La Solmec Rhodigium Basket chiude il precampionato con la vittoria su Vigarano

Terza vittoria consecutiva per la Solmec Rhodigium Basket, che chiude così il percorso di preseason nel migliore dei modi in vista del debutto in Serie A2, fissato per Sabato 7 Ottobre. Nell’ultimo test prestagionale le giocatrici rosso-blu hanno superato Pallacanestro Vigarano col punteggio di 63-55.

L’inizio della partita ha sorriso alla squadra ospite, partita con un parziale di 9-12 nei primi minuti del match. La Rhodigium ha chiuso i primi 10′ di gioco con un parziale di 8-0 firmato da Virginia Furlani, Camilla Bonivento e Sara Zanetti: è 17-12 a fine primo quarto. Nel secondo quarto Vigarano, sulle ali del neo-acquisto Amaiquem Siciliano (16 punti), impone un parziale di 10-17 alla Rhodigium, impattando a quota 33 sulla sirena dell’intervallo. Lo score del secondo periodo è di 16-21 in favore delle emiliane.

L’inizio dei secondi 20′ di gioco fatica a decollare: molti errori per entrambe le formazioni, con Vigarano che tenta la fuga sul 33-37. Ad aprire le marcature rodigine nella ripresa è Michela Battilotti (top scorer Rhodigium con 14 punti) con i tiri liberi. Una volta sbloccata, la Rhodigium continua a mostrare il suo bel gioco: il break di 9-0 in favore delle ragazze di coach Pegoraro porta Rovigo sul +5 (42-37). Il terzo periodo di gioco si conclude sul 46-44. La partita è rimasta in bilico anche per tutta la durata del quarto decisivo periodo di gioco. La Rhodigium ha sempre mantenuto la testa, ma Vigarano ha venduto cara la pelle. Decisiva negli ultimi minuti Camilla Bonivento (8 punti): due canestri dalla media distanza ed una bella palla che ha portato Shannon Hatch (11 punti) in lunetta per il 63-55 finale.

In occasione dell’ultimo test prima dell’inizio ufficiale della stagione la Rhodigium ha potuto finalmente contare sulla capitana Elisa Ballarin: la #18, che non è scesa in campo per un mese a causa di fastidi muscolari, ha giocato 10 minuti di partita. Sabato 7 Ottobre comincia il campionato di Serie A2 nazionale: la Rhodigium ospiterà alle ore 20:30 Posaclima Ponzano, squadra già affrontata nel contesto del Rhodigium Basket Day. Prima della partita sarà ancora possibile sottoscrivere gli abbonamenti per la stagione 2023/24.

Giulia Pegoraro, allenatrice Solmec Rhodigium Basket: “Abbiamo concluso il precampionato nel migliore dei modi. Gli unici due aspetti negativi sono stati il forfait inaspettato di Chiara Cadoni e l’infortunio di Elisa Ballarin, più lungo di quello che ci aspettassimo. Sono molto positiva: su cinque amichevoli contro squadre di A2 ne abbiamo vinte tre in maniera piuttosto convincente. Ieri contro Vigarano ho visto una squadra matura, disposta a lottare e a metterci il fisico. Sabato finalmente si comincia: ogni vittoria, d’ora in poi, sarà fondamentale per noi. Speriamo che il palazzetto si riempia di tifosi, avremo bisogno di tutto il loro supporto”.

Solmec Rhodigium Basket – Pallacanestro Vigarano 63-55 (17-12; 16-21; 13-11; 17-11).

Rhodigium: Viviani 7, Martin, Tumeo 5, Battilotti 14, Bonivento 6, Marchetti, Hatch 11, Furlani 4, Ballarin, Zanetti 14, Poletto 2. All. Pegoraro.

Vigarano: Nimelli 8, Armillotta, Siciliano 16, Tintori 8, Feoli 2, Conte, Cutrupi 13, Pepe 5, Albieri, Gordon 3, Moretti. All. Castelli.

Ufficio Stampa Rhodigium Basket