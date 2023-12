Il Punto sulla Serie B Femminile del 20 Dicembre

COPPA CAMPANIA

Si è disputata lo scorso fine settimana al PalaSilvestri la Final Four della Coppa Campania che è stata vinta dalle padrone di casa della Sirio Salerno le quali hanno battuto in semifinale per 71-51 Stabia per poi ripetersi nell’atto conclusivo contro Ariano Irpino (vincitrice in una semifinale molto combattuta per 85-81 contro Taranto) con un nettissimo 91-51 con 28 punti di Rita Oliveira e 27 di Federica Orchi per il secondo successo consecutivo nella competizione della compagine quest’anno allenata da coach Njegos Visnjic.

CAMPANIA girone A

Campionato fermo per la disputa della Final Four di Coppa Campania.

CAMPANIA 7^ giornata girone B

Si sono giocati due recuperi nello scorso fine settimana con Agropoli che è andata ad imporsi sul parquet di Marigliano (Josefina Torruella Garcia 16) con 16 punti di Federica Chiovato per consolidare il proprio secondo posto davanti a Potenza la quale a sua volta è passata sul campo di Casalnuovo (Federica Gesuele 19) con 24 punti di Cristina Loureiro Curras.

EMILIA ROMAGNA – 12^ giornata girone A

Nettissimo successo esterno per la capolista Piumazzo che scavalla quota 100 e travolge il fanalino di coda Fidenza (Chiara Giacchetti 24) mandando in doppia cifra sei giocatrici con Giorgia Palmieri (22) top scorer. Puianello e Cavezzo si confermano in seconda posizione gudagnandosi l’accesso al girone verde della seconda fase battendo rispettivamente, la prima Valdarda (Arianna Meschi 14) con 40 punti della coppia Isabella Olajide-Linda Manzini e la seconda Scandiano (Emma Meglioli 12) con 20 di Marta Verona. Nell’altra gara in programma, la Valtarese vince a Parma (Nicole Petrilli 17) con 23 punti di Maria Palacios.

EMILIA ROMAGNA – 12^ giornata girone B

Soltanto nell’ultimo quarto la capolista Castel S. Pietro riesce ad allungare e ad aggiudicarsi la sfida esterna sul campo del fanalino di coda Finale Emilia (Sofia Armillotta 32) con 20 punti di Jomanda Rosier e 17 di Alice Melandri. Rimini (Eleonora Duca 17) crolla a sorpresa in casa nei dieci minuti conclusivi contro la Cesena di Francesca Battistini (21) e di Aurora Nociaro (18) e viene raggiunta in seconda posizione sia da Faenza, che passa sul parquet di Castello d’Argile (Teresa Secchiaroli 13) con 25 punti di Candy Edokpaigbe che da Forlì la quale ha la meglio su S. Lazzaro (Alice Marchi 19) con 18 di Carolina Valensin.

LAZIO – 11^ giornata

Nessun problema per la capolista San Raffaele che conserva l’imbattibilità vincendo facilmente a Viterbo (Matea Atanasovska 12) con 19 punti di Giulia Ciaccioni e mantiene quattro lunghezze di vantaggio in classifica sulla sola Elite Roma che passa sul campo del fanalino di coda S. Marinella (Elisa Del Vecchio 11) con 15 di Danika Galea mentre cade a sorpresa Frascati (Giulia Marotta 12), fermata dalla Roma Team Up di Emma Manocchio (25) che sale in sesta posizione, l’ultima utile per accedere alla seconda fase, assieme a Viterbo. Rinviato al 7 gennaio il match tra Aprilia e Castel Gandolfo, nell’ultima gara in programma, successo abbastanza netto in trasferta di Esquilino che si impone a Latina (Aurora Donato 20) con 37 punti della coppia Eleonora Piacentini-Francesca Triveri.

