Il Punto sulla Serie B Femminile del 20 Marzo

CAMPANIA 4^ giornata fase ad orologio

Ultima giornata della stagione regolare che non riserva sorprese con l’imbattibilità stagionale in campionato conservata sia da Salerno, che travolge a domicilio la De.Gen.Co Benevento (Natalie Vigna 33) con 36 punti di Rita Oliveira, 32 di Carine Silatsa e 20 di Alessia De Mitri, che da Ariano Irpino la quale supera, con un parziale di 19-6 negli ultimi sette minuti e 29 punti di Nataliia Tsiubyk, una coriacea Potenza (Milica Micovic 24). Sconfitta interna indolore per Taranto (Natalia Smaliuk 28-Claudia Tagliamento 22) che cade in casa, al termine di un match molto equilibrato, contro una Agropoli trascinata da Benedetta Chiovato (16) ma si conferma al secondo posto nel girone A non potendo essere raggiunta dalla Molisana Campobasso che vince comunque nettamente contro Marigliano (Giulia Mancuso 11) con 17 punti di Emanuela Trozzola. Fasano rifila un eloquente +59 a Casalnuovo (Francesca Manto 9) con 17 punti di Giulia Pinto e termina qua la propria stagione. Nelle altre gare, Trani supera Angri (Giovanna Martines 16) con 21 punti di Lorena Toscano e 20 di Joana Macello, Catanzaro passa sul campo di Maddaloni (Alice Monda 26) con 12 punti di Francesca Avenia ed un parziale di 3-18 nell’ultimo quarto e la Catillo Benevento si impone nettamente contro Stabia.

Classifica finale girone A (le prime tre ai playoff; dalla quinta alla ottava ai playout):

Ariano Irpino 36, Taranto 26, La Molisana Campobasso 24, Fasano 22, Trani 18, Catillo Benevento 16, Maddaloni 4, De.Gen.Co Benevento 0.

Classifica finale girone B (le prime tre ai playoff; dalla quinta alla ottava ai playout):

Salerno 36, Potenza 28, Agropoli 24, Marigliano 18, Angri 12, Casalnuovo 12, Stabia 8, Catanzaro 4.

Playoff 1^ turno (andata e ritorno con differenza canestri):

Taranto-Agropoli

Potenza-Campobasso

Già in semifinale Salerno e Ariano Irpino (accedono ai concentramenti nazionali per le promozioni in serie A2 le finaliste playoff mentre la vincente della finale per il terzo e quarto posto approda agli spareggi).

EMILIA ROMAGNA 8^ GIORNATA (seconda fase)

Girone Verde

Il big match fra due delle quattro capolista se lo aggiudica anche facilmente Puianello che mette le cose in chiaro partendo benissimo (20-6 il parziale del primo quarto) e imponendosi agevolmente dunque contro Cavezzo (Marta Verona 27) con 18 punti di Lidia Oppo. Vittorie interne alquanto complicate sia per Rimini, che batte Valdarda (Arianna Meschi 13) in rimonta con un secondo tempo da 33-20 e 19 punti di Noemi Duca, che per Piumazzo la quale supera di strettissima misura Faenza Basket Project (Candy Edokpaigbe 27) con 23 punti di Giorgia Palmieri ed entrambe le squadre vincitrici conservano così la vetta della classifica. Nell’altra gara, Castel S. Pietro espugna in scioltezza il campo di Forlì (Alice Balestra 9) con 41 punti della coppia Jomanda Rosier-Chiara Venturoli e prova ad alimentare le proprie speranze di rientrare in gioco per una delle prime due posizioni.

Classifica (le prime due ai concentramenti nazionali per le promozioni in serie A2, la terza va agli spareggi):

Puianello 12, Piumazzo 12, Rimini 12, Cavezzo 10, Castel S. Pietro 8, Faenza Basket Project 6, Forlì 2, Valdarda 2.

