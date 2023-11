Il Punto sulla Serie B Femminile del 22 Novembre

CAMPANIA 4^ giornata girone A

Ariano Irpino travolge Maddaloni (Alice Monda 20) con 22 punti di Mataliia Tsiubyk e 19 di Emanuela Moretti e resta imbattuta al comando della classifica precedendo sempre Fasano, che supera, nonostante un calo nelle battute finali, Trani (Giorgia Uniti 16) con 14 punti a testa messi a segno da Edyta Falenczyk e da Karin Skapin, Taranto che si aggiudica nettamente lo scontro diretto con la Catillo Benevento (Bente Van Beers 10) con una ottima Claudia Tagliamento (23) e Campobasso che passa comodamente sul campo della De.Gen.Co Benevento (Marika Muscetta 26) con 16 punti di Emanuela Trozzola.

CAMPANIA 4^ giornata girone B

Salerno resta imbattuta al comando grazie al nettissimo successo in casa di Casalnuovo (Federica Esposito 15) con 19 punti di Rita Oliveira ed alla pesantissima sconfitta in trasferta di Marigliano (Josefina Torruella Garcia 17) che perde con ben ventinove lunghezze di scarto contro una Potenza trascinata dai 39 punti della coppia Cristina Loureiro Curras-Milica Sekulic. Nelle altre due gare, Agropoli batte senza problemi Stabia (Fabiana Fedele 9) con 14 punti di Giorgia Mini e Federica Chiovato e sale a quota 6 in classifica mentre arriva la prima affermazione stagionale per Angri che piega Catanzaro (Giorgia Codispoti 27) con una super Anna Veselinova Stoyanova (32).

EMILIA ROMAGNA – 8^ giornata girone A

Nessun problema stavolta per la capolista Piumazzo che mantiene facilmente la propria imbattibilità superando a domicilio Parma (Martina Minari 10) con 15 punti di Giorgia Palmieri e aumenta il vantaggio sulle dirette inseguitrici vista la sconfitta interna anche netta di Puianello (Isabella Olajide 20) contro una Cavezzo che giunge alla terza vittoria di fila grazie ai 50 punti della coppia Marta Verona-Eleonora Costi. Oltre alle due squadre appena citate, sale in seconda posizione a quota 10 anche Valdarda che travolge Scandiano (Stefania Susca 17) con 25 punti di Arianna Meschi. Infine, occorre un tempo supplementare alla Valtarese di Maria Palacios (23) per avere la meglio su Fidenza (Annalisa Podestà 22-Veronica Ghezzi 20).

EMILIA ROMAGNA – 8^ giornata girone B

Clamoroso crollo della capolista e prima di questo turno imbattuta Castel S. Pietro (Caterina D’Agnano 15) che cede nettamente sul campo di una splendida Faenza che si aggiudica la sfida con ben 34 lunghezze di scarto e con una Candy Edokpaigbe (27) in grandissima evidenza. Ne approfitta per portarsi in seconda posizione a soltanto -2 dalla vetta, Forlì, che ottiene, contro Cesena (Greta Clementi 14), la quinta vittoria di fila con 12 punti di Carolina Valensin mentre cade ancora Rimini (Greta Mongiusti 19) stavolta per mano di una San Lazzaro che si impone con 14 punti di Fabrizia Springer conquistando la terza affermazione consecutiva. Infine, tutto abbastanza facile per Castello d’Argile che batte il fanalino di coda Finale Emilia (Alessia Todisco 11) con 18 punti di Emma Daidone.

