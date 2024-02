Il Punto sulla Serie B Femminile del 22 Febbraio

CAMPANIA 14^ giornata

Girone A

La prima fase si conclude con la quattordicesima vittoria su quattordici gare di Ariano Irpino che vince senza alcun problema sul campo del fanalino di coda De.Gen.Co Benevento (Natalie Vigna 29) con 30 punti di Roberta Ferraretti e 20 a testa di Nataliia Tsiubyk e Emanuela Moretti. Taranto si conferma in seconda posizione battendo agevolmente Fasano (Karin Skapin 19) con 28 punti di Claudia Tagliamento e 17 di Nataliia Smaliuk e tenendo due lunghezze di vantaggio in classifica su La Molisana Campobasso che supera senza difficoltà la Catillo Benevento (Alessia Manganiello 16) con 14 punti di Emma Giacchetti. Nell’altra sfida, Trani manda al tappeto Maddaloni (Greta Mottola 16) con 19 punti di Lorena Toscano. Adesso altre quattro giornate per una sorta di seconda fase ad orologio.

Classifica:

Ariano Irpino 28, Taranto 22, La Molisana Campobasso 20, Fasano 14, Trani 14, Catillo Benevento 10, Maddaloni 4, De.Gen.Co Benevento 0.

Girone B

Anche in questo girone chiude la prima fase da imbattuta una squadra, stiamo parlando di una Salerno che non trova alcuna difficoltà a superare Catanzaro (Diana Tymchenko 12) con 20 punti di Rita Oliveira. In seconda posizione si conferma la coppia formata da Agropoli, che batte Angri (Stefania Carcaterra 21) con 22 punti di Federica Chiovato e da Potenza che travolge Casalnuovo (Federica Esposito 14) con 26 punti di Milica Sekulic e 19 di Cristina Loureiro Curras. Infine, Marigliano allunga nell’ultimo quarto, rimontando anche dal -9 ed espugna il campo di Stabia (Fabiana Fedele 14) con 24 punti di Josefina Garcia e 19 di Giulia Mancuso. Anche qui altre quattro giornate per definire il tabellone per i playoff e i playout.

Classifica:

Salerno 28, Agropoli 22, Potenza 22, Marigliano 16, Angri 10, Stabia 6, Casalnuovo 6, Catanzaro 2.

EMILIA ROMAGNA 4^ GIORNATA (seconda fase)

Girone Verde

La caduta delle due capolista prima di questo turno rende veramente ancor più incerta e combattuta la lotta al vertice per quei due posti che danno l’accesso ai concentramenti nazionali per le promozioni in serie A2 con la terza invece che dovrà andare a fare uno spareggio per arrivarci. Rimini si aggiudica in volata una sfida molto equilibrata contro una Puianello (Isabella Olajide 21) che sfiora la rimonta dal -7 fallendo nel finale i tiri liberi del potenziale sorpasso. Per le padrone di casa da sottolineare i 15 punti di Alessia Pignieri. Un po’ a sorpresa Piumazzo (Zeynep Koral 17) cede anche abbastanza nettamente in casa contro una splendida Castel S. Pietro che si impone con 13 punti di Jomanda Rosier. Faenza Basket Project (Candy Edokpaigbe 19) non riesce ad agganciare la vetta della classifica venendo fermata tra le mura amiche da una Cavezzo trascinata dai 20 punti di Eleonora Costi mentre, nell’altro match, Forlì, con un ultimo periodo da 24-5, rimonta anche dal -17 e batte Valdarda (Arianna Meschi 15) con 17 punti di Elisa Vespignani.

Classifica:

Piumazzo 6, Puianello 6, Rimini 6, Faenza Basket Project 4, Cavezzo 4, Castel S. Pietro 4, Forlì 2, Valdarda 0.