Girone Rosso

La Valtarese è adesso veramente ad un passo dalla salvezza grazie al successo, al termine di una sfida molto equilibrata, contro S. Lazzaro (Alice Marchi 32) con 30 punti di Valentina Bozzi. Fidenza, con uno strepitoso ultimo quarto da 24-4, manda al tappeto Castello d’Argile (Ludovica Cavicchioli 12) con 17 punti di Annalisa Podestà e si avvicina anch’essa al traguardo di mantenere la categoria e da questo punto di vista vittoria molto importante anche per Cesena che allunga nei dieci minuti finali e supera a domicilio Parma (Nicole Petrilli 15) con 13 punti di Veronica Andrenacci. Rinviata al 16 aprile la sfida tra Finale Emilia e Scandiano.

Classifica (le ultime due retrocedono):

Valtarese 14, Scandiano 10*, S. Lazzaro 10, Fidenza 10, Cesena 8, Parma 6, Finale Emilia 2*, Castello d’Argile 2. * una partita in meno

LAZIO-UMBRIA

2^ GIORNATA (seconda fase)

Girone 1

La Elite Roma si aggiudica lo scontro al vertice con Perugia (Winner Bartholomew 15) allungando in maniera importante nell’ultimo quarto e mezzo di gioco con 21 punti di Natalia Introna e resta così da sola al comando della classifica con Frascati che resta due lunghezze sotto, ma con una partita in meno, dopo il successo con autorità contro Senigallia (Chiara Pentucci 13) con 15 punti di Alessia Candidi.

Classifica (le prime due alla final four regionale):

Elite Roma 10, Perugia 8, Frascati 8*, Esquilino 0*, Senigallia 0

* una partita in meno

Girone 2

A riposo S. Raffaele, il big match tra Civitanova e Aprilia (Giulia Prosperi 16) se lo aggiudicano nettamente le padrone di casa con 21 punti di Sofia Binci. Nell’altra gara, primo successo in questa seconda fase per Terni (Alessandra Falbo 13) che batte in volata Viterbo (Arianna Puggioni 16) grazie ad una tripla nel finale messa a segno da Emma Fausti.

Classifica (le prime due alla final four regionale):

S.Raffaele 8*, Aprilia 8, Civitanova 8, Terni 2, Viterbo 0*.

Playout

Pur soffrendo molto e imponendosi solo nelle battute conclusive, Latina chiude a proprio favore la serie contro S. Marinella (Elisa Del Vecchio 14) e ottiene la salvezza vincendo anche in trasferta con 10 punti di Asia Salvucci. Si va invece a gara tre nell’altro match con Castel Gandolfo che pareggia i conti contro la Roma Team Up (Aisha Viola Diagne 12) grazie ad un parziale di 18-7 nell’ultimo periodo con Monica Monafede migliore realizzatrice dell’incontro con 15 punti.

Latina-S. Marinella 2-0 (Latina salva, S.Marinella va al secondo turno)