LAZIO – 7^ giornata

Cambio importante al vertice della classifica con San Raffaele che rimane in solitudine grazie al facile successo in trasferta sul campo dell’Esquilino (Francesca Triveri 14) con 13 punti di Marta Grattarola e alla sconfitta interna della Elite Roma (Danika Galea 20) che cade per mano di una Frascati (Serafyna Tykha 17) che rischia nel finale dopo essere stata avanti in doppia cifra di vantaggio nell’ultimo periodo ma si impone comunque col minimo scarto salvata dallo 0/2 dalla lunetta nelle battute conclusive di Dior Ndiaye per le padrone di casa. Periodo non facile per Viterbo (Matea Atanasovska 23-Arianna Puggioni 19) che incappa nel terzo ko nelle ultime quattro sfide, questo sul campo di una Aprilia trascinata dai 35 punti di Giulia Prosperi e dai 22 di Beatrice Belli. Successi in volata, infine, per Latina contro Santa Marinella (Berna Ramos 12) con 15 punti a testa di Francesca Lo Russo e Gaia Salvucci e della Roma Team Up in trasferta contro Castel Gandolfo (Chiara Manzini 21) con 15 di Emma Manocchio.

LOMBARDIA – 9^ giornata

Nonostante i divari in doppia cifra, rispettivamente +12 e +15, non sono stati per niente semplici i successi delle due capolista con Canegrate che passa sul campo di Busto Arsizio (Ludovica Rossini 13) allungando nel finale con 13 punti di Martina Caimi mentre Albino supera Brignano (Karola Ziccardi 20) anch’essa chiudendo i conti nell’ultima frazione con 13 punti di Alice Carrara. La classifica resta invariata anche dietro alle due battistrada con Pontevico che resta terza superando senza difficoltà Bollate (Silvia Martin 14) con 17 punti di Giulia De Cristofaro mentre il Milano Basket Stars passa senza problemi sul campo di Vittuone (Camilla Monforti Ferrario 19) con 14 di Sofia Savini e si mantiene in quarta posizione. Un canestro a pochi secondi dal termine di Dunja Vujovic (25) regala a Broni il successo contro Usmate (Valentina Pratelli 15) mentre arrivano tre vittorie esterne nelle rimanenti sfide con Varese che batte Valmadrera (Martina Orsanigo 20) con 14 punti di Chiara Premazzi ed un decisivo parziale di 9-25 nel terzo quarto, Bresso che supera Robbiano (Alice Panighetti 10) con 15 di Elisa Ercoli e il Basket Femminile Milano che ha la meglio nel finale contro Sondrio (Giulia Scala 11) con 19 di Camilla Mariani.

PIEMONTE – 6^ giornata

Tutto facilissimo per la capolista ed imbattuta Pegli che travolge nel secondo tempo a domicilio Novara (Marta Biondi 17) con 24 punti di Beatrice Paleari e conserva quattro lunghezze di vantaggio in classifica ma con una partita in più, su un terzetto di squadre formato da: Torino, che supera in assoluta scioltezza Pasta (Ilaria Lancini 16) con 19 punti di Michaela Stejskalova; Derthona, che si aggiudica in trasferta il match contro Moncalieri (Carlotta Vairo 16) con 16 di Francesca Bernetti e Cuneo che ottiene, in casa dell’Area Pro (Alice Sara Giaccardo 24), la quarta affermazione consecutiva con 25 punti di una ottima Erica Avagnina.

SARDEGNA – 8^ giornata

Settima uscita stagionale e settima vittoria per la capolista Virtus Cagliari che travolge l’Elmas (Silvia Loi 7-Francesca Caddeo 7) con 13 punti a testa messi a segno da Anna Lussu e da Carla Lucchini. Sesto successo di fila e secondo posto in classifica per l’Antonianum che non ha alcuna difficoltà a battere nel derby il fanalino di coda Quartu (Cristina Astero 13) con 13 punti di Sabrina Pacilio. Nelle altre gare: vittoria con autorità di Alghero, che piega San Salvatore (Alessia Poddighe 26-Valentina Porcu 24), raggiungendolo a quota 10 in classifica, grazie ad una fantasmagorica Veronika Pysmennyk che ne mette 47 (!); facile successo interno di Su Planu contro Monserrato (Lorena Scanu 13) con 17 di Emanuela Peretti e affermazione, la terza di fila, di Astro che batte Nulvi (Chiara Augias 11) con 16 punti di Michela Laccorte.