LOMBARDIA – 13^ giornata

Tutte vittorie abbastanza agevoli per le prime tre della classe. Partiamo dalla capolista Canegrate che è stata quella a soffrire di più ma che nel finale, con un parziale di 10-3 nei cinque minuti conclusivi, riesce ad allungare ed a battere una mai doma Robbiano (Camilla Allevi 10) con 19 punti di Martina Caimi. Netta vittoria esterna per Pontevico che passa sul campo del fanalino di coda Valmadrera (Sara Russo 13) con 37 punti della coppia Lisa Pintossi-Giulia De Cristofaro e conserva la seconda posizione sempre davanti ad Albino che batte a domicilio Usmate (Carlotta Zumaglini 12) con 16 di Alice Carrara. Tre le squadre che restano attaccate in quarta posizione a -2 dalla terza: il Basket Milano, alla quinta vittoria consecutiva, che supera comodamente Bollate (Martina Fusi 17) con 16 punti di Camilla Mariani; il Milano Stars, che, dopo un tempo supplementare, piega la resistenza di Varese (Chiara Premazzi 15) con 21 punti di Chiara Grassi ed un decisivo parziale di 6-0 nei tre minuti conclusivi dell’overtime e Busto Arsizio che inanella la settima vittoria nelle ultime otto gare battendo in casa Bresso (Elisa Ercoli 14) con 20 di Ludovica Rossini. Nelle altre gare, preziosissima affermazione di Sondrio che esce dalla zona retrocessione superando nettamente Brignano (Sofia Comaschi 10-Maurizia De Gianni 10) con 13 punti di Chiara Catanese e ritorno al successo, dopo cinque sconfitte, di Vittuone che batte in volata Broni Academy (Dunja Vujovic 14) con 15 di Giulia Rossi.

PIEMONTE – 10^ giornata

Tutto facile per la capolista imbattuta Pegli che batte Pasta (Beatrice Isoardi 13) con 21 punti di Alice Ceccardi e mantiene così due lunghezze di vantaggio in classifica su Torino che non ha problemi a superare Moncalieri (Teresa Ricci 23) con 16 di Michaela Stejskalova. In terza posizione continuano ad andare a braccetto Cuneo e Derthona, entrambe vincenti comodamente in trasferta, la prima a Novara (Lorenza Bove 9) con 38 punti della coppia Alona Samakhvalova-Kenko Ngamene Takougang e la seconda a Vercelli (Camilla Acciarino 13) con 20 di Matilde Castagna. Nell’altra gara disputata, Venaria batte l’Area Pro (Alice Sara Giaccardo 9-Manuela Mola 9) con 14 punti di Maura Colucci.

SARDEGNA – 12^ giornata

La sfida al vertice tra la Virtus Cagliari e Antonianum (Ana Ljubenovic 17) non delude le attese regalandoci quaranta minuti combattuti al termine dei quali ad imporsi sono le imbattute padrone di casa trascinate dai 17 punti di Diana Valtcheva. Sale così da sola in seconda posizione il Cus Cagliari che batte facilmente S. Salvatore (Alice Corongiu 10) con 17 punti di Delia Gagliano. Alghero travolge Nulvi (Caterina Fara 9) con 16 di Fabiana Galluccio e si porta terza mentre, nelle altre due sfide di medio bassa classifica, Quartu espugna il parquet di Su Planu (Francesca Deiana 10) con 17 punti di Cristina Astero e Elmas, con un parziale di 10-0 negli ultimi cinque minuti, piega Astro (Michela Laccorte 15) con 35 punti della coppia Giulia Dotta-Alessia Matta.

SICILIA – 8^ giornata

Si risolve nell’ultimo minuto, con un parziale di 4-0 che ribalta il punteggio, il big match di altissima classifica tra la I Have A Team Ragusa e San Matteo (Renata Melita 19) con il successo delle padrone di casa, capolista ed imbattute, grazie in particolare ai 19 punti di Laura Gatti. Sale dunque in seconda posizione a quota 12 anche la Profumeria del Corso Palermo che prevale, non senza qualche difficoltà, nel derby interno contro il Verga (Iryna Savhcuk 17) con 20 punti di Kany Toure Lam e mantiene due lunghezze di vantaggio sul quarto posto, ancora occupato da Viagrande che passa facilmente a Messina (Mariia Shulha 22) con 23 di Giulia Spampinato. Nell’altra gara in programma, Katane )(Chiara Distefano 17) supera Alcamo (Martina Messana 15) grazie ad un canestro nel finale di Giuliana Licciardello (20) e la raggiunge in penultima posizione.

