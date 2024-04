Il Punto sulla Serie B Femminile del 30 Aprile

CAMPANIA

Playoff (le finaliste approdano ai concentramenti nazionali per le promozioni in serie A2 mentre la vincente della finale per il terzo posto va agli spareggi)

Finale 1°-2° posto

Dominio assoluto di Salerno nel primo atto della serie vinto con ben trentasei lunghezze di margine contro Ariano Irpino (Roberta Ferraretti 18) con 25 punti di Rita Oliveira e 18 di Ange Takrou.

Finale 3°-4° posto

Grandissimo equilibrio nella gara uno della serie, vinta alla fine con merito da La Molisana Campobasso che piega Agropoli (Federica Chiovato 17) con 25 punti di Marta Moscarella Contreras in una gara che l’ha vista comunque avanti nel punteggio per larghissima parte.

EMILIA ROMAGNA 13^ GIORNATA (seconda fase)

Girone Verde

La capolista Piumazzo (Giorgia Palmieri 22) cade di strettissima misura in casa di una Rimini trascinata dai 25 punti di Noemi Duca ma resta al comando della classifica e con il destino nelle proprie mani per chiudere appunto in prima posizione. Puianello travolge Faenza Basket Project (Candy Edokpaigbe 18) con 25 punti della solita ottima Isabella Olajide e conquista così matematicamente, con un turno di anticipo, un posto per i concentramenti nazionali per le promozioni in serie A2 non essendo più superabile, in virtù degli scontri diretti favorevoli, da Cavezzo che resta però terza da sola grazie alla nettissima affermazione contro Forlì (Elisa Vespignani 6-Luana Silighini 6) con 13 punti di Marta Verona. Castel S. Pietro (Alice Melandri 13-Valentina Montani 13) dice addio alle residue speranze di agganciare la posizione per arrivare agli spareggi cadendo in casa contro una Valdarda trascinata dai 28 punti di Arianna Meschi.

Classifica (le prime due ai concentramenti nazionali per le promozioni in serie A2, la terza va agli spareggi):

Piumazzo 20, Puianello 18, Cavezzo 16, Faenza Basket Project 14, Rimini 14, Castel S. Pietro 12, Valdarda 6, Forlì 4.

Girone Rosso

Tutte gare che vedevano impegnate squadre già certe del proprio destino, S. Lazzaro batte Scandiano (Aurora Meglioli 16) con 20 punti di Alice Marchi, Fidenza prevale sulla Valtarese (Maria Palacios 28-Valentina Bozzi 23-Sofia Acevedo 21), nel più classico dei match di fine stagione con le difese piuttosto allegre ma con equilibrio in campo, grazie ad una super prestazione da 38 punti di Veronica Ghezzi ed infine Cesena passa sul parquet della già retrocessa Castello d’Argile (Ludovica Cavicchioli 12-Anna Bardasi 12) con 13 punti di Veronica Andrenacci.

Classifica (le ultime due retrocedono):

Valtarese 20, S.Lazzaro 18, Scandiano 16, Fidenza 16, Cesena 16, Parma 8*, Finale Emilia 4*, Castello d’Argile 4. *una partita in meno

LAZIO-UMBRIA

Final Four (accedono ai concentramenti nazionali per le promozioni in serie A2 le due finaliste mentre la vincente della finale per il terzo posto va agli spareggi)

S. Raffaele vince la due giorni giocata a Ladispoli battendo prima in semifinale la Elite Roma (Danika Galea 11) con 12 punti di Marta Grattarola ed allungando nel finale con un parziale di 14-6 negli ultimi otto minuti dopo essere stata sotto anche in doppia cifra di svantaggio nel corso del secondo parziale e superando poi, nell’atto conclusivo, Perugia (Winner Bartolomew 21), con 26 punti di una strepitosa Valentina Barbieri in una gara condotta dall’inizio alla fine dalle laziali che conquistano così il primo posto per i concentramenti nazionali per le promozioni in serie A2. Il secondo invece va naturalmente a Perugia che in semifinale aveva superato Civitanova (Sofia Binci 19) con 13 punti di Winner Bartholomew in un match deciso da un secondo quarto da 17-2 in favore della compagine umbra. Infine, nella importante sfida per la terza posizione che dava un posto per gli spareggi, Civitanova, senza troppe difficoltà, si impone sulla Elite Roma (Line Uggen 11) con 27 punti di Sofia Binci.

