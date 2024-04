Il Punto sulla Serie B Femminile del 24 Aprile

CAMPANIA

Playoff (le finaliste approdano ai concentramenti nazionali per le promozioni in serie A2 mentre la vincente della finale per il terzo posto va agli spareggi)

Finale 1°-2° posto

Salerno-Ariano Irpino gara 1 il 27

Finale 3°-4° posto

La Molisana Campobasso-Agropoli gara 1 il 27

Playout

Nelle gare uno del decisivo secondo turno che definirà le due squadre a retrocedere, Stabia supera la De.Gen.Co Benevento (Natalie Vigna 28) con un ultimo periodo da 21-11 e 18 punti totali di Martina Infante mentre, molto più semplicemente, Trani supera Maddaloni (Lara D’Ambrosio 8-Greta Mottola 8 ) con 12 punti a testa di Joana Belen Macello e Natalia Filicka.

EMILIA ROMAGNA 12^ GIORNATA (seconda fase)

Girone Verde

Grazie al successo interno nello scontro diretto con Puianello (Karolina Gizynska 15), ben più netto di quanto non dica il +7 finale, Piumazzo conquista aritmeticamente un posto nei concentramenti nazionali per le promozioni in serie A2 per merito in particolare della solita ottima Giorgia Palmieri (21). Puianello conserva comunque la seconda posizione e resta davanti di due lunghezze a Cavezzo, che supera comodamente in trasferta Valdarda (Arianna Meschi 14) con 17 punti di Marta Verona e a Faenza che vince facilmente, allungando definitivamente nell’ultimo periodo, contro Castel S. Pietro (Jomanda Rosier 22) con 20 punti di Candy Edokpaigbe. Infine, Rimini (Alessia Pignieri 13) abbandona quasi completamente le speranze di raggiungere almeno il secondo posto cadendo sorprendentemente sul parquet di Forlì (Luana Silighini 14).

Classifica (le prime due ai concentramenti nazionali per le promozioni in serie A2, la terza va agli spareggi):

Piumazzo 20, Puianello 16, Cavezzo 14, Faenza Basket Project 14, Rimini 12, Castel S. Pietro 12, Valdarda 4, Forlì 4.

Girone Rosso

La sconfitta abbastanza netta sul campo di Scandiano (Aurora Meglioli 20) costa la matematica retrocessione a Castello d’Argile (Anna Bardasi 10) mentre qualche piccola speranza ce l’ha ancora Finale Emilia ((Sofia Armillotta 21) che cade in casa contro la Fidenza di Sara Zambelli (22) e Veronica Ghezzi (18) ma resta in corsa grazie al ko interno di Parma (Nicole Petrilli 19) contro S. Lazzaro (Giulia Trombetti 16). Infine, in una gara inutile ai fini dei verdetti da emettere, Cesena espugna il campo della Valtarese (Maria Palacios 24) con 18 punti di Mara Bianconi.

Classifica (le ultime due retrocedono):

Valtarese 20, Scandiano 16, S. Lazzaro 16, Fidenza 14, Cesena 14, Parma 8, Finale Emilia 4, Castello d’Argile 4.

LAZIO-UMBRIA

6^ GIORNATA (seconda fase)

Girone 1

Con un parziale di 0-10 negli ultimi cinque minuti, Perugia passa in rimonta sul campo di Frascati (Tabara Mbaye 14) con 19 punti di Giulia Vescovi e chiude al primo posto guadagnandosi, assieme alla Elite Roma, la partecipazione alla final four regionale. Nell’altro match, Esquilino vince facile a Senigallia (Giorgia Rimi 19) con 18 punti di Elettra Tomassoni.

Classifica finale (le prime due alla final four regionale):

Perugia 14, Elite Roma 12, Frascati 10, Esquilino 4, Senigallia 0.

Girone 2

S. Raffaele chiude al primo posto battendo Terni (Margherita Burini 9 ) con 19 punti di Valentina Barbieri mentre Civitanova finisce seconda piegando in volata Viterbo (Arianna Puggioni 14-Micaela Gionchilie 14-Melissa Despaigne Bongo 14) con 21 punti di Katarzyna Zaworska.

Classifica finale (le prime due alla final four regionale):

S.Raffaele 14, Civitanova 12, Aprilia 10, Terni 2, Viterbo 2.

Final Four (27 e 28 aprile, accedono ai concentramenti nazionali per le promozioni in serie A2 le due finaliste mentre la vincente della finale per il terzo posto va agli spareggi)

Semifinali

S. Raffaele-Elite Roma

Perugia-Civitanova

LOMBARDIA – 28^ giornata

A soltanto due giornate dal termine, Canegrate si conferma da sola in prima posizione superando nettamente in trasferta Robbiano (Giulia Marra 18) con 17 punti di Martina Caimi e conservando due lunghezze di vantaggio su Pontevico che travolge Valmadrera (Sara Russo 15) con 21 punti di Giulia De Cristofaro e resta unica al secondo posto vista la sconfitta a tavolino comminata ad Albino contro Usmate per la non validità della fotografia del tesserino del medico. Fra l’altro questa affermazione sancisce la salvezza di Usmate, traguardo raggiunto adesso anche da Bresso che supera Busto Arsizio (Ludovica Rossini 16) con un secondo tempo da 37-18 e 20 punti di Elisa Ercoli. Nonostante dunque i successi interni, rispettivamente contro Vittuone (Giulia Rossi 21) e Sondrio (Anna Leoncelli 14), Broni Academy (Dunja Vujovic 21) e Brignano (Sara Moro 16) saranno costrette a disputare i playout. Nello scontro diretto per l’effimero ma prestigioso quarto posto, Varese supera Milano Stars (Sofia Savini 19) con 19 punti di Amelia Rotta mentre il Basket Milano passeggia sul campo di Bollate (Sara Caserini 15) con 12 punti a testa di Francesca Gregotti, Camilla Mariani e Giulia Pagani.