TOSCANA – 13^ giornata

Rinviato al 10 gennaio il match della capolista Jolli Acli Livorno contro Prato, Lucca ne approfitta per tornare a -2 dalla vetta battendo facilmente il Costone Siena (Sara Rinaldi 22) con 28 punti di Viktoriia Fedorenko. La Pielle Livorno si conferma terza forza del girone travolgendo senza problemi Pontedera (Lucia Puccini 11) con 48 punti, equamente distribuiti, del trio Elena Cecchi-Viola Castiglione-Claudia Collodi. Proseguono nel loro ottimo periodo di forma sia Ponte Buggianese, che conquista in casa della Number 8 San Giovanni Valdarno (Gemma Baggiani 17) la quinta vittoria di fila con 8 punti a testa di Asia Modini e Giulia Parodi, che Piombino la quale allunga a quattro la propria striscia di successi battendo facilmente in casa La Spezia (Martina Guerrieri 13) con 18 di Patrycja Klatt. Infine, nel derby fra la Pallacanestro Firenze ed il Baloncesto (Asia Borelli 16), affermazione delle padrone di casa con una ispiratissima Sara Filoni (28).

UMBRIA – 9^ giornata

Tre partite tutte molto equilibrate a partire dallo scontro diretto al vertice tra Perugia (Beatrice Olajide 16) e Civitanova che ha visto la vittoria delle ospiti che restano al comando grazie, nella circostanza, in particolare, ai 26 punti di una ottima Katerzyna Zaworska. Terni piega Senigallia (Tia Tajhar 26) con 15 punti di Alessia Margaritelli e sale da sola in terza posizione. Nell’ultimo match, Orvieto, con un parziale di 13-28 nell’ultimo periodo ed uno 0-4 nel minuto conclusivo firmato da una tripla di Virginia Sarachino e da un tiro libero della tor scorer Selene Grilli (25), passa sul campo di Umbertide (Giorgia Festinese 25) ottenendo la prima affermazione stagionale.

VENETO – 13^ giornata

Nessun problema per la capolisa imbattuta Melsped Padova che passa nettamente anche sul campo del fanalino di coda Oma Trieste (Gea Robba 8-Gaia Orel con 13 punti di Veronica Antonello e allunga a +8 sulla terza posizione visto che la seconda, Marghera fa suo in maniera sorprendentemente facilissima il big match contro la Acciaierie Valbruna Bolzano (Anna Profaiser 11) con 14 punti di Anna Merlini. Ad approfittare del pesante ko delle bolzanine, avvicinandosi a sole due lunghezze, sono tre squadre: la Ginnastica Triestina, che supera con autorità S. Marco (Clara Chicchisiola 14-Sofia Regazzo 14) con 12 punti di Annalisa Prodan; Pordenone, che batte comodamente Sarcedo (Giulia Pirozzi 11) con 20 punti a testa di Sofia Ceppellotti e Francisca Chukwu e Cussignacco che si impone in trasferta in un match molto equilibrato contro l’Umana Padova (Madison Leah Legault 13) con 13 di Gaia Zussino. Nelle altre gare, colpo in trasferta molto importante per S. Martino che vince lo scontro diretto di bassa classifica in casa della Despar Bolzano (Anna Bernardini 13) con 19 punti di Arianna Arado mentre arrivano due facili affermazioni per Casarsa sul campo di Conegliano (Marta Maschietto 17) con 19 punti di Susy Furlan e per l’Umana Venezia B davanti al proprio pubblico contro Muggia (Giada Piemonte 13) con 20 di Emma Zuccon.