LOMBARDIA – 29^ giornata

Vincono tutte e tre le prime della classe e la situazione a un turno dalla fine è abbastanza chiara anche se decisivo sarà, per stabilire il primo posto, lo scontro diretto della prossima settimana fra Pontevico e Canegrate con i padroni di casa che rischiano anche di chiudere terzi in caso di sconfitta e contemporaneo successo di Albino in casa contro Vittuone. In questa penultima giornata comunque, Canegrate supera agevolmente il Basket Milano (Camilla Mariani 20) con 22 punti di Martina Caimi e conferma la propria leadership davanti a Pontevico che passa con autorità sul campo di Varese (Martina Baiardo 12) con 10 punti a testa di Benedetta Racchetti e Giulia De Cristofaro. Successo agevole anche per Albino che espugna il parquet di Valmadrera (Sara Galli 17) con 23 punti di Alice Carrara. In zona playout, successi per Vittuone, che supera Robbiano (Giulia Bartesaghi 12) con 15 punti di Camilla Monforti Ferrario, per Broni Academy, che batte in scioltezza Bresso (Irene Pusca 11) con 14 punti di Giorgia Maniero e per Brignano che allunga nel terzo periodo con un parziale di 24-25 e supera Bollate (Elisa Pianta 15) con 47 punti della coppia Giulia Vincenzi-Martina Dionigi. Nelle altre gare che vedevano opporsi squadre con niente più da chiedere alla stagione, Milano Stars passa ad Usmate (Carlotta Zumaglini 13) con 17 punti di Sofia Savini e Busto Arsizio espugna comodamente il campo di Sondrio (Anna Leoncelli 13) con 16 punti di Ludovica Rossini.

Classifica (le prime tre ai concentramenti nazionali per le promozioni in serie A2; le ultime tre retrocedono mentre dalla decima alla tredicesima vanno ai playout):

Canegrate 48, Pontevico 46, albino 44, Varese 38, Basket Milano 36, Milano Stars 34, Busto Arsizio 30, Bresso 30, Usmate 30, Broni Academy 24, Vittuone 24, Brignano 24, Robbiano 18, Valmadrera 10, Sondrio 8, Bollate 4.

PIEMONTE

Playoff

In gara due dei quarti di finale, come facilmente pronosticabile, Pegli travolge a domicilio Pasta (Elisa Ercole 20) con 18 punti di Beatrice Paleari e pareggia la serie vista la sconfitta a tavolino subita nella prima sfida. Già definite invece le altre tre squadre che parteciperanno alla final four che darà l’unico posto per i concentramenti nazionali per le promozioni in serie A2. Tutto facile infatti per Cuneo che travolge in trasferta Moncalieri mentre in singola cifra di vantaggio arrivano i successi, sempre esterni, di Derthona contro Venaria e di Torino a Biella.

Poule salvezza

Si riparte il 4 maggio con la sfida tra Novara e Area Pro.

Classifica (l’ultima retrocede):

Area Pro 2, Vercelli 2, Novara 0.

SARDEGNA

Playoff (la vincente va agli spareggi per accedere ai concentramenti nazionali per le promozioni in serie A2)

Nel primo atto del derby di Cagliari, comoda affermazione delle padrone di casa della Virtus che si confermano più forti del Cus (Eugenia Caldaro 14) e si impongono con largo margine con 17 punti di Diana Valtcheva. Mercoledì gara due che potrebbe già definire la qualificata agli spareggi.

Playout

Si riparte il 5 maggio con il match della quinta giornata tra Quartu e Nulvi..