Classifica (le prime tre ai concentramenti nazionali per le promozioni in serie A2; le ultime tre retrocedono mentre dalla decima alla tredicesima vanno ai playout):

Canegrate 48, Pontevico 46, albino 44, Varese 38, Basket Milano 36, Milano Stars 34, Busto Arsizio 30, Bresso 30, Usmate 30, Broni Academy 24, Vittuone 24, Brignano 24, Robbiano 18, Valmadrera 10, Sondrio 8, Bollate 4.

PIEMONTE

Playoff

In gara uno dei quarti di finale, clamoroso epilogo per la dominatrice della stagione regolare Pegli che deve subire lo 0-20 a tavolino nella partita contro Pasta a causa della sospensione ad inizio secondo quarto per il malfunzionamento del cronometro dei 24″. Nelle altre sfide, tutto facile per Torino contro Biella e Cuneo contro Moncalieri mentre più sofferto è il successo sempre interno di Derthona che batte Venaria.

Poule salvezza

Nella prima giornata del gironcino finale per decidere la squadra a retrocedere, Vercelli batte comodamente Novara (Marta Biondi 15) con 24 punti di Sofia Bracco.

Classifica (l’ultima retrocede):

Vercelli 2, Area Pro 0, Novara 0.

SARDEGNA

Playoff (la vincente va agli spareggi per accedere ai concentramenti nazionali per le promozioni in serie A2)

Finale

Virtus Cagliari-Cus Cagliari gara 1 il 27

Playout 3^ e 4^ giornata

Doppia sconfitta che di fatto ne sancisce l’ultima posizione per Monserrato che prima crolla nell’ultimo quarto sul campo di una Nulvi trascinata dai 14 punti di Marta Villani e poi viene fermata in casa da una Quartu che si impone con 22 punti di Cristina Astero.

Classifica (l’ultima retrocede):

Nulvi 4, Quartu 4, Monserrato 0.

SICILIA

Playoff (la vincente va agli spareggi per accedere ai concentramenti nazionali per le promozioni in serie A2)

La I Have A Team Ragusa vince la serie di finale ed accede ai concentramenti nazionali per le promozioni in serie A2 grazie al netto successo interno, nel terzo atto, contro Viagrande (Giulia Spampinato 14) con 16 punti a testa di Claudia Chessari e di Elisabetta Salice in una gara mai in discussione e di fatto già terminata dopo il primo tempo chiusosi sul 45-18.

TOSCANA

Playoff (la vincente va ai concentramenti nazionali per le promozioni in serie A2)

In gara uno di finale, il Jolly Acli Livorno si impone con grande autorità davanti al proprio pubblico contro una troppo imprecisa al tiro Ponte Buggianese (Matilde Pini 16) con 13 punti di Sara Giari. Stasera secondo atto della serie sempre in terra labronica.

VENETO – 28^ giornata

La Melsped Padova ritrova la vetta della classifica a due partite dal termine della stagione regolare grazie al netto successo interno contro il fanalino di coda Oma Trieste (Marta Cutazzo 19) con 23 punti di Camilla Angelini ed in virtù della sconfitta, nel big match di giornata, di Marghera (Alessia Zennaro 14) che cade sul campo di una Acciaierie Valbruna Bolzano la quale, trascinata dai 17 punti di Savvina Karali, resta in corsa per la terza piazza sempre a pari punti, ma con due partite in meno, della Reyer Venezia B che passa di strettissima misura sul parquet di Muggia (Alessia Santoro 15) con 20 punti di Francesca Toffolo con il canestro decisivo siglato da Beatrice Cerè. Casarsa batte agevolmente Conegliano (Serena Marton 18) con 18 punti di Andrea Iob e si avvicina alla salvezza diretta, un traguardo ancora alla portata di S.Marco che, dopo un tempo supplementare, piega la Ginnastica Triestina (Michela Mervich 17) con 28 punti di Clara Chicchisiola e di S. Martino che supera nettamente la Despar Bolzano (Anna Bernardoni 14) con 16 punti di Arianna Arado. Nella platonica lotta per la quarta piazza infine, vincono ancora sia Pordenone sul campo di Sarcedo (Giulia Vaidanis 14) con 44 punti della coppia Francisca Chukwu-Sofia Ceppellotti che l’Umana Padova la quale passa in scioltezza in casa di Cussignacco (Arianna Demarchi 17) con 13 punti di Chiara Gasparella.

Classifica (le prime due ai concentramenti nazionali per le promozioni in serie A2; la terza va agli spareggi; le ultime due retrocedono mentre dalla undicesima alla quattordicesima vanno ai playout):

Melsped Padova 48, Marghera 48, Reyer Venezia B 38**, Acciaierie Valbruna Bolzano 38, Umana Padova 34, Pordenone 34, Ginnastica Triestina 32*, Cussignacco 30, Casarsa 28, S. Marco 26, S. Martino 26*, Sarcedo 24, Despar Bolzano 16, Muggia 10, Conegliano 10, Oma Trieste 2. * una partita in meno