Cherubini. Infine, successo in volata della Valtarese su Scandiano (Alice Fedolfi 27) con 29 punti di Valentina Bozzi e 19 di Sofia Acevedo.

Classifica finale della prima fase:

Piumazzo 26, Cavezzo 22, Puianello 20, Valdarda 16, Scandiano 12, Valtarese 10, Parma 4, Fidenaza 2.

Girone B

Si chiude con una sconfitta la prima fase del campionato della capolista Castel S. Pietro (Alice Melandri 14, Caterina d’Agnano 14) che cade sul campo di una Rimini trascinata da Giorgia Fera (14) e che mette a segno un decisivo parziale di 14-5 nell’ultimo quarto. Forlì finisce seconda battendo Finale Emilia (Alessia Todisco 17) con 15 punti di Giorgia Bellini e restando così davanti al Faenza Basket Project che passa di misura a Cesena (Lucia Venanzi 17) con 27 punti ed il canestro decisivo a fil di sirena di Candy Edokpaigbe. Nell’ultima gara, S. Lazzaro espugna il parquet di Castello d’Argile (Emma Daidone 22) con 22 punti di Alice Marchi.

Classifica finale della prima fase:

Castel S. Pietro 24, Forlì 20, Rimini 20, Faenza Basket Project 18, S. Lazzaro 12, Castello d’Argile 8, Cesena 8, Finale Emilia 2.

Girone Verde (seconda fase):

Piumazzo 0, Cavezzo 0, Puianello 0, Valdarda 0, Castel S. Pietro 0, Forlì 0, Rimini 0, Faenza Basket Project 0.

Girone Rosso (seconda fase):

Scandiano 0, Valtarese 0, Parma 0, Fidenza 0, S. Lazzaro 0, Castello d’Argile 0, Cesena 0, Finale Emilia 0.

LAZIO – 12^ giornata

Tutto facile, come ampiamente prevedibile, per la capolista San Raffaele che vince il più classico dei testacoda contro S. Marinella (Elisa Del Vecchio 9) con 13 punti a testa di Ilenia Magistri e Valentina Barbieri. In seconda posizione si conferma la Elite Roma che batte Latina (Aurora Donato 11-Chiara Mauriello 11) con 20 punti di Danika Galea e precede Frascati e Esquilino che ottengono delle facili affermazioni rispettivamente contro Castel Gandolfo (Martina Mondano 14) con 14 punti di Dior Ndaye e contro Aprilia (Giulia Prosperi 17) con 16 di Francesca Triveri. Infine, vittoria molto importante in ottica sesto posto e qualificazione alla seconda fase per VIterbo che, dopo un tempo supplementare, si aggiudica lo scontro diretto in casa della Roma Team Up (Aisha Viola Diagne 15) con 21 punti di Arianna Puggioni e 19 di Micaela Gionchilie.

Classifica:

S. Raffaele 24, Elite Roma 20, Frascati 18, Esquilino 18, Aprilia 12, Viterbo 10, Roma Team Up 8, Latina 6, Castel Gandolfo 4, Santa Marinella 0.

LOMBARDIA – 15 giornata

Il super scontro diretto al vertice della classifica fra le due capolista si risolve con il successo, l’ottavo consecutivo, di Pontevico che passa con grandissima autorità sul campo di Canegrate (Martina Caimi 20-Alessia Corbetta 18) con 19 punti di Francesca Rossi e resta dunque in solitudine al comando precedendo di due lunghezze le avversarie di giornata appunto e Albino che vince facilmente a Vittuone (Giulia Rossi 17) con 16 punti di Alice Carrara. In quarta posizione troviamo adesso il solo Basket Milano che passeggia sul parquet del fanalino di coda Valmadrera (Sara Russo 9-Viola Aondio 9) con 13 punti di Benedetta Pastori e stacca una irriconoscibile Busto Arsizio (Ludovica Rossini 12) che viene travolta in casa di una ottima Brignano, trascinata da Valentina Carmeli (18) e Patrizia De Gianni (17). Bresso si impone senza grosse difficoltà a Sondrio (Chiara Scala 17) con 17 punti di Irene Pusca e resta a -4 da una terza piazza dalla quale si stacca invece ancora di più il Milano Stars (Chiara Grassi 16) che cade sul campo di una Broni (Giorgia Maniero 25-Dunja Vujovic 23) che ribalta il match negli ultimi otto minuti con un parziale di 22-6. Nelle altre gare, doppio netto successo per le squadre di casa con Usmate che batte Bollate (Irene Turri 9) con 18 punti di Valentina Pratelli mentre Varese manda al tappeto Robbiano (Giulia Marra 13) con 19 di Chiara Premazzi.

