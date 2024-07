Ilaria Milazzo si ritira dal basket giocato

La fine del capitolo più bello, appassionante, entusiasmante della mia vita, la pallacanestro.



E’ dura staccarsi da ciò che è stato profondamente vita. Ho donato tutta me stessa a questo sport, ho amato il sudore come poche cose al mondo, ho amato andare in palestra e faticare perché senza sacrificio e senza amore per il sacrificio, non sarei arrivata a giocare la quattordicesima stagione consecutiva in seria A1, con una parentesi all’estero. Ho desiderato ogni giorno dare il meglio di me, facendo dell’allenamento il mio pane quotidiano e si, i sogni li ho realizzati. Forse non tutti ma questo è lo sport, questa è la vita. Ho raggiunto le Semifinali di Coppa Italia e le Semifinali Scudetto con la maglia che rappresenta la mia terra. Se me lo avessero predetto quindici anni fa, mi sarei messa a ridere.



Sono grata alla pallacanestro perché mi ha insegnato cosa vuol dire perseveranza e resilienza. E mi ha regalato emozioni autentiche che resteranno scolpite dentro me.



E’ un privilegio immenso aver vissuto tante esperienze stupende, grazie a questo sport. Custodirò preziosamente gli occhi della gente pieni di stupore e acclamazione per me, l’entusiasmo di tutti quei bambini e ragazzi cui ho avuto l’onore di poter trasmettere questo amore grande.



Grazie a tutti gli allenatori che mi hanno insegnato tanto. Non posso non menzionare Lorenzo Serventi per quanto abbia creduto in me.

E così tutti i Presidenti, i preparatori fisici, i vice allenatori con cui ho avuto il piacere di lavorare.



Un grande riconoscimento al mio agente Marco Florio per il supporto e la stima reciproca in questi 12 anni di lavoro insieme.



Grazie mamma e papà, come avrei potuto inseguire i sogni se voi non mi aveste insegnato a crederci, sacrificando tanto per me?

Grazie Ori, sei il mio esempio di ambizione e ricerca della pienezza di vita.



La fine di un nuovo inizio. Pieno di progetti autentici accanto all’uomo che amo da una vita e mi sostiene da sempre. Un nuovo inizio dove quel fuoco di vita che la pallacanestro mi ha trasmesso sarà sempre il mio pane quotidiano.



E’ STATO UN VIAGGIO MERAVIGLIOSO.



Il Signore mi ha donato tutto quello che potevo desiderare.

Ilaria Milazzo