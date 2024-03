Il Punto sulla Serie B Femminile del 6 Marzo

IL PUNTO SULLA SERIE B FEMMINILE

CAMPANIA 2^ giornata fase ad orologio

Continuano a vincere, nonostante il primo posto nei rispettivi gironi già in cassaforte e di conseguenza l’accesso diretto alle semifinali playoff, sia Ariano Irpino che non si deve neanche impegnare per prendersi il 20-0 a tavolino visto la rinuncia a disputare la gara da parte di Agropoli che Salerno la quale travolge a domicilio Maddaloni (Alice Monda 14) con 40 punti della coppia Carine Silatsa-Rita Oliveira. In seconda posizione si confermano Taranto, che batte comodamente Marigliano (Giulia Mancuso 11) con 19 punti di Erika Martelli e Potenza che passa agilmente sul campo della De.Gen.Co Benevento (Elizabeth Khosravi 24-Natalie Vigna 20) con 26 punti di Cristina Curras, 21 di Ewelina Jackowska e 19 di Milica Micovic mentre al terzo posto troviamo ancora la già citata Agropoli e La Molisana Campobasso, che supera facilmente Angri (Francesca Tolardo 17) con 20 punti di Marta Paulina Moscarella Contreras. Fasano, ormai certa della salvezza ma fuori dalla lotta per i playoff, vince in casa contro Stabia (Fabiana Fedele 18) con 33 punti di Edyta Falenczyk e 18 di Karin Skapin. Infine, nelle altre due gare disputate utili solo a definire la griglia per i playout, la Catillo Benevento non ha problemi a battere Catanzaro (Luciana Riccotti 8 ) con 16 punti a testa di Sabrine Eddine e Arianna Zanchiello mentre Casalnuovo, grazie a due tiri liberi nel finale segnati da Francesca Gentile, passa di strettissima misura sul parquet di Trani (Joana Belen Macello 29) con 22 punti di Federica Esposito e 19 di Francesca Evangelista.

Classifica girone A:

Ariano Irpino 32, Taranto 26, La Molisana Campobasso 22, Fasano 18, Trani 14, Catillo Benevento 12, Maddaloni 4, De.Gen.Co Benevento 0.

Classifica girone B:

Salerno 32, Potenza 26, Agropoli 22, Marigliano 18, Angri 12, Casalnuovo 10, Stabia 6, Catanzaro 2.

EMILIA ROMAGNA 6^ GIORNATA (seconda fase)

Girone Verde

Veramente accesissima e molto divertente ed appassionante la situazione in questa seconda fase che vede adesso ben sei squadre racchiuse in appena due punti e alla caccia dei primi due posti che valgono l’accesso diretto ai concentramenti nazionali per le promozioni in serie A2 o quantomeno del terzo che significa spareggio. Cadono infatti quelle che erano prima di questo turno le due capolista con Puianello (Isabella Olajide 16) che perde sul campo di una Faenza Basket Project che parte benissimo (26-9 il primo quarto) e si impone con una eccellente prova di Candy Edokpaigbe (29) e con Rimini (Noemi Duca 20) che cede nettamente in casa di una Piumazzo trascinata in particolare dai 25 punti di Zeynep Koral. Raggiunge la vetta della classifica anche Cavezzo che passa senza problemi sul parquet di Forlì (Elisa Vespignani 11) con 13 punti di Eleonora Costi mentre fallisce l’opportunità Castel S. Pietro (Alice Melandri 14) che si fa rimontare in trasferta da una Valdarda la quale ottiene la prima affermazione in questa seconda fase grazie ad un gioco da tre punti (canestro più tiro libero supplementare) nel finale di una ottima Arianna Meschi (25).

Classifica:

Puianello 8, Piumazzo 8, Cavezzo 8, Rimini 8, Castel S. Pietro 6, Faenza Basket Project 6, Forlì 2, Valdarda 2.

Girone Rosso

Altro importante passo verso la salvezza sia per la Valtarese, che si conferma imbattuta in questa seconda fase superando senza troppe difficoltà Fidenza (Chiara Giacchetti 16) con 18 punti di Paula Garcia e 17 di Maria Palacios, che per Scandiano la quale allunga nel secondo tempo e batte facilmente S. Lazzaro (Carla Talarico 15) con 14 punti di Giulia Marino. Nella fondamentale lotta per evitare le ultime due posizioni che significano retrocessione, Cesena si sbarazza di una arrendevole Castello d’Argile (Maddalena Mannucci Pacini 10) con 14 punti di Veronica Andrenacci mentre Parma, con un parziale di 8-20 negli ultimi otto minuti, si impone comodamente sul parquet di Finale Emilia (Sofia Armillotta 24-Bianca Minelli 21) con 40 punti della coppia Nicole Petrilli-Matilde Luciano.

