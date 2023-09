La Solmec Rhodigium Basket supera San Lazzaro in amichevole

La Solmec Rhodigium Basket non ha deluso al primo appuntamento casalingo dell’inaugurale stagione in Serie A2 nazionale. La squadra rosso-blu ha vinto la partita amichevole contro Bologna San Lazzaro con lo score di 72-51, rifacendosi così dopo la sconfitta per mano di WomenAPU Udine.



L’impatto sulla partita delle giocatrici allenate da Giulia Pegoraro e Massimo Borghi è stato più che convincente. Aperte le danze con l’appoggio di Shannon Hatch (autrice di 20 punti), la Rhodigium ha piazzato un parziale di 14-0 per cominciare l’incontro. Bologna San Lazzaro non è stata in grado di segnare per i primi cinque minuti di partita, salvo poi concludere i primi 10′ di gioco con il punteggio di 26-7. Dopo una partenza sprint, la Rhodigium si è adagiata: visto il grosso vantaggio accumulato nella prima frazione di gioco, le giocatrici rodigine hanno mollato il piede dall’acceleratore, dando così fiducia a BSL: infatti, il parziale del secondo periodo vede la squadra ospite in vantaggio con il punteggio di 19-20, che vale il 45-27 totale del primo tempo. Nel terzo periodo la stanchezza si è fatta sentire per entrambe le formazioni: sono stati parecchi gli errori da entrambe le parti. Il terzo periodo è finito col punteggio di 8-10 per le ospiti. Una Rhodigium decisamente più convincente ha aperto l’ultimo periodo di gioco con un parziale di 10-2, salvo poi concedere un timido rientro alle avversarie. L’ultima frazione di gioco si è chiusa con il punteggio di 19-14 in favore di Rovigo, che si aggiudica la vittoria con lo score totale di 72-51.



Giulia Pegoraro, allenatrice Solmec Rhodigium Basket: “È stata una partita sicuramente utile: nel primo periodo abbiamo imposto fin da subito il nostro ritmo, facendo sentire la differenza di categoria tra le due squadre. Con i venti punti di vantaggio accumulati ci siamo ammorbidite: questo non è ideale, va contro quella che è la nostra mentalità. Quello che dobbiamo tenerci è senza dubbio il primo quarto, nel quale si sono viste delle ottime cose come il talento offensivo di Hatch e le potenzialità dentro l’area di Zanetti. Continueremo a lavorare duramente per prolungare la nostra intensità fisica nell’arco dei 40 minuti. Mercoledì faremo un’altra amichevole interna contro Junior San Marco in vista del Rhodigium Basket Day: il torneo ci darà più informazioni sulla nostra preparazione in vista della stagione”.



Tabellini: Solmec Rhodigium Basket – Bologna San Lazzaro 72-51 (26-7; 19-20; 8-10; 19-14).

Solmec Rhodigium Basket: Martin 5, Viviani 6, Tumeo 5, Battilotti 6, Bonivento 9, Marchetti 2, Hatch 20, Furlani 8, Pastorello, Zanetti 12, Poletto.



Ufficio Stampa Rhodigium Basket