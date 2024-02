Il Punto sulla Serie B Femminile del 7 Febbraio

L PUNTO SULLA SERIE B FEMMINILE

CAMPANIA 12^ giornata

Girone A

Grazie ad un parziale di 0-11 negli ultimi due minuti di gioco, dopo essere stata però avanti anche di ventidue lunghezze nel corso del primo tempo, la capolista Ariano Irpino mantiene la propria imbattibilità e supera a domicilio Fasano (Edyta Falenczyk 23) con 16 punti di Chiara Mastrototaro. In seconda posizione si conferma Taranto che travolge Maddaloni (Alice Monda 11) con 13 punti di Annapia Molino e precede in classifica La Molisana Campobasso, la quale passa sul campo di Trani (Joana Belen Macello 33) con 23 punti di Marta Paulina Moscarella Contreras. Infine, il derby di Benevento viene vinto nettamente dalla Catillo che supera la De.Gen.Co (Natalie Vigna 25) grazie anche ai 17 punti a testa messi a segno da Aurora Montella e da Bente Van Beers.

Classifica:

Ariano Irpino 24, Taranto 20, Fasano 14, La Molisana Campobasso 16, Trani 10, Catillo Benevento 10, Maddaloni 2, De.Gen.Co Benevento 0.

Girone B

Nessun problema per la capolista ed imbattuta Salerno che travolge tra le mura amiche anche Stabia (Luisa Inverno 9-Fabiana Fedele 9) con 21 punti di Carine Silatsa e mantiene sei lunghezze di vantaggio in classifica su Agropoli che conserva la seconda posizione in solitudine superando in rimonta, dopo un tempo supplementare, Marigliano (Josefina Torruella Garcia 19) con 15 punti di Lucie Franova. Infine, Potenza si impone agevolmente contro Catanzaro (Diana Tymchenko 18) con 16 punti a testa per Milica Miconi e Cristina Loureiro Curras e Angri passa in volata sul campo di Casalnuovo (Federica Esposito 17) con 19 punti di Stefania Carcaterra.

Classifica:

Salerno 24, Agropoli 18, Potenza 16*, Marigliano 14, Angri 10, Stabia 6*, Casalnuovo 2*, Catanzaro 2*. * una partita in meno

EMILIA ROMAGNA 2^ GIORNATA (seconda fase)

Girone Verde

Sono due le squadre a bissare il successo del primo turno ed a restare dunque appaiate in vetta alla classifica. Puianello infatti batte senza grandi difficoltà Castel S.Pietro (Alice Melandri 13) con 29 punti di Linda Manzini e 20 di Paola Raiola mentre Piumazzo, con 21 punti di Giorgia Palmieri, soltanto con un parziale nel finale di 9-0 piega una mai doma Valdarda (Arianna Meschi 9) che riesce a tornare sul -1 dal -19 ma deve alzare bandiera bianca crollando nelle battute conclusive. Dopo l’esordio vincente, cade fra le mura amiche Rimini (Noemi Duca 14), battuta da una ottima Cavezzo, trascinata dai 40 punti della coppia Marta Verona-Ambra Calzolari. Infine, Faenza Basket Project travolge a domicilio Forlì (Martina Ronchi 11) con 9 punti di Ilaria Gori.

Classifica:

Piumazzo 4, Puianello 4, Cavezzo 2, Castel S. Pietro 2, Rimini 2, Faenza Basket Project 2, Forlì 0, Valdarda 0.

Girone Rosso

Scandiano passa con grande autorità sul campo di Fidenza (Annalisa Podestà 18) con 15 punti di Giulia Marino e si conferma in testa alla classifica assieme alla Valtarese che supera Finale Emilia (Silvia Pincella 33) con 21 punti di Marta Palacios, 18 di Valentina Bozzi e 17 di Paula Garcia. Nelle altre due gare, arrivano i primi successi in questa seconda fase sia per Parma, che travolge Castello d’Argile (Emma Daidone 12) con un secondo tempo da 32-8, 25 punti di Viviana Lucca e 17 di Nicole Petrilli, che per S. Lazzaro la quale batte Cesena (Greta Clementi 19) facilmente con 20 punti di Carla Talarico.