Girone Rosso

Valtarese conferma l’imbattibilità in questa seconda fase battendo in scioltezza in trasferta Parma (Nicole Petrilli 12) con 18 punti di Sofia Acevedo. In seconda posizione troviamo adesso una coppia formata da Scandiano, che supera Cesena (Greta Clementi 12) con 16 punti di Aurora Meglioli e da S. Lazzaro che piega con il minimo scarto, rimontando anche dal -15 nel primo tempo, Fidenza (Veronica Ghezzi 16), con 14 punti di Allegra Mosconi. Chiudiamo con l’importantissimo successo proprio in chiave salvezza (retrocedono le ultime due) di Finale Emilia che batte con autorità Castello d’Argile (Anna Bardasi 14) con 17 punti di Sofia Armillotta.

Classifica:

Valtarese 8, Scandiano 6, S. Lazzaro 6, Cesena 4, Fidenza 4, Parma 2, Finale Emilia 2, Castello d’Argile 0.

LAZIO – 17^ giornata

Il big match fra le prime due della classe se lo aggiudica anche abbastanza agevolmente la Elite Roma che batte la capolista S.Raffaele (Ludovica De Marchi 11) con 17 punti di Natalia Introna riuscendo anche a ribaltare la differenza canestri nello scontro diretto e portandosi così in vetta alla graduatoria. In terza posizione si conferma Frascati che deve però ricorrere ad un importante sforzo negli ultimi tre minuti, con un parziale di 10-1, per rimontare e battere Latina (Francesco Lo Russo 16-Asia Salvucci 16) con 22 punti di Dior Ndiaye. Al quarto posto troviamo ancora la coppia formata da Aprilia, che travolge S. Marinella (Elisa Del Vecchio 15) con 27 punti di Giulia Prosperi e 23 di Daniela Georgieva e da Esquilino che supera senza problemi la Roma Team Up (Emma Manocchio 15) con 20 punti di Francesca Triveri. Chiudiamo con il successo esterno di Viterbo sul campo di Castel Gandolfo (Monica Bonafede 25) con 46 punti della coppia Arianna Puggioni-Micaela Gionchilie.

Classifica:

Elite Roma 30, S. Raffaele 30, Frascati 26, Esquilino 20, Aprilia 20, Viterbo 14, Roma Team Up 12, Latina 12, Castel Gandolfo 6, Santa Marinella 0.

LOMBARDIA – 20^ giornata

Dopo la scorsa giornata che aveva dato un bello scossone alla parte alta della classifica, in questo turno tutto facile per le prime quattro della graduatoria. Iniziamo ovviamente dalla capolista Canegrate che soffre un po’ nel primo tempo ma poi travolge nel secondo a domicilio Bollate (Alessandra Mariani 11) con 22 punti di Alessia Corbetta e 20 di Martina Caimi. Al secondo posto resta la coppia formata da Albino, che batte senza problemi Busto Arsizio (Veronica Tajè 15-Ludovica Rossini 15) con 23 punti di Alice Carrara e da Pontevico che vince facilmente contro Robbiano (Chiara Discacciati 8 ) con 18 punti di Benedetta Racchetti. Lo scontro diretto per la quarta posizione ha un esito nettissimo in favore delle padrone di casa del Basket Milano che superano Bresso (Ermelinda Giulivo 10) con 14 punti di Camilla Mariani. Sesta vittoria consecutiva per Varese che, grazie ad un terzo periodo da 23-8 ed ai 18 punti di Amelia Rotta, batte Usmate (Carlotta Zumaglini 14) e raggiunge in classifica a quota 24 una Milano Stars (Lara Gainni 22-Sofia Savini 20) fermata molto a sorpresa sul campo di Valmadrera (Martina Orsanigo 27).

Classifica:

Canegrate 34, Albino 32, Pontevico 32, Basket Milano 30, Bresso 26, Busto Arsizio 24, Varese 24, Milano Stars 22, Usmate 22, Broni 18, Vittuone 16, Brignano 14, Sondrio 8, Robbiano 8, Valmadrera 6, Bollate 4.

