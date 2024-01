Il Punto sulla Serie B Femminile del 24 Gennaio

IL PUNTO SULLA SERIE B FEMMINILE

CAMPANIA 10^ giornata

Girone A

Prosegue senza nessun intoppo la corsa in vetta alla classifica da imbattuta di Ariano Irpino che travolge la Catillo Benevento (Bente Van Beers 17) con 30 punti di una eccellente Pompea Moretti e mantiene quattro lunghezze di vantaggio su Taranto, seconda in graduatoria, che supera in volata la La Molisana Campobasso (Marta Paulina Moscarella Contreras 15) con 22 di Natalia Smaliuk. Fasano resta terza battendo nettamente Maddaloni (Greta Mottola 9-Alice Monda) con 24 punti di Edyta Falenczyk e 17 di Karin Skapin. Infine, Trani passa sul campo di una De.Gen.Co che chiude con appena 19 punti segnati (Marika Muscetta 13) con 10 punti di Giorgia Uniti.

Classifica:

Ariano Irpino 20, Taranto 16, Fasano 14, La Molisana Campobasso 12, Catillo Benevento 8, Trani 8, Maddaloni 2, De.Gen.Co Benevento 0.

Girone B

Soltanto due le gare disputate con il big match fra Agropoli (Federica Chiovato 15) e Salerno che premia con merito e abbastanza nettamente le ospiti che mantengono l’imbattibilità grazie in particolare ai 22 punti di Carine Silatsa. Nell’altra sfida giocata, Marigliano non ha problemi ad imporsi sul campo di Angri (Francesca Tolardo 20) con 19 punti di Giulia Mancuso.

Classifica:

Salerno 20, Agropoli 14, Marigliano 14, Potenza 12*, Angri 6, Stabia 6*, Casalnuovo 2*, Catanzaro 2*. * una partita in meno

EMILIA ROMAGNA

Campionato fermo, si riprenderà nel prossimo fine settimana con questi due gironi.

Girone Verde (seconda fase):

Piumazzo 0, Cavezzo 0, Puianello 0, Valdarda 0, Castel S. Pietro 0, Forlì 0, Rimini 0, Faenza Basket Project 0.

Girone Rosso (seconda fase):

Scandiano 0, Valtarese 0, Parma 0, Fidenza 0, S. Lazzaro 0, Castello d’Argile 0, Cesena 0, Finale Emilia 0.

LAZIO – 13^ giornata

Con grandissima facilità nel secondo tempo, la capolista ed imbattuta San Raffaele si impone sul campo di Latina (Chiara Mauriello 13) con 24 punti di Valentina Barbieri e mantiene quattro lunghezze di vantaggio in classifica sulla Elite Roma la quale soltanto nell’ultimo periodo riesce a sbarazzarsi di una coriacea Aprilia (Giulia Prosperi 29) con 20 punti di Natalia Introna. Frascati conserva la terza posizione grazie al successo esterno, con un parziale di 12-25 nel periodo conclusivo, sul parquet di Viterbo (Micaela Gionchilie 21) con 23 punti di Dior Ndiaye. Rinviato il match fra Castel Gandolfo ed Esquilino, nell’ultima gara giocata, affermazione in trasferta in volata della Roma Team Up sul campo del fanalino di coda S. Marinella (Elisa Del Vecchio 15) con 18 punti di Aisha Viola Diagne.

Classifica:

S. Raffaele 26, Elite Roma 22, Frascati 20, Esquilino 18*, Aprilia 12, Viterbo 10, Roma Team Up 10, Latina 6, Castel Gandolfo 4*, Santa Marinella 0. * una partita in meno