SICILIA – 4^ giornata

La capolista e imbattuta I Have a Team Ragusa travolge in trasferta Katane (Giuliana Licciardello 12-Chiara Distefano 12), mandando in doppia cifra sei giocatrici con Laura Gatti (18) migliore realizzatrice e conserva dunque la vetta della classifica restando davanti di due lunghezze rispetto alla Profumeria Del Corso Palermo che supera senza grandi difficoltà la Giuseppe Rescifina Messina (Mariia Shulha 20) con 17 di Alessia Malara. Netto successo in trasferta, infine, di Viagrande che passa sul campo di Alcamo (Anna Caliendo 14) con una super Annalisa Scordino (27).

TOSCANA – 9^ giornata

La Jolly Acli Livorno dimostra ancora una volta la propria superiorità e resta imbattuta al comando della classifica superando con grande autorità anche lo scoglio Lucca (Vira Cherkaska 24) in un gara rimasta in bilico nei primi due quarti e mezzo ma dominata dalle padrone di casa, trascinate da Martina Zolfanelli (20) e Francesca Orsini (19), nella parte restante per un comodo +17 finale. L’altra squadra labronica, la Pielle, si conferma al secondo posto andando a vincere non senza qualche difficoltà sul parquet di Prato (Marianna Franchini 14) con 12 punti di Lisa Cecconi. Terza vittoria di fila per il Costone Siena che batte Ponte Buggianese (Simone Giglio Tos 15) con un parziale di 13-0 negli ultimi cinque minuti e 14 punti di Sara Rinaldi e sale a quota 10 in classifica in compagnia della Pallacanestro Firenze che piega Piombino (Patrycja Klatt 15) con una ispiratissima Sara Filoni (31). Anche nelle altre due restanti gare arrivi in volata con il Baloncesto Firenze che batte la Number 8 San Giovanni Valdarno (Stella Innocenti 14) con un break di 8-0 nei centoventi secondi conclusivi mentre Pontedera passa a La Spezia (Martina Guerrieri 22) con 14 di Giulia Braccagni ma con il decisivo 2/2 dalla lunetta siglato da Elena Capodagli.

UMBRIA

Turno di riposo per questo girone.

VENETO – 9^ giornata

L’attesissimo scontro diretto fra le due squadre al comando ed imbattute, si conclude con l’allungo nel finale delle ospiti della Melsped Padova che passano sul parquet di Marghera (Viola Diodati 15) al termine di un match che ha confermato l’equilibrio fra le due squadre con decisivi i 23 punti di Veronica Antonello per la compagine in trasferta che resta ora da sola in vetta alla classifica. Al secondo posto sale a quota 14 anche la Acciaierie Valbruna Bolzano che batte piuttosto comodamente Muggia mentre restano in quarta posizione, sia la Reyer Venezia B, che piega Sarcedo (Greta Miccoli 10) con 11 punti di Isabel Mohamed Hassan e si conferma in un ottimo periodo cogliendo la quarta vittoria di fila e la Ginnastica Triestina (Michela Mervich 20-Irene Cigliani 18) che ha la meglio, dopo ben due tempi supplementari, su una mai doma Pordenone (Ilaria Bomben 16) con la tripla decisivia a pochi secondi dal termine firmata da Giorgia Silli. Battuta d’arresto piuttosto inaspettata per Cussignacco (Arianna Demarchi 25) che viene fermata sul campo di una Conegliano che ottiene la seconda vittoria di fila, nonchè stagionale, grazie anche ai 20 punti di Serena Marton. Con un parziale di 10-1 nei cinque minuti finali, Casarsa supera S. Marco (Clara Chicchisiola 18) con 17 punti di Alessia Devetta e sale a quota 10 in classifica mentre ottengono la terza affermazione, sia la Despar Bolzano, che passa sul campo di Trieste (Alice Richter 12) con 14 punti di Matilda Cherubini, che l’Umana Padova la quale si afferma in volata contro S. Martino (Gloria Malin 13) con 14 punti di Giulia Grimaldi.