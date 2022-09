La Lega Basket Femminile torna su MS Channel: la tv trasmetterà tutto il meglio della pallacanestro femminile della stagione 2022/2023.

MS Channel è un canale televisivo prettamente sportivo già media partner di LBF per le stagioni 2019/20 e 2020/21. Nasce come web tv nel 2017 per poi passare nel pacchetto Sky al numero 814 già dall’anno successivo. Negli anni la crescita del canale è stata esponenziale, tanti sport e federazioni sono entrati nei suoi palinsesti e hanno portato il canale ad essere la casa della Lega Nazionale Pallacanestro, FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici), FIBS (Federazione Italiana Baseball e Softball) e FIC (Federazione Italiana Canottaggio) solo per citarne alcune.

Il canale è come sempre visibile al numero 814 del pacchetto Sky, da quest’anno finalmente in HD, e in live streaming gratuito sul sito mschannel.tv e sulla piattaforma Tivùsat.

Così il presidente di Lega Basket Femminile, Massimo Protani: “Siamo contenti di tornare su MS Channel, in virtù del rapporto di reciproca stima professionale col direttore generale Roberto Brusati e con il suo staff. MS Channel si è sempre dimostrata come una tv attenta al basket femminile e alla sua diffusione, ed è per noi importante ritrovare dopo un anno una partnership in continua via di sviluppo, che offrirà una finestra sulla TV tradizionale a tutti gli appassionati, al fianco del già avanzato progetto streaming rappresentato dal nostro canale streaming LBF TV • www.lbftv.it“.

“Siamo molto felici di poter ritornare a collaborare con la Lega Basket Femminile dopo lo stop della scorsa stagione” ha dichiarato Roberto Brusati direttore generale di Mediasport Group. “Il campionato aumenterà ancor di più il prestigio del nostro canale, la LBF è un campionato molto spettacolare con un alto livello, speriamo di poter riprendere dagli ottimi risultati con cui ci eravamo fermati poco tempo fa”.

La programmazione in chiaro su MS Channel inizierà il 27 settembre con la diretta delle due Semifinali della Supercoppa Italiana “Città d’Alghero” – Techfind Cup 2022: Famila Wuber Schio vs Gesam Gas&Luce Lucca e Passalacqua Ragusa vs Virtus Segafredo Bologna. Martedì 28 settembre è in programma la diretta della Finale.

Grande spazio per la Techfind Serie A1, con le dirette dall’Opening Day 2022 di Cagliari e dei più entusiasmanti match di regular season e Playoff. MS Channel sarà presente anche per le Coppe e i principali eventi LBF. La Serie A2 torna con uno spazio fisso settimanale in differita, la “Game of the Week”.

Nell’offerta di MS Channel troveranno spazio anche l’appuntamento con “Donne e Basket Magazine”, ogni venerdì a partire da ottobre, e gli speciali di produzione LBF. Appuntamenti imperdibili nella nuova casa della pallacanestro femminile!

Di seguito il programma delle prime sette dirette su MS Channel:

• 27 settembre – ore 17.00: Semifinale Supercoppa Italiana “Città di Alghero” – Techfind Cup, Famila Wuber Schio vs Gesam Gas&Luce Lucca

• 27 settembre – ore 19.15: Semifinale Supercoppa Italiana “Città di Alghero” – Techfind Cup, Passalacqua Ragusa vs Virtus Segafredo Bologna

• 28 settembre – ore 18.00: Supercoppa Italiana “Città di Alghero” – Techfind Cup, Finale

• 1 ottobre – ore 14.00: XX Opening Day, Allianz Geas vs Akronos Moncalieri

• 2 ottobre – ore 14.00: XX Opening Day, Umana Reyer Venezia vs E-Work Faenza

• 5 ottobre – ore 19.30: Seconda giornata Techfind Serie A1, Umana Reyer Venezia vs La Molisana Magnolia Campobasso

• 8 ottobre – ore 20.30: Terza giornata Techfind Serie A1, Banco di Sardegna Dinamo Sassari vs Gesam Gas&Luce Lucca

Area Comunicazione LBF