Scandiano 4, Valtarese 4, Cesena 2, Fidenza 2, Parma 2, S. Lazzaro 2, Castello d’Argile 0, Finale Emilia 0.

LAZIO – 15^ giornata

Torna a vincere e lo fa senza troppi problemi la capolista S.Raffaele che passa sul campo di Castel Gandolfo (Martina Mondano 12) con 18 punti di Ludovica De Marchi e conserva così un minimo vantaggio di due lunghezze in classifica su una Elite Roma che si aggiudica il big match in casa di Esquilino (Megi Goran Koshanin 19) grazie ai 17 punti di una Danika Galea la quale mette a segno anche i due tiri liberi nel finale del definitivo sorpasso. In terza posizione si conferma Frascati che vince sena entusiasmare sul campo del fanalino di coda S.Marinella (Elisa Del Vecchio 15) con 11 punti di Camilla Toscani. Nelle altre due gare, Aprilia supera in scioltezza la Roma Team Up (Aisha Viola Diagne 11-Sofia Lami 11) con 23 punti di Giulia Prosperi e Latina batte Viterbo (Micaela Gionchilie 15) con 15 punti di Chiara Mauriello rientrano prepotentemente in corsa per una delle prime sei posizioni che danno l’accesso alla seconda fase del campionato.

Classifica:

S. Raffaele 28, Elite Roma 26, Frascati 24, Esquilino 18*, Aprilia 16, Viterbo 12, Roma Team Up 10, Latina 10, Castel Gandolfo 4*, Santa Marinella 0. * una partita in meno

LOMBARDIA – 18^ giornata

Restano soltanto in due al comando della classifica con Canegrate che, dopo un primo tempo molto sofferto, con un parziale di 30-13 nel secondo, piega Valmadrera (Martina Merli 17) con 17 punti di Alessia Corbetta mentre nel complesso assai più agevole è l’affermazione di Pontevico sul campo di Brignano (Patrizia De Gianni 13) con 19 punti di Giulia De Cristofaro. Perde invece partita e vetta della graduatoria, Albino (Alice Carrara 19), la quale viene fermata, dopo un tempo supplementare ed una gara molto equilibrata, da una ottima Bresso, trascinata dai 26 punti di Elisa Ercoli. Si riavvicina così al terzo posto il Basket Milano che vince senza troppe difficoltà contro Busto Arsizio (Francesca Caruso 17) con 22 punti di Matilde Cassani. Nella parte centrale della graduatoria, nette affermazioni per Usmate, che supera Sondrio (Martina Scala 18) con 21 punti di Carlotta Zumaglini e per il Milano Stars che travolge a domicilio Robbiano (Giulia Marra 18) con 18 punti di Kateryna Kovalenko e 17 di Sofia Savini. Infine, Varese passa, con un ultimo periodo da 10-22, sul parquet di Broni (Giorgia Maniero 23) con 29 punti di Martina Baiardo e si allontana dalla zona calda della classifica mentre Vittuone espugna Bollate (Martina Fusi 14) con 25 punti di Gloria Villa inguaiando pesantemente le padrone di casa e portandosi a +4 sulla terzultima posizione.

Classifica:

Pontevico 30, Canegrate 30, Albino 28, Basket Milano 26, Bresso 24, Busto Arsizio 22, Milano Stars 22, Usmate 22, Varese 20, Broni 14, Brignano 14, Vittuone 12, Sondrio 8, Robbiano 8, Bollate 4, Valmadrera 4.

