La Final Eight di Coppa Italia di A2 Femminile si giocherà a Brescia

E’ stata definita la sede delle Final Eight di Coppa Italia di A2 Femminile. La sede scelta è quella di Brescia, con il campo di Brixia che ospiterà la kermesse che andrà in scena dal 12 al 14 Marzo. Si tratta di uno degli eventi più attesi in ambito femminile, con il primo trofeo stagionale. Già certe le squadre del girone Nord, ovvero Udine, Crema, Moncalieri e Castelnuovo. Da definire, causa recuperi, l’ultimo spot per quanto riguarda il girone Sud che attualmente vede qualificate le padrone di casa di Brixa, Umbertide e San Giovanni Valdarno.