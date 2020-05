Il saluto di Vicenzotti a Udine: “Certe emozioni e ricordi rimarranno sempre nel mio cuore”

Commossa, con lacrime fin dai primi istanti Vicenzotti è stata protagonista di una diretta facebook dopo che nei giorni scorsi ha annunciato il ritiro dal campo. Una carriera donata interamente alla sua Udine, salvo una parentesi a Broni. Dopo il fallimento del 2014 della vecchia Libertas Udine, la nascita della nuova società la Libertas SBS Udine nella quale ha disputato 165 gare mettendo insieme 1910 punti. Questi gli spunti più interessanti della diretta odierna.

“Alla fine della scorsa annata, nonostante i playoff non fossero andati come volevamo uscendo con Alpo al primo turno ho iniziato a parlarne con il presidente. Nonostante ciò ero carica ad affrontare la stagione attuale. Ho capito che era arrivato il momento per vari motivi: dalla rottura del menisco di questa stagione fino ai rapporti umani dove mi sentivo di non riuscire più a dare alle mie compagne la vera Debby. Ringrazio infine questa società per avermi permesso di giocare in A, tiferò sempre per Udine e faccio un grosso in bocca al lupo alle mie compagne per la prossima stagione”.

Le parole del presidente De Biase: “ Io a lei vorrei ricordare un episodio particolare. Quando era nelle cadette ci fu un viaggio a Reggio Calabria in pullman e quando tornammo ci fermammo a festeggiare l’incredibile terzo posto ottenuto. Ci fu un bagno a mezzanotte, prima di affrontare un lunghissimo viaggio di ritorno dove ad attenderci al Carnera c’erano tutti i genitori. Mi ricordo anche le parole di sua mamma. Mi disse di tenerla d’occhio data la lontananza. Fu l’incipt di un percorso iniziato nel 2004 ad oggi, sedici anni meravigliosi. Mi è piaciuto vedere che il saluto allo sport giocato di Debora non si sia ridotto a un singolo momento di un’ultima partita, ma un susseguirsi di giornate emozionanti. Il sunto di tutto ciò è che è uscita la sua persona: quando si parla di lei non si parla di una persona costruita, Debora è così. Una persona naturale, una di quelle che in ogni cosa mette il 100% di sè stessa. Ha dato tanto allo sport, alla vita cittadina e alle sue compagne. Il grazie che Udine le deve è obbligatorio. Abbiamo infine deciso come consiglio di ritirare la sua maglia e lasciare quel 13 a lei. Nessuna potrà mai sostituire la giocatrice e la capitana che è stata”.

Ha poi preso la parola Vicenzotti: “Fu davvero una soddisfazione immensa arrivare terze in Italia. Eravamo davvero un bel gruppo, tra cui c’erano Sara De Biase e Patrizia De Gianni. Fu la nostra forza nel raggiungere traguardi importanti”.

E’intervenuto poi il presidente regionale Giovanni Adami: “Ho sempre apprezzato il suo modo di essere giocatrice bandiera, una capitana vera a tutto tondo. La pallacanestro regionale annovererà sicuramente Debora tra i migliori capitani maschile e femminile”.

Le parole di Giacomelli: “Il primo ricordo è quello di una bambina molto timida. L’ambiente era comunque semplice, senza pressioni da parte delle vecchie sulle piccole. Il carattere comunque si intravedeva, mostrava già cosa voleva fare e in campo sapeva già il fatto suo. Si è guadagnata passo dopo passo la fiducia di noi compagne e dell’allenatore. Il mio invito è quello di non disperdere quanto ha creato con la sua carriera e l’augurio di rivederla quando si sentirà pronta ad allenare o comunque rimanere all’interno del movimento”.

Queste invece le parole di Patrizia De Gianni: ” Il mio ringraziamento va per tutto quello che abbiamo condiviso in campo e fuori. Rimarrà sempre la compagna perfetta e un’amica straordinaria colei che reputo la mia sorella bianca”.

Le parole di Alessandra Mio: ” L’annata della promozione per me fu particolare, dato che l’ho vissuta da esterna per la rottura del crociata. Le emozioni le ho quindi vissute da fuori ma il ricordo che mi porto dietro è che nonostante la consapevolezza di essere forti abbiamo disputato tutto il campionato umili, concentrate sul solo traguardo finale della promozione. A Debby va il merito di averci tenute calme soprattutto dopo la semifinale a Viterbo che fu decisamente maschia. In finale poi ci fu la bellissima sorpresa delle maglie celebrative, realizzate a nostra insaputa”.

Il ricordo di Debora su quella stagione: “Ogni volta che vedo le foto di quel campionato non posso che commuovermi. Ho sempre avuto l’idea fissa che dovevamo centrare la promozione. Una volta raggiunta fu bellissimo. Le magliette non volevamo farle per scaramanzia, ma decisi di farle di nascosto convinta che avremmo vinto. Vincere un campionato, qualsiasi sia la categoria, riportando la tua squadra la dove meritava resta una grande soddisfazione”.

Menzione poi sui buzzer beater in carriera: “In carriera qualcuno ne ho fatto. Uno di quelli che ricordo meglio è quello nella stagione con Tay (Madonna ndr) e Ieva (Veinberga ndr). Fu nei quarti di finale contro Borgotaro, sotto di 3 segnai nei regolamentari e fu decisivo a portarci ai supplementari. Di quel momento conservo una foto con loro due dove ci abbracciamo e che mi è rimasto più impresso”.

Le parole di Carlotta Rainis:” A me ha aiutato molto a causa del mio carattere non facile. Lei invece mi ha sempre capita, legando molto soprattutto negli ultimi anni. Da lei ho imparato il sacrificio per la propria squadra, mettendo il gruppo prima di sè stessa. Ogni volta che abbiamo avuto bisogno c’è sempre stata”.

Le parole di Vanessa Sturma:” Lei è sempre stata la mia vittima preferita negli scherzi. Nonostante l’infortunio al menisco non ha mai mollato, dando il massimo in ogni occasione. Ha sempre messo il gruppo davanti, insegnandoci molto sia in campo sia fuori. E’ stata sicuramente una grandissima capitana, una di quelle con C maiuscola sempre pronta ad aiutarti per qualsiasi cosa”.

Tra i tanti partecipanti hanno contribuito anche Enrico Sinone, Gianluca Abignente, Eva Da Pozzo, Alberto Matassini e Waldi Medeot.