Roma Team Up-Castel Gandolfo 1-1

LOMBARDIA – 24^ giornata

Si avvicina sempre di più il traguardo per le tre capolista che conservano otto lunghezze di vantaggio in classifica a sei partite dal termine sulla coppia che si conferma al quarto posto. Iniziamo dal successo, maturato nel secondo tempo dopo un primo di sofferenza e di svantaggio in doppia cifra, per Pontevico che passa in casa di Bollate (Martina Fusi 16-Alessandro Mariani 16) con 20 punti di Francesca Rossi e 18 di Alessandra Bernardelli. La gara sulla carte certamente più complicata del terzetto al vertice, ce l’aveva senz’altro Canegrate e le previsioni sono state rispettate visto che è servito un parziale di 11-0 negli ultimi due minuti per sbarazzarsi di una ostica Busto Arsizio (Francesca Caruso 21) con in grande evidenza Martina Caimi, autrice di 32 punti. Grazie ad un parziale di 14-32 nei tredici minuti finali, Albino allunga ed espugna il campo di Brignano (Sara Moro 15) con 16 punti di Alice Carrara. Vincono anche le più dirette inseguitrici con Varese che porta addirittura a dieci la propria striscia di successi consecutivi superando Valmadrera (Viola Aondio 15) con 17 punti a testa di Martina Baiardo e Chiara Premazzi mentre il Basket Milano non ha nessun problema a superare Sondrio (Costanza Quadrio 13-Martina Scala 13) con 16 punti di Camilla Mariani. Nella parte bassa della graduatoria, Robbiano si impone in trasferta contro Bresso (Lisa Stilo 13) con 10 punti di Giulia Marra e praticamente chiude il discorso retrocessione diretta alle attuali ultime tre allungando su di loro a +8. Infine, nelle altre gare, Milano Stars batte Vittuone (Giulia Rossi 20) con 17 punti di Chiara Grassi e resta da sola in sesta posizione mentre, dopo un tempo supplementare, Usmate piega Broni Academy (Chiara Corti 16) con 18 punti di Carlotta Zumaglini ed ipoteca la salvezza.

Classifica (le prime tre ai concentramento nazionali per le promozioni in serie A2; le ultime tre retrocedono mentre dalla decima alla tredicesima vanno ai playout):

Pontevico 40, Canegrate 40, Albino 40, Basket Milano 32, Varese 32, Milano Stars 28, Busto Arsizio 26, Bresso 26, Usmate 26, Broni Academy 20, Vittuone 20, Brignano 20, Robbiano 16, Sondrio 8, Valmadrera 6, Bollate 4.

PIEMONTE – 20^ giornata

A riposo la capolista Pegli, non cambia niente alle sue spalle con Cuneo che supera agevolmente in trasferta Venaria (Eva Giauro 8 ) con 23 punti di Alona Samokhvalova e 17 di Erica Avagnina e si conferma davanti in classifica, seppur con gli stessi punti ma per via degli scontri diretti, a Torino che travolge Area Pro (Giorgia Ravinale 10) con 34 punti, equamente distribuiti, della coppia Alice Basso-Cecilia Albano. Derthona si porta da sola in quarta posizione grazie al non semplice successo ottenuto in casa del fanalino di coda Novara (Marta Biondi 21) con 25 punti di Francesca Bernetti. Passo decisivo verso la conquista di un posto per i playoff per Moncalieri che passa sul campo di Biella (Fabiana Tombolato 24) con 17 punti di Teresa Ricci nonostante un ultimo quarto nel quale la squadra segni appena due punti. Infine, Pasta perde a Vercelli (Sara Bouchefra 19) dopo un tempo supplementare in una gara tiratissima e resta ottava ma sempre con due lunghezze di vantaggio, ma una partita in più, rispetto alla più diretta inseguitrice che è Area Pro.

Classifica:

Pegli 36 (18), Cuneo 30 (18), Torino 30 (18), Derthona 22 (17), Venaria 20 (17), Biella 14 (19), Moncalieri 14 (18), Pasta 12 (19), Area Pro 10 (18), Vercelli 6 (18), Novara 4 (18). (fra parentesi le partite giocate)

SARDEGNA

Si è chiusa la stagione regolare con la disputa di vari recuperi. Quello certamente più stuzzicante era il derby di Cagliari fra le prime due della classe ma non ha riservato grande equilibrio con le padrone di casa imbattute della Virtus che hanno prevalso agevolmente contro il Cus (Delia Gagliano 15) con 18 punti di Diana Valtcheva in un match che comunque non avrebbe cambiato le posizioni in classifica delle due squadre. Antonianum passa in rimonta sul campo di S.Salvatore (Elena Valenti 14) con 22 punti di Ana Ljubenovic e finisce terzo davanti ad Alghero che batte Su Planu (Giulia Pintauro 15-Marta Muscas 15) con 15 punti di Fabiana Galluccio. Nelle altre due gare giocate, Elmas chiude in bellezza al settimo posto superando S. Salvatore (Elena Valenti 13) con 18 punti di Alessia Matta mentre nello scontro diretto per evitare l’ultima posizione, grande battaglia tra Nulvi (Chiara Augias 18) e Quartu (Cristina Astero 16) con le padrone di casa che rompono l’equilibrio nel tempo supplementare dopo aver acciuffato la parità alla fine dei regolamentari con una tripla di Marta Villani (21).