Classifica:

Valtarese 12, Scandiano 10, S. Lazzaro 8, Cesena 6, Fidenza 6, Parma 4, Finale Emilia 2, Castello d’Argile 0.

LAZIO-UMBRIA

In attesa della seconda fase che prevederà sia due gironi con squadre provenienti dai due raggruppamenti per determinare le quattro che accederanno alla final four sia i playout, in questo fine settimana non si è giocato.

Classifica girone 1:

Elite Roma 6, Perugia 6, Frascati 6, Esquilino 0, Senigallia 0.

Classifica girone 2:

S.Raffaele 6, Aprilia 6, Civitanova 6, Terni 0, Viterbo 0.

Playout:

Latina-S. Marinella

Roma Team Up-Castel Gandolfo

LOMBARDIA – 22^ giornata

Nessun cambiamento sostanziale nella parte altissima della classifica con le tre capolista che però allungano a +6 sulla quarta posizione. Iniziamo da Pontevico che, dopo tre quarti di grande equilibrio, allunga nell’ultimo, con un parziale di 24-14 e batte Busto Arsizio (Ludovica Rossini 18) con 17 punti di Francesca Rossi. Più o meno lo stesso il copione che porta al successo Canegrate contro Usmate (Valentina Pratelli 12) con 21 punti di Martina Caimi mentre molto più semplice è stato il compito di Albino che passa senza troppi problemi sul difficile campo del Milano Stars (Valentina Ruisi 16) con 17 punti di Alice Carrara. Il risultato certamente più sorprendente ma soltanto per le proporzioni con le quali è maturato è indubbiamente quello che arriva da Milano dove le padrone di casa del Basket Femminile (Matilde Cassani 12) vengono nettamente battute da una Varese inarrestabile e che coglie l’ottavo successo consecutivo grazie in particolare ai 18 punti di Chiara Premazzi. Nella lotta per evitare la retrocessione diretta, importante e facile affermazione interna di Robbiano che supera Sondrio (Martina Scala 13) con 15 punti di Giulia Marra ed allunga a +4 in classifica proprio sulle avversarie di questo turno. Nelle altre gare, facili vittorie in trasferta sia per Brignano, che passa sul campo di Bresso (Giulia Trianti 17) con 20 punti di Sara Moro, che per Broni Academy, la quale travolge Bollate (Martina Fusi 17) con 14 punti di Giorgia Maniero mentre Vittuone si impone comodamente in casa contro Valmadrera (Marta Merli 14) con 22 punti di Giulia Rossi.

Classifica:

Pontevico 36, Canegrate 36, Albino 36, Basket Milano 30, Varese 28, Busto Arsizio 26, Bresso 26, Milano Stars 24, Usmate 24, Broni Academy 20, Vittuone 18, Brignano 18, Robbiano 12, Sondrio 8, Valmadrera 6, Bollate 4.

PIEMONTE – 18^ giornata

Ancora un comodissimo successo per la capolista ed imbattuta Pegli che passa sul campo di Vercelli (Adriana Coralluzzo 8 ) con 20 punti di Federica Arecco e conserva sei lunghezze di vantaggio in classifica su Torino che batte comodamente Derthona (Francesca Bernetti 15) con 13 punti di Cecilia Albano. Al terzo posto si conferma Cuneo che travolge a domicilio Moncalieri (Maria Argirò 8 ) con 21 punti di Alona Samokhvalova mentre Venaria batte senza problemi Pasta (Arianna Parlani 6-Francesca Minarelli 6) con 16 punti di Chiara Mortera e raggiunge la quarta posizione. Infine, Biella batte Area Pro (Alice Giaccardo 10) allungando nell’ultimo quarto e mezzo di gioco, con 22 punti di Giulia Ravinetto, 21 di Fabiana Tombolato e 17 di Sabrina Trucano e fa un passo molto importante verso la conquista di un posto nei playoff.

Classifica:

Pegli 34*, Torino 28, Cuneo 26, Derthona 20, Venaria 20, Biella 14*, Moncalieri 10, Pasta 10*, Area Pro 10, Vercelli 4*, Novara 4. * una partita in più

SARDEGNA – 21^ giornata

Non è andato in scena il big match, nonché derby di Cagliari, fra la Virtus ed il Cus per mancanza dei due direttori di gara. Nelle altre tre gare giocate, visto il rinvio di quella fra Elmas e S.Salvatore, Alghero batte facilmente Astro (Michela Laccorte 17) con 52 punti, equamente distribuiti, della coppia Fabiana Galluccio-Veronika Pysmennyk e raggiunge al terzo posto la riposante Antonianum mentre Monserrato passa sul campo di Quartu (Cristina Astero 18) con 15 punti di Giulia Serra e Su Planu prevale nettamente contro Nulvi (Rebecca Cossu 12-Marta Villani 12) con 15 punti di Giulia Pintauro.