LOMBARDIA – 16^ giornata

Dopo otto successi consecutivi cade la capolista Pontevico (Benedetta Racchetti 15) sul campo di una eccellente Milano Stars che rimonta dal -10 nel terzo quarto e, negli ultimi quaranta secondi, con un parziale di 5-0, si impone con 21 punti di Valentina Ruisi. Ne approfittano per portarsi in vetta alla classifica sia Canegrate, che travolge Brignano (Valentina Carmeli 13-Patrizia De Gianni 13) con 19 punti di Camilla Cagner e 18 di Federica Bottari sia Albino che passa comodamente sul campo di Broni (Giorgia Maniero 19) con 35 punti della coppia Greta Laube-Chiara Lussana. Si ferma a sette la striscia di affermazioni di fila del Basket Milano (Benedetta Pastori 15-Paola Contu 15) che viene fermato in casa da una Usmate trascinata dai 22 punti di Carlotta Zumaglini e si stacca dalle prime tre e viene raggiunta al quarto posto da Bresso che espugna, con un parziale di 0-12 nei quattro giri di lancetta finali, il campo di Bollate (Giulia Vitale 11) con 21 punti di Giada Perini. Pesante battuta d’arresto per Busto Arsizio (Ludovica Rossini 19) che cade sul parquet della Robbiano di Giulia Marra (14) mentre, nelle altre due gare, Varese vince con autorità contro Vittuone (Giulia Rossi 21) con 22 punti di Eleonora Lanzani e Valmadrera conquista la seconda vittoria stagionale superando Sondrio (Martina Scala 14) con 19 punti di Martina Orsanigo ed un break di 9-2 nei sette minuti conclusivi.

Classifica:

Pontevico 26, Canegrate 26, Albino 26, Basket Milano 22, Bresso 22, Busto Arsizio 20, Milano Stars 20, Usmate 18, Varese 16, Broni 14, Brignano 14, Vittuone 10, Sondrio 6, Robbiano 8, Bollate 4, Valmadrera 4.

PIEMONTE – 12^ giornata

Undicesima vittoria su undici gare giocate per la capolista Pegli che deve però sudare le proverbiali sette camicie per superare, con il minimo scarto in trasferta Cuneo (Alona Samokhvalova 22-Kenko Loredana Ngamene Takougang 18), con 18 punti a testa di Federica Arecco e Beatrice Paleari. In seconda posizione si conferma Torino che piega nel finale la resistenza di una coriacea Venaria (Eva Giauro 18) con 15 punti di Michaela Stejskalova. Biella vince facile contro Pasta (Beatrice Elena Moisa 14) con 52 punti, equamente distribuiti, della coppia Giulia Francesca Ravinetto-Fabiana Tombolato e prenota un posto per i playoff così come Moncalieri che si impone abbastanza nettamente contro Novara (Marta Biondi 19) con 12 punti di Teresa Ricci. Infine, l’Area Pro supera in volata Vercelli (Sofia Bracco 17) con 20 punti di Alice Pieroni.

Classifica:

Pegli 22, Torino 20, Cuneo 16, Derthona 14*, Venaria 12, Biella 10, Moncalieri 10, Pasta 8, Area Pro 6, Vercelli 2, Novara 0. * una partita in meno

SARDEGNA – 15^ giornata

Facilissimi successi in trasferta per le prime due della classe con la capolista Virtus Cagliari che rifila un sonorissimo +79 a Nulvi (Chiara Augias con 25 punti di Yana Rabchuk e 21 di Diana Valtcheva mentre il Cus Cagliari passa facilmente sul campo di Monserrato (Eleonora Stara 14) con 38 punti della coppia Michela Serra-Eugenia Caldaro. Antonianum batte comodamente Su Planu (Emanuela Peretti con 16 punti di Ana Ljubenovic mentre si ferma S. Salvatore (Valentina Porcu 12), battuta nei minuti finali da una Astro trascinata dai 20 punti di Tatiana Martellini. Infine, Elmas vince facilmente sul parquet di Quartu (Cristina Astero 15) con 17 punti di Giulia Dotta.

Classifica:

Virtus Cagliari 28, Cus Cagliari 24, Alghero 18**, Antonianum 18*, S. Salvatore 16*, Elmas 14, Astro 12, Su Planu 8*, Nulvi 4*, Quartu 4*, Monserrato 0*. * una partita in meno

SICILIA – 10^ giornata

Ancora un successo a tavolino per la capolista I Have A Team Ragusa vista la rinuncia di Messina mentre, nell’accesa lotta per la seconda posizione, S. Matteo (Valeriia Kazantseva) cade a sorpresa sul campo di una Alcamo trascinata dai 20 punti di Claudia Gattini e viene raggiunta da Viagrande che vince in trasferta lo scontro diretto con la Profumeria del Corso Palermo (Alessia Malara 14) con 21 punti di Clara Elise Lucie Mertz. Infine, arriva la prima gioia stagionale per il Verga Palermo che passa sul campo del Katane (Alessia Di Dio 19) con 25 punti di Iryna Savchuk.