Classifica:

Pontevico 26, Canegrate 24, Albino 24, Basket Milano 22, Busto Arsizio 20, Bresso 20, Milano Stars 18, Usmate 16, Broni 14, Varese 14, Brignano 14, Vittuone 10, Sondrio 6, Robbiano 6, Bollate 4, Valmadrera 2.

PIEMONTE – 11^ giornata

Prosegue inarrestabile la marcia della capolista imbattuta Pegli che travolge a domicilio anche Derthona (Gianella Espedale12-Francesca Bernetti 12) con 25 punti di una ispiratissima Beatrice Paleari e conserva due lunghezze di vantaggio in classifica su una Torino che batte a propria volta facilmente Biella (Giulia Ravinetto 18) con 23 punti a testa di Cecilia Albano e Michaela Stejskalova. Cuneo resta da sola in terza posizione grazie alla netta affermazione contro Vercelli (Sofia Bracco 19) con 42 punti della coppia Kenko Loredano Ngamene Takougang-Alona Samokhvalova mentre, nelle restanti gare, Venaria passa in volata sul campo di Moncalieri (Teresa Ricci 12) con un canestro a pochi secondi dal termine di Fulvia Colucci e 18 punti di Chiara Mortera e l’Area Pro vince in casa contro Novara (Marta Biondi 19) con 20 punti di Alice Sara Giaccardo.

Classifica:

Pegli 20, Torino 18, Cuneo 16, Derthona 14, Venaria 12, Biella 8, Pasta 8, Moncalieri 8, Area Pro 4, Vercelli 2, Novara 0.

SARDEGNA – 14^ giornata

Con un eloquente +74 la capolista Virtus Cagliari supera il fanalino di coda Monserrato (Laura Piroddi 9-Valeria Gallus 9) con 21 punti di Carla Patricia Lucchini e 20 di Diana Valtcheva e mantiene dunque la vetta della classifica con quattro lunghezze di vantaggio su un Cus Cagliari che batte facilmente Astro (Anna Loddo 13) con 19 punti di Eugenia Caldaro. Nell’unica altra gara disputata, visti i rinvii a data da destinarsi di quelle fra Alghero e Su Planu e tra S. Salvatore e Antonianum, Elmas travolge Nulvi (Marta Villani 15) con 18 punti di Maria Laura Concu e sale da sola in sesta posizione.

Classifica:

Virtus Cagliari 26, Cus Cagliari 22, Alghero 18*, Antonianum 16*, S. Salvatore 16*, Elmas 12, Astro 10, Su Planu 8*, Nulvi 4*, Quartu 4*, Monserrato 0*. * una partita in meno

SICILIA – 9^ giornata

Pesantissima prima battuta d’arresto stagionale della capolista I Have A Team Ragusa (Laura Gatti 13) che viene doppiata (90-45 il punteggio finale) in casa di una Viagrande trascinata dai 22 punti di Anna Hvichiani. Nello scontro diretto per la seconda posizione, vittoria interna tutto sommato agevole per S. Matteo che supera la Profumeria del Corso Palermo (Alessia Malara 11) con 19 punti di Valeriia Kazantseva. Nelle altre sfide in programma, Messina si impone in volata su Katane (Alessia Di Dio 21) con 23 punti di Mariia Shulha e Alcamo passa comodamente sul campo del Verga Palermo (Iryna Savchuk 18) con 13 di Claudia Gattini.

Classifica:

I Have A Team Ragusa 16, S. Matteo 14, Profumeria del Corso Palermo 12, Viagrande 12, Messina 8, Alcamo 6, Katane 4, Verga Palermo 0.

