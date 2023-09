La Reyer Venezia vince l’amichevole di lusso, sconfitta la Virtus Bologna

AMICHEVOLE UMANA REYER-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: 69-57

Parziali: 14-23; 38-36; 57-42

Umana Reyer: Berkani 12, Villa 5, Nicolodi 6, Pan 2, Meldere 12, Makurat 2, Cubaj 10, Fassina 14, Logoh, Toffolo, D’Este, Gorini 6, Franchini, All.Mazzon

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero, Pasa 7, Cox 9, Barberis 8, Dojkic 3, Andrè 12, Zandalasini 7, Orsili 3, Consolini 8, Parrinello All.Vincent

Seconda uscita stagionale per l’Umana Reyer femminile che affronta al Palasport di Rovigo la Virtus Segafredo Bologna in un match anticipo della semifinale della Supercoppa. Dopo un primo quarto contratto, le orogranata cambiano marcia rimontando e dilagando nel terzo periodo: 69-57 il punteggio finale. Quattro giocatrici in doppia cifra: top scorer della gara Fassina con 14 punti, seguono Berkani e Meldere a 12 e chiude Cubaj con 10 punti.

Partono forte le due squadre

Ritmi alti e grande intensità nel primo quarto, le orogranata pagano alcune palle perse e si ritrovano sotto di 10 (7-17), poi sono Cubaj e Berkani a dare la scossa per il meno cinque. Entra in campo Gorini per il suo esordio stagionale, ma la Virtus riallunga chiudendo avanti 14-23.

La rimonta orogranata

Seconda frazione caratterizzata da attacchi spumeggianti dell’Umana, coach Mazzon dà spazio nelle rotazioni a Logoh e D’Este. L’Umana chiude le maglie difensive e con grande energia riprende in mano la gara con il duo Cubaj-Gorini a fare la voce grossa in attacco: 38-36 il punteggio all’intervallo.

Reyer prende il largo

Al rientro dagli spogliatoi le orogranata continuano la loro corsa toccando prima il +7 (47-40), per poi prendere in mano l’inerzia della gara mettendo in campo grande aggressività in entrambi i lati del campo. Le bianconere faticano a trovare la via del canestro (a fine periodo saranno solamente 6 i punti segnati) e la Reyer con un gioco corale arriva al +15 a fine terzo quarto, 57-42.

Negli ultimi dieci minuti di gioco la Virtus prova a rientrare in partita ma la distanza tra le due squadre non viene più ricucita. Toffolo e Franchini entrano per l’ultimo minuto. L’Umana Reyer vince 69-57.

reyer.it