Classifica:

I Have A Team Ragusa 198, S. Matteo 14, Viagrande 14, Profumeria del Corso Palermo 12, Messina 8, Alcamo 8, Katane 4, Verga Palermo 2.

TOSCANA – 15^ giornata

Non così semplice il quattordicesimo successo stagionale del capolista Jolly Acli Livorno che supera La Spezia (Annachiara Maiocchi 17-Carlotta Serpellini 17) con 19 punti di Sara Ceccarini e 17 di Francesca Orsini e porta a quattro le lunghezze di vantaggio nei confronti di Lucca (Vira Cherkaska 18-Viktoriia fedorenko 18) che si fa rimontare anche dal +18 in casa contro un Ponte Buggianese che sorpassa le avversarie con due tiri liberi nel finale di Simona Giglio Tos e si impone con 22 punti di Matilde Pini e 19 di Carolina Salvestrini per la settima vittoria consecutiva. La Pielle Livorno passa con autorità a Piombino (Anna Zucchini 19) con 26 punti di Elena Cecchi e si conferma terza forza del torneo insieme al Nico e sempre davanti alla Pallacanestro Firenze che supera il Costone Siena (Sara Rinaldi 19) con 23 punti di Rachele Ceccanti. Nell’ultima gara giocata, visto il rinvio di quella tra Baloncesto Firenze e Prato, la Number 8 S. Giovanni Valdarno batte Pontedera (Costanza Daddi 9-Giulia Braccagni 9) con 24 punti di Stella Innocenti.

Classifica:

Jolly Acli Livorno 28, Lucca 24, Pielle Livorno 22, Ponte Buggianese 22, Pallacanestro Firenze 18, Prato 12*, Costone Siena 12, Pontedera 10, Piombino 10, La Spezia 8, Number 8 S. Giovanni Valdarno 8, Baloncesto Firenze 4*. * una partita in meno

UMBRIA – Recupero 7^ giornata

Perugia travolge Umbertide (Giorgia Festinese 24) con 26 punti di Winner Bartholomew e consolida la propria seconda posizione.

Classifica:

Civitanova Marche 20, Perugia 16, Terni 12, Senigallia 8, Umbertide 2, Orvieto 2.

VENETO – 16^ giornata

Fuga in vetta alla classifica della Melsped Padova che passa, senza entusiasmare ma anche senza rischiare niente, sul parquet di Sarcedo (Francesca Tagliapietra 12) con 16 punti di Elisa Pilli e porta a quattro le lunghezze di vantaggio in graduatoria su Marghera (Alessia Zennaro 13) che cade in volata sul campo dell’Umana Padova di Chiara Gasparella (16). L’importantissimo scontro diretto per la terza posizione se lo aggiudicano le padrone di casa della Ginnastica Triestina le quali superano, con un secondo tempo da 33-15, la Acciaierie Valbruna Bolzano (Parthena Chrysanthidou 12) con 10 punti di Roberta Castelletto. Pordenone e Reyer Venezia B si mantengono a stretto contatto con la terza piazza battendo rispettivamente la prima S. Marco (Irene Mattiuzzo 10) con 20 punti di Francisca Chukwu e la seconda Casarsa (Marina Serena 19) con 19 di Emma Zuccon. Nelle altre sfide: facile vittoria esterna di Cussignacco sul campo dell’Oma Trieste (Giorgia Iurkic 11) con 21 punti di Gaia Zussino; comodo successo casalingo per S. Martino che supera Conegliano (Maddalena Moretto 8-Serena Marton) con 20 punti di Maria Pilatone ed infine affermazione interna della Despar Bolzano contro Muggia (Alessia Santoro 12) con 15 punti di Anna Bernardoni.

Classifica:

Melsped Padova 32, Marghera 28, Ginnastica Triestina 22, Acciaierie Valbruna Bolzano 20, Reyer Venezia B 20, Pordenone 20, Cussignacco 18, San Marco 16, Umana Padova 16, Casarsa 14, S. Martino 14, Sarcedo 12, Despar Bolzano 10, Muggia 6, Conegliano 6, Oma Trieste 2.