Classifica:

Virtus Cagliari 36 (18), Cus Cagliari 32 (18), Antonianum 24 (16), Alghero 24 (18), S.Salvatore 22 (17), Astro 20 (19), Elmas 16 (18), Su Planu 10 (18), Monserrato 6 (19), Nulvi 4 (18), Quartu 4 (19). (fra parentesi le partite giocate)

SICILIA

In attesa dell’inizio dei playoff, previsto per il prossimo fine settimana, in questo non si è giocato.

Playoff:

I Have A Team Ragusa-Katane

Profumeria Del Corso Palermo-Alcamo

Viagrande-Verga Palermo

S. Matteo-Messina

TOSCANA – 22^ e ultima giornata

La Number 8 San Giovanni Valdarno conquista la salvezza e di conseguenza l’accesso ai playoff battendo il Costone Siena (Giulia Sabia 9) con un secondo tempo da 26-12 e 42 punti della coppia Laura Gabbrielli-Stella Innocenti. Risulta dunque inutile il successo di Piombino che batte Prato (Giulia Sautariello 15) con 22 punti di Patrycja Klatt ma finisce negli spareggi per non retrocedere. La sfida a distanza per la terza posizione viene vinta un po’ a sorpresa da Lucca che come da copione batte in casa il Baloncesto Firenze (Diletta Donadio 14) con 19 punti di Vira Cherkaska e supera proprio all’ultimo una Pielle Livorno (Elena Cecchi 15) che si fa fermare davanti al proprio pubblico da una La Spezia trascinata dai 17 punti di Martina Guerrieri. Già certe delle prime due posizioni, il Jolly Acli Livorno batte senza problemi la Pallacanestro Firenze (Emma Amato 18) con 11 punti di Martina Zolfanelli mentre Ponte Buggianese manda al tappeto Pontedera (Giulia Braccagni 12) con 22 punti di Matilde Pini.

Classifica finale:

Jolly Acli Livorno 38, Ponte Buggianese 36, Lucca 32, Pielle Livorno 20, Pallacanestro Firenze 26, Prato 20, Costone Siena 18, Number 8 S. Giovanni Valdarno 16, Piombino 16, La Spezia 14, Pontedera 12, Baloncesto Firenze 6.

Playoff:

Jolly Acli Livorno-Number 8 San Giovanni Valdarno

Pielle Livorno-Pallacanestro Firenze

Ponte Buggianese-Costone Siena

Lucca-Prato

Playout:

Piombino-Baloncesto Firenze

La Spezia-Pontedera

VENETO – 22^ giornata

Il big match del turno si risolve nell’ultimo quarto, con un parziale di 27-18, in favore della capolista e padrona di casa Melsped Padova che rimonta anche dal -15 e supera la Acciaierie Valbruna Bolzano (Diana Schwienbahcer 18) con 15 punti di Veronica Antonello mantenendo così due lunghezze di vantaggio in classifica su Marghera che passa senza difficoltà sul campo di Sarcedo (Francesca Tagliapietra 13) con 13 punti a testa di Beatrice Tasca e Giulia Speranzini. Sale in terza posizione, con una partita ancora da recuperare, la Reyer Venezia B che ottiene la nona vittoria consecutiva, questa in manier assolutamente agevole sul campo della Despar Bolzano (Anna Bernardoni 13) con 14 punti di Beatrice Cerè. Nella parte bassa della graduatoria, Muggia si aggiudica comodamente lo scontro diretto per la penultima posizione, che significa retrocessione diretta, contro Conegliano (Serena Marton 12) con 12 punti di Alessia Santoro mentre escono dalla zona playout per il momento sia S. Marco, che batte Cussignacco (Annalisa Toniutti 16) con 13 punti di Francesca Colantoni, Clara Chicchisiola e Irene Mattiuzzo, che S. Martino la quale piega Casarsa (Giorgia Del Ben 14) con 17 punti di Daba Diakhoumpa. Nelle altre due gare, successi esterni per l’Umana Padova, che passa in volata a Pordenone (Francisca Chukwu 22) con 27 punti di Chiara Gasparella e per la Ginnastica Triestina che si aggiudica nettamente il derby contro l’Oma Trieste (Kristina Percic 14) con 16 punti di Michela Mervich.

Classifica:

Melsped Padova 40, Marghera 38, Reyer Venezia B 30*, Acciaierie Valbruna Bolzano 30, Pordenone 26, Ginnastica Triestina 26*, Umana Padova 24, S. Marco 22, S. Martino 22, Cussignacco 22, Sarcedo 20, Casarsa 20, Despar Bolzano 10, Muggia 10, Conegliano 8, Oma Trieste 2. * una partita in meno