TOSCANA – 14^ giornata

Riprende subito la corsa della capolista Jolly Acli Livorno che passa comodamente sul campo del Costone Siena (Valentina Bonaccini 11) con 12 punti di Francesca Orsini e conserva dunque la vetta in solitudine con sempre due lunghezze di vantaggio su Lucca che ottiene la sesta vittoria di fila, questa in casa di La Spezia (Martina Guerrieri 18) con 20 punti di Sofia Michelotti. Sconfitta interna del tutto inaspettata per la Pielle Livorno (Martina Zorzi 11) che viene sorpresa dalla Number 8 San Giovanni Valdarno di Maria Fernanda Guetz (17) e raggiunta in classifica da Ponte Buggianese che vince con grande autorità in casa contro Piombino (Patrycja Klatt 17) con 24 punti di Matilde Pini. Nelle altre gare, Prato si conferma in grande crescita e, dopo aver battuto la capolista, supera anche la Pallacanestro Firenze (Rachele Ceccanti 17) con 12 punti di Martina Mandroni mentre Pontedera si sbarazza piuttosto in scioltezza del Baloncesto Firenze (Chiara Goracci 11-Diletta Donadio 11) con 16 punti di Lucia Puccini.

Classifica:

Jolly Acli Livorno 26, Lucca 24, Pielle Livorno 20, Ponte Buggianese 20, Pallacanestro firenze 16, Prato 12, Costone Siena 12, Pontedera 10, Piombino 10, La Spezia 8, Number 8 S. Giovanni Valdarno 6, Baloncesto Firenze 4.

UMBRIA – 10^ giornata

Decima partita e decima vittoria per la capolista Civitanova Marche che travolge il fanalino di coda Umbertide (Sara Speziali 22) con 20 punti di Natalia Panufnik e 19 di Sofia Binci e mantiene sei lunghezze di vantaggio in classifica su Perugia che passa non senza faticare sul campo di Senigallia (Tia Tajhar 20) con 24 punti della solita ottima Beatrice Olajide. Nell’altra gara giocata, Terni supera agevolmente Orvieto (Flavia Firrito 11) con 12 punti di Sophia Ugiagbe e resta in terza posizione.

Classifica:

Civitanova Marche 20, Perugia 14*, Terni 12, Senigallia 8, Umbertide 2*, Orvieto 2.

VENETO – 15^ giornata

Prosegue la marcia in vetta alla classifica della capolista Melsped Padova che supera anche il niente affatto semplice ostacolo rappresentato dalla trasferta in quel di Pordenone (Sofia Ceppellotti 19-Francisca Chukwu 19) con grande disinvoltura e 19 punti di Veronica Antonello. In seconda posizione si conferma una ottima Marghera che ben più facilmente di quanto non dica il +9 finale in casa contro Conegliano (Serena Marton 15) con 14 punti di Claudia Castria. Cambiamento importante nella lotta per la terza posizione con la Acciaierie Valbruna Bolzano (Parthena Chrysanthidou 17-Safy Fall 17) che cade sul parquet della Reyer Venezia B (Isabel Mohamud Mohamed Hassan 9) con il canestro decisivo mandato a bersaglio da Emma Zuccon e viene raggiunta dalla Ginnastica Triestina che supera in volata Cussignacco (Arianna Demarchi 23) con 16 punti di Barbara Rossi. Nelle altre gare, tre vittorie in trasferta con S. Marco che si impone sulla Despar Bolzano (Anna Bernardoni 12) con 15 punti di Clara Chicchisiola, S. Martino sul campo di Sarcedo (Francesca Tagliapietra 17) con 26 punti di Arianna Arado e Muggia a Trieste contro la Oma (Giorgia Iurkic 12) con 20 di Alessia Santoro mentre vince tra le mura amiche l’Umana Padova contro Casarsa (Andrea Iob 13) con 14 punti di Giulia Grimaldi.

Classifica:

Melsped Padova 30, Marghera 28, Acciaierie Valbruna Bolzano 20, Ginnastica Triestina 20, Reyer Venezia B 18, Pordenone 18, San Marco 16, Cussignacco 16, Umana Padova 14, Casarsa 14, S. Martino 12, Sarcedo 12, Despar Bolzano 8, Muggia 6, Conegliano 6, Oma Trieste 2.