PIEMONTE – 16^ giornata

Nessun problema per la capolista ed imbattuta Pegli che passa agevolmente sul campo di Venaria (Maura Colucci 11) con 11 punti di Beatrice Paleari. In terza posizione si conferma Cuneo, che espugna facilmente il parquet di Biella (Fabiana Tomobolato 24) con 46 punti della coppia Alona Samokhvalova-Kenko Ngamene Takougang e porta a quattro le lunghezze di vantaggio in classifica su Derthona (Francesca Bernetti 13) che cade in casa dell’Area Pro di Alice Giaccardo (11). Nelle altre gare, Pasta passa in trasferta a Moncalieri (Elisa Andenino 7) con 12 punti di Beatrice Moisa e Novara supera Vercelli (Sofia Bracco 13) con 19 punti di Marta Biondi.

Classifica:

Pegli 30, Torino 24*, Cuneo 22*, Derthona 18*, Venaria 18, Biella 10, Moncalieri 10*, Pasta 10, Area Pro 10*, Vercelli 4, Novara 4. * una partita in meno

SARDEGNA – 19^ giornata

Altra facile vittoria per la capolista Virtus Cagliari che travolge a domicilio Elmas (Alessia Matta 11) con 18 punti di Diana Valtcheva. Non disputata per la rinuncia di S. Salvatore la gara con Alghero, omologata dunque con il classico 0-20 a tavolino, ne approfitta anche Antonianum per raggiungere la terza posizione battendo senza problemi in trasferta Quartu (Cristina Astero 10) con 18 punti di Sabrina Pacilio. Nelle altre gare, Astro vince facile sul campo di Nulvi (Marta Villani 13) con 34 punti di Sara Meloni mentre Monserrato conquista la prima vittoria stagionale suerando, dopo un tempo supplementare, Su Planu (Emanuela Peretti 17) con 13 punti di Eleonora Stara.

Classifica:

Virtus Cagliari 34, Cus Cagliari 30, S.Salvatore 22 , Alghero 22*, Antonianum 22**, Astro 18, Elmas 16, Su Planu 8*, Nulvi 4*, Quartu 4, Monserrato 2. * una partita in meno

SICILIA – 13^ giornata

Dopo la vittoria nella scorsa settimana della capolista I Have A Team Ragusa, in questo weekend si sono giocate le restanti gare del turno con in evidenza lo scontro diretto per la seconda posizione tra Viagrande e S. Matteo (Manuela Raffaele 16), vinto nettamente dalle padrone di casa trascinate dai 23 punti di Giulia Spampinato e dai 20 di Clara Mertz. Negli altri due match, la Profumeria del Corso Palermo travolge Katane (Giuliana Licciardello 12) con 15 punti di Alessia Malara mentre il Verga Palermo passa a Messina (Mariia Shulha 20) con 37 punti della coppia Iryna Savchuk-Flavia Lombardo.

Classifica:

I Have A Team Ragusa 24, Viagrande 20, S. Matteo 18, Profumeria del Corso Palermo 16, Alcamo 10, Messina 8, Katane 4, Verga Palermo 4.