Classifica finale:

Virtus Cagliari 40, Cus Cagliari 34, Antonianum 32, Alghero 28, S.Salvatore 22, Astro 20, Elmas 18, Su Planu 10, Nulvi 6, Monserrato 6, Quartu 4.

Playoff (la vincente va agli spareggi per accedere ai concentramenti nazionali per le promozioni in serie A2)

Virtus Cagliari-Su Planu

Alghero-S.Salvatore

Cus Cagliari-Elmas

Antonianum-Astro

SICILIA

Playoff (la vincente va agli spareggi per accedere ai concentramenti nazionali per le promozioni in serie A2)

Si conosce già il nome di tre delle quattro squadre che giocheranno le semifinali con una sola serie per la quale dovremo invece attendere la terza e decisiva sfida. Iniziamo dalla I Have A Team Ragusa, la compagine che ha chiuso al primo posto la stagione regolare e che ha dominato anche il secondo match sul campo di Katane (Giuliana Licciardello 6) con 19 punti a testa di Federica Terrone e Elisabetta Salice e nel prossimo turno affronterà la Profumeria del Corso Palermo che passa con grande autorità sul campo di Alcamo (Martina Messana 18) con 19 punti di Klara Konfuss. Si guadagna il pass per le semifinali anche Viagrande che rifila un eloquente 9-37 nel primo tempo al Verga Palermo (Marta Pia Cappelli 11) e si impone facilmente con 34 punti, equamente distribuiti, della coppia Annalisa Scordino-Giulia Spampinato. L’unico successo interno lo ottiene la Rescifina Messina che allunga nel finale e si impone nel derby contro il S. Matteo (Valeriia Kazantseva 16) con 22 punti di Mariia Shulha in una sfida che lascia pesanti strascichi in vista di gara 3 viste le squalifiche, oltre a quella del campo per una giornata, comminate a ben tre giocatrici della squadra ospite.

I Have A Team Ragusa-Katane 2-0

Profumeria Del Corso Palermo-Alcamo 2-0

Viagrande-Verga Palermo 2-0

S. Matteo Messina-Rescifina Messina 1-1

Semifinali:

I Have A Team Ragusa-Profumeria del Corso Palermo

Viagrande-

TOSCANA

Playoff (la vincente va ai concentramenti nazionali per le promozioni in serie A2)

Tre vittorie interne nelle quattro partite di esordio dei quarti di finale. Tutto facile per le vincitrici della stagione regolare del Jolly Acli Livorno che battono facilmente la Number 8 San Giovanni Valdarno (Stella Innocenti 10) con 15 punti a testa di Irene Sassetti e Francesca Orsine, ipotecando la vittoria già nel primo quarto con un parziale di 27-8. Sempre nella parte alta del tabellone arriva l’unica sorpresa, almeno parziale, con la Pallacanestro Firenze che rimonta da -11 e, con un ultimo quarto da 5-17, espugna il parquet della Pielle Livorno (Elena Cecchi 9) con 15 punti di Martina Nidiaci. Nelle altre sfide, affermazioni non semplicissime comunque per Ponte Buggianese, che supera il Costone Siena (Sara Rinaldi 29) con 43 punti della coppia Simona Giglio Tos-Matilde Pini e per Lucca che ha la meglio su Prato (Giulia Sautariello 14) con 16 punti di Vira Cherkaska. Tra oggi e domani si giocano le gare 2 della serie.