PIEMONTE – 14^ giornata

Tredicesima vittoria su tredici per la capolista Pegli che supera senza problemi anche l’ostacolo Moncalieri (Carlotta Cairo 13) con 15 punti di Alice Ceccardi e conserva due lunghezze di vantaggio in classifica su Torino che non molla e supera nettamente Vercelli (Sofia Bracco 18) con 17 punti di Michaela Stejskalova. Serve un ultimo quarto da 5-15 a Derthona per passare sul parquet di Biella (Fabiana Tombolato 18) con 19 punti di Matilde Castagna e confermarsi in terza posizione assieme a Cuneo che travolge Pasta (Francesca Schimmenti 19) con 17 punti di Alona Samokhvalova. Infine, Venaria si impone contro Novara (Marta Biondi 24) con 14 punti di Maura Colucci e resta quinta.

Classifica:

Pegli 26, Torino 24, Cuneo 18*, Derthona 18*, Venaria 16, Biella 10, Moncalieri 10, Pasta 8, Area Pro 6*, Vercelli 4, Novara 0. * una partita in meno

SARDEGNA – 17^ giornata

La capolista Virtus Cagliari passa senza alcuna difficoltà anche sul campo di Alghero (Veronika Pysmennyk 11) con 21 punti di Yana Rabchuk e 18 di Diana Valtcheva e mantiene quattro lunghezze di vantaggio in classifica sul Cus Cagliari che travolge a domicilio Quartu (Cristina Astero 19) con 24 punti di Eugenia Caldaro. Antonianum passa comodamente sul parquet di Monserrato (Valeria Gallus 9) con 18 punti di Sabrina Pacilio ed aggancia la terza posizione assieme a S.Salvatore che annienta Nulvi (Ludovica Meloni 6-Elisa Poddighe 6) con 22 punti di Elisa Lapa, 21 di Giorgia Corso e 19 di Giulia Miceli. Infine, facile affermazione anche di Astro contro Su Planu (Emanuela Peretti 11-Francesca Deiana 11) con 18 punti di Michela Laccorte.

Classifica:

Virtus Cagliari 32 (16), Cus Cagliari 28 (16), Alghero 20 (14), Antonianum 20 (14), S. Salvatore 20 (15), Elmas 14 (15), Astro 14 (15), Su Planu 8 (14), Nulvi 4 (15), Quartu 4 (15), Monserrato 0 (15). Tra parentesi le partite giocate

SICILIA – 12^ giornata

Soffertissimo successo per la capolista I Have A Team Ragusa che passa, ma soltanto dopo un tempo supplementare e rimontando dal -11 nel terzo periodo, sul campo della Profumeria del Corso Palermo (Manuela Riccobono 17) con 13 punti di Laura Gatti. In seconda posizione, si confermano sia S. Matteo, che travolge a domicilio Katane (Alessia Di Dio 11) con 14 punti di Valeriia Kazantseva, sia Viagrande che passa in scioltezza sul campo del Verga Palermo (Monika Morgiel 14) con 20 punti a testa di Anna Hvichiani e Clara Mertz e 17 di Giulia Spampinato. Infine, Alcamo batte comodamente Messina (Mariia Shulha 12) con 13 punti di Federica Cafiso e Claudia Gattini.

Classifica:

I Have A Team Ragusa 22, S. Matteo 18, Viagrande 18, Profumeria del Corso Palermo 14, Alcamo 10, Messina 8, Katane 4, Verga Palermo 2.

TOSCANA – 17^ giornata

Ancora una sconfitta, la terza stagionale, per la capolista Jolly Acli Livorno (Irene Sassetti 12) che cade in maniera sorprendente sul campo della Number 8 S.Giovanni Valdarno che si impone in un match equilibrato con 18 punti di Stella Innocenti e resta ampiamente in corsa per un posto nei playoff. Ne approfittano per portarsi a -2 dalla vetta, sia Ponte Buggianese, che piega non senza difficoltà una mai doma Baloncesto Firenze (Diletta Donadio 17) con 22 punti di Matilde Pini, sia Lucca che passa a Piombino (Viola Bassini 14) mettendo le cose in chiaro con un primo tempo da 24-50 e 21 punti totali di Viktoria Fedorenko. La Pielle Livorno blinda il proprio quarto posto superando in volata la Pallacanestro Firenze (Rachele Ceccanti 13) con 13 punti di Ilaria Menchetti. Nelle restanti due sfide, doppio successo in trasferta con Prato che conferma il proprio ottimo periodo di forma (quinta vittoria nelle ultime sei gare) e passa a La Spezia (Carlotta Serpellini 17) con 12 punti di Valeria Popolo mentre il Costone Siena espugna Pontedera (Francesca Chiti 13) con un secondo tempo da 23-42 e 40 punti, equamente distribuiti, della coppia Nagaja Sardelli-Valentina Bonaccini.

