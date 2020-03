La GIBA smentisce Lega Basket Femminile: “Nessun accordo sui tagli di stipendi”

In relazione alla nota Lega Basket Femminile, pubblicata in data odierna, la GIBA e l’Associazione Procuratori precisano che non è stata trovata alcuna intesa su eventuali riduzioni degli accordi in essere e sulla entità delle stesse, in caso di chiusura anticipata dei campionati nazionali femminili.

Le Associazioni continueranno a informare costantemente le proprie iscritte e i propri iscritti, a cui sono sempre rimesse le decisioni loro riguardanti, rimanendo a disposizione per lavorare con loro e tutte le componenti a tutela dell’intero movimento cestistico femminile.

GIBA – Giocatori Italiani Basket Associati