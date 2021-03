A2 – La Fondazione Paideia sulla divisa della Coppa Italia della Akronos Moncalieri

Mancano pochi giorni al via della RMB Final Eight, l’edizione 2020/21 della Coppa Italia di A2 femminile. La Akronos Moncalieri è ai nastri di partenza per la terza stagione consecutiva: dopo aver sfiorato – da matricola – l’impresa a Campobasso nella stagione 18/19 e aver ospitato al PalaEinaudi l’ultima edizione della manifestazione, le lunette di coach Terzolo tenteranno – a Brescia dal 12 al 14 marzo – nuovamente l’assalto all’ambito trofeo Nazionale.

Per l’occasione la Akronos Moncalieri scenderà in campo con una divisa speciale, realizzata per l’evento: “abbandonati” – ma solo momentaneamente – i colori giallo e blu, le lunette vestiranno delle casacche bianche e grigio antracite, impreziosite da inserti tricolore. Il colore della divisa non è, però, l’unica peculiarità di questa “special edition”: sulla casacca sarà impresso il logo di Fondazione Paideia, che da oltre vent’anni aiuta famiglie e bambini in difficoltà e al termine della manifestazione sportiva, le divise saranno messe all’asta con il ricavato completamente devoluto alla fondazione.

“Ringraziamo la Libertas Moncalieri – dichiara Fabrizio Serra, direttore della Fondazione Paideia – per questa speciale opportunità. Questo è un periodo molto difficile per i bambini con disabilità e le loro famiglie, che sono molto provate dall’emergenza sanitaria. L’iniziativa di solidarietà proposta rappresenta sicuramente un aiuto prezioso, che si aggiunge al calendario annuale 2021 già dedicato a Paideia”.

“Siamo orgogliosi di poter portare sulla nostra divisa il logo della Fondazione Paideia e di aver promosso questa iniziativa benefica. In questo momento particolare che tutto il nostro Paese sta attraversando è necessario che tutti facciano la propria parte ed è fondamentale riaffermare l’importanza sociale dello sport” – ha concluso il presidente della Libertas Moncalieri Alessandro Cerrato.

L’esordio delle lunette è fissato per venerdì 12 marzo alle 20.30: le ragazze di coach Terzolo affronteranno nei quarti di finale la E-Work Faenza. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su lbftv.it.

Ufficio Stampa PMS Basketball