Classifica:

Jolly Acli Livorno 30, Lucca 28, Ponte Buggianese 28, Pielle Livorno 26, Pallacanestro Firenze 20, Prato 18, Costone Siena 16, Piombino 12, Number 8 S. Giovanni Valdarno 12, Pontedera 10, La Spezia 10, Baloncesto Firenze 6.

UMBRIA – 2^ giornata seconda fase ad orologio

Allungando comodamente nel quarto periodo, la capolista Civitanova si impone facilmente sul campo di Umbertide (Sara Speziali 21) con 24 punti di Natalia Panufnik e 19 di Sofia Binci e conserva sei lunghezze di vantaggio in classifica su Perugia che supera Terni (Sophia Ugiagbe 13) grazie alla solita eccellente Winner Bartholomew che ne mette 31. Nell’altra gara, facile affermazione di Senigallia che si impone contro Orvieto (Claudia Coppolino 9) con 16 punti di Tia Tajhar.

Classifica:

Civitanova Marche 24, Perugia 18, Terni 14, Senigallia 10, Orvieto 4, Umbertide 2.

VENETO – 18^ giornata

Riprende non senza difficoltà la corsa in vetta alla classifica della capolista Melsped Padova la quale deve però sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio su una mai doma Conegliano (Marta Maschietto 9-Rebecca Botter 9) con 19 punti di Veronica Antonello. Non così semplice, come invece farebbe intendere il +17 finale, anche il successo della seconda in graduatoria, Marghera, la quale, soltanto con un parziale di 6-22 nell’ultimo periodo, allunga e supera in trasferta la Ginnastica Triestina (Irene Cigliani 12) con 19 punti di Claudia Castria e 18 di Alessia Zennaro. In terza posizione si confermano sia la Reyer Venezia B che conquista, contro l’Umana Padova (Chiara Gasparella 13), la sesta vittoria consecutiva grazie in particolare ai 12 punti di Isabel Mohamud Mohamed Hassan che l’Acciaierie Valbruna Bolzano la quale si aggiudica un derby molto equilibrato contro la Despar (Martina Bonato 19) con 14 punti di Chiara Villarini. Cade invece in casa Pordenone (Sofia Ceppellotti 19-Francisca Chukwu 18) sotto i colpi di una Cussignacco trascinata da Eva Lizzi (28) e da Valentina Braida (18). S. Marco passa, dopo un tempo supplementare, sul campo di S.Martino (Daba Diakhoumpa 11-Arianna Arado 11) con 14 punti di Clara Chiccisiola ed il canestro decisivo nel finale messo a segno da Eleonora Salmaso mentre, nelle altre due sfide, Sarcedo travolge Muggia (Carolina Miccoli 10) con 13 punti di Martina Mutterle e Casarsa passa comodamente sul campo del fanalino di coda Oma Trieste (Giorgia Iurkic 14) con 19 punti di Susy Furlan.

Classifica:

Melsped Padova 34, Marghera 30, Acciaierie Valbruna Bolzano 24, Reyer Venezia B 24, Ginnastica Triestina 22, Pordenone 22, Cussignacco 22, San Marco 18, Casarsa 18, S. Martino 16, Sarcedo 16, Umana Padova 16, Despar Bolzano 10, Conegliano 8, Muggia 6, Oma Trieste 2.