TOSCANA – 19^ giornata

Non delude le attese lo scontro al vertice fra Lucca e Jolly Acli Livorno con quaranta minuti di grande equilibrio e la gara che si decide nell’ultimo quarto con il decisivo break delle ospiti di 1-10 per la conferma del primo posto in classifica. Per le labroniche da sottolineare i 19 punti di Irene Sassetti mentre, per le padrone di casa, 14 di Viktoriia Fedorenko. Ne approfittano così per raggiungere la seconda posizione a quota 30 sia la Pielle Livorno, che batte comodamente Prato (Elisa Trucioni 14) con 13 punti di Viola Castiglione che la Nico Ponte Buggianese la quale ottiene l’undicesima vittoria di fila superando non senza problemi il Costone Siena (Nagaja Sardelli 20) con 25 punti di Matilde Pini e 20 di Simone Giglio Tos. La Number 8 San Giovanni Valdarno batte il Baloncesto Firenze (Diletta Donadio 10) con 14 punti di Laura Gabbrielli e si trova adesso da sola all’ottavo posto, l’ultimo disponibile per accedere ai playoff, viste le sconfitte di Piombino (Cassandra Presta 10), che crolla nell’ultimo quarto contro la Pallacanestro Firenze di Rachele Ceccanti (16) e Martina Pasqualetti (16) e di La Spezia (Nina Candelori 21) che cede sul campo di una Pontedera trascinata dai 19 punti di Aurora Benedetti.

Classifica:

Jolly Acli Livorno 34, Lucca 30, Ponte Buggianese 30*, Pielle Livorno 30, Pallacanestro Firenze 24, Prato 18*, Costone Siena 16, Number 8 S. Giovanni Valdarno 14, Piombino 12, La Spezia 12, Pontedera 12, Baloncesto Firenze 6. * una partita in meno

UMBRIA – 4^ giornata seconda fase ad orologio

Arriva dopo quattordici partite stagionali la prima sconfitta per Civitanova Marche (Natlia Panufnik 24) che perde in casa contro una ottima Perugia trascinata dalla solita eccellente Winner Bartholomew (21). Nelle altre gare, Terni batte agevolmente Orvieto (Aleksandra Klimas 10-Anna Schembari 10) con 15 punti di Sophia Ugiagbe mentre Senigallia piega, dopo un tempo supplementare, Umbertide (Annagiulia Bartolini 23) con 22 punti di Tia Tajhar.

Classifica:

Civitanova Marche 26, Perugia 22, Terni 18, Senigallia 12, Orvieto 4, Umbertide 2.

VENETO – 20^ giornata

Altro passo verso la conquista dei posti per l’accesso ai concentramenti nazionali per giocarsi poi le promozioni in serie A2 per le prime due della classe con la Melsped Padova che, dopo un primo tempo piuttosto complicato, nel secondo ingrana la marcia giusta e batte nettamente Muggia (Alessia Santoro 7) con 12 punti di Veronica Antonello mentre Marghera passa nettamente sul campo della Despar Bolzano (Anna Bernardoni 16) con 14 punti a testa di Claudia Castria, Alessia Zennaro e Anna Merlini. In terza posizione si conferma la Acciaierie Valbruna Bolzano che vince in scioltezza sul parquet di Sarcedo (Francesca Tagliapietra 16) con 18 punti di Savvina Karali e 17 di Safy Fall e mantiene due lunghezze di vantaggio in graduatoria su Pordenone, che non ha problemi a superare Casarsa (Susy Furlan 10-Marina Serena 10) con 29 punti di Francisca Chukwu e sulla Reyer Venezia B, la quale gara sul campo della Ginnastica Triestina è stata rimandata al 21 aprile. Nelle altre gare, netta affermazione in trasferta dell’Umana Padova a Trieste contro la Oma (Giorgia Iurkic 18) con 15 punti di Madison Legault e successi interni di S.Martino, che batte Cussignacco (Eva Lizzi 17) con 18 punti di Arianna Arado e di S. Marco che allunga nel finale e piega Conegliano (Marta Maschietto 11) con 20 punti di Clara Chicchisiola.

Classifica:

Melsped Padova 36*, Marghera 32, Acciaierie Valbruna Bolzano 28, Reyer Venezia B 26*, Pordenone 26, Ginnastica Triestina 22*, Cussignacco 20, Casarsa 20, S. Martino 20, S. Marco 20*, Umana Padova 20*, Sarcedo 18, Despar Bolzano 10, Conegliano 8, Muggia 6, Oma Trieste 2. * una partita in meno