Classifica (l’ultima retrocede):

Nulvi 4, Quartu 4, Monserrato 0.

SICILIA

Playoff (la vincente va agli spareggi per accedere ai concentramenti nazionali per le promozioni in serie A2)

La I Have A Team Ragusa vince la serie di finale ed accede ai concentramenti nazionali per le promozioni in serie A2 grazie al netto successo interno, nel terzo atto, contro Viagrande (Giulia Spampinato 14) con 16 punti a testa di Claudia Chessari e di Elisabetta Salice in una gara mai in discussione e di fatto già terminata dopo il primo tempo chiusosi sul 45-18.

TOSCANA

Playoff (la vincente va ai concentramenti nazionali per le promozioni in serie A2)

Ponte Buggianese allunga la serie aggiudicandosi una equilibrata gara tre grazie ad un parziale di 18-11 negli ultimi nove minuti ed accorciando dunque le distanze (1-2) per merito in particolare di una Alice Montiani da 20 punti realizzati. Al Jolly Acli Livorno non sono bastati i 21 punti di Irene Sassetti. Domani si gioca una quarta sfida che si prevede ancora più infuocata sempre al PalaPertini.

VENETO – 29^ giornata

Svolta a questo punto quasi decisiva nella lotta per la conquista del primo posto con Marghera che, senza alcuna difficoltà, si impone davanti al proprio pubblico contro Casarsa (Giorgia Del Ben 12) con 14 punti di Alessia Zennaro e torna in solitudine al comando della classifica in virtù della sconfitta esterna della Melsped Padova (Veronica Antonello 19) sul campo di una Despar Bolzano che ribalta l’esito del match nel secondo tempo con un parziale di 45-27 e 18 punti complessivi di Anna Bernardoni. Giornata molto importante anche per quello che concerne la sfida a distanza per la terza posizione con la Acciaierie Valbruna Bolzano che passa, con grandissima autorità e 18 punti di Diana Schwienbacher, sul campo dell’Umana Padova (Chiara Gasparella 16) e supera in graduatoria la Reyer Venezia B (Anita Franchini 26) fermata in casa da una Cussignacco trascinata dai 25 punti di Eva Lizzi. Si deciderà dunque tutto nello scontro diretto di domenica, chi vince arriva terza e va agli spareggi mentre per chi perde la stagione finirà lì. Nonostante la netta sconfitta sul parquet della Ginnastica Triestina di Irene Cigliani (16), Muggia (Elisabetta Gori 11) è quasi certa di disputare almeno i playout e di evitare una retrocessione diretta che prende sempre più la strada di una Conegliano (Marta Sponchiado 11) che crolla nell’ultimo quarto (16-3 il parziale complessivo) sul campo di Sarcedo (Giulia Vaidanis 18). Muggia e Conegliano si trovano ancora appaiate al penultimo posto con la prima avanti per il doppio successo negli scontri diretti e con un ultimo turno decisamente più agevole dovendo affrontare il fanalino di coda Oma Trieste. Nelle altre gare, S. Marco vince proprio sul campo della Oma Trieste (Giorgia Iurkic 22) allungando nell’ultimo quarto e mezzo di gioco con 24 punti totali di Clara Chicchisiola e fa un bel passo verso la salvezza mentre S. Martino (Arianna Arado 13) resta in zona playout cadendo sul parquet di una Pordenone trascinata dai 27 punti di Francisca Chukwu.

Classifica (le prime due ai concentramenti nazionali per le promozioni in serie A2; la terza va agli spareggi; le ultime due retrocedono mentre dalla undicesima alla quattordicesima vanno ai playout):

Melsped Padova 48, Marghera 48, Reyer Venezia B 38**, Acciaierie Valbruna Bolzano 38, Umana Padova 34, Pordenone 34, Ginnastica Triestina 32*, Cussignacco 30, Casarsa 28, S. Marco 26, S. Martino 26*, Sarcedo 24, Despar Bolzano 16, Muggia 10, Conegliano 10, Oma Trieste 2. * una partita in meno