Jolly Acli Livorno-Number 8 San Giovanni Valdarno 1-0

Pielle Livorno-Pallacanestro Firenze 0-1

Ponte Buggianese-Costone Siena 1-0

Lucca-Prato 1-0

Playout (le vincenti del primo turno si salvano, le perdenti disputano un ulteriore spareggio per definire l’unica retrocessione)

Fattore campo ampiamente rispettato con doppio facile successo interno nelle gare 1. Piombino infatti supera nettamente il Baloncesto Firenze (Sara Casini 18) con 18 punti di Matilde Poggi in un match di fatto chiuso già dopo il primo tempo (45-23 il parziale) mentre La Spezia vince in doppia cifra di vantaggio contro Pontedera (Francesca Chiti 12) con 21 punti di Annachiara Maiocchi e 17 di Nina Candelori. Anche qui fra oggi e domani si torna in campo per la seconda sfida.

Piombino-Baloncesto Firenze 1-0

La Spezia-Pontedera 1-0

VENETO – 24^ giornata

L’atteso scontro al vertice tra le prime due della classe premia probabilmente la squadra che al momento si sta esprimendo con più continuità, ovvero sia Marghera, la quale, con un ultimo quarto da 12-23, ribalta la sfida e batte a domicilio la Melsped Padova (Veronica Antonello 21) con 19 punti di Alessia Zennaro e 17 di Viola Diodati raggiungendola così in vetta alla classifica anche se restandole dietro in virtù della differenza canestri nella sfida diretta. Non cambia niente nella incerta lotta per la terza posizione ancora occupata dalla Acciaierie Valbruna Bolzano che passa comodamente sul campo di Muggia (Alessia Santoro 15) con 15 punti di Diana Schwienbacher e mantiene due lunghezze di vantaggio sulla Reyer Venezia B la quale si impone in scioltezza in trasferta contro Sarcedo (Giulia Vaidanis 15) con 15 punti di Emma Zuccon e resta in attesa dei due recuperi per sferrare l’attacco alla terza piazza. Anche la Ginnastica Triestina, facile vincitrice sull’ostico campo di Pordenone (Sara Moretti 10-Sofia Ceppellotti 10) con 16 punti di Irene Cigliani, resta ampiamente in corsa per gli spareggi ai quali può ancora credere, pur rimanendo una impresa quasi impossibile, l’Umana Padova che si impone a S. Martino (Daba Diakhumpa 16) con 12 punti di Matilde Benato per allungare a sei la striscia di successi consecutivi. Nella parte bassa della classifica, la Despar Bolzano supera nettamente il fanalino di coda Oma Trieste (Mara Vitiello 14) con 13 punti a testa di Aram Gueye e Miriam Hafner e si porta a +2 sul penultimo posto. Nelle altre gare, Cussignacco travolge Conegliano (Serena Marton 30) con 21 punti di Eva Lizzi e si avvicina alla salvezza mentre bel colpo esterno di Casarsa che passa sul parquet di S. Marco (Clara Chicchisiola 18) con 14 punti di Marina Serena e raggiunge il gruppetto di squadre in nona posizione.

Classifica (le prime due ai concentramenti nazionali per le promozioni in serie A2; la terza va agli spareggi; le ultime due retrocedono mentre dalla undicesima alla quattordicesima vanno ai playout):

Melsped Padova 42, Marghera 42, Acciaierie Valbruna Bolzano 34, Reyer Venezia B 32**, Ginnastica Triestina 30*, Umana Padova 28, Pordenone 26*, Cussignacco 26, S. Marco 22, S. Martino 22, Casarsa 22, Sarcedo 20, Despar Bolzano 12, Muggia 10, Conegliano 10, Oma Trieste 2. * una partita in meno