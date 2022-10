La Spezia supera Empoli e vince il Trofeo Siram Veolia. Nella finalina Firenze doma Umbertide

La Cestistica Spezzina è la squadra che si aggiudica la prima edizione del trofeo Siram Veolia: le bianconere hanno avuto la meglio 72-70 sull’USE Basket Empoli in un finale punto a punto davvero avvincente. Dal livello d’intensità delle partite si può già dire che le compagini in campo siano pronte per il campionato, che partirà nel prossimo weekend. MVP del torneo è stata premiata Angelica Castellani, trascinatrice della Cestistica nella finale con 19 punti a referto. Nella gara valida per terzo e quarto posto è stata Firenze ad aver la meglio su Umbertide 65-61, in un’altra partita giocata sulle ali dell’equilibrio, con Firenze che ha preso la guida in rimonta negli ultimi minuti.

SPEZIA 72-70 EMPOLI

SPEZIA: Nerini 4, Colognesi 17, Templari 9, Zolfanelli 4, Castellani 19, Pini 2, Delboni, N’Guessan 13, Guzzoni 3, Guerrieri ne, Ratti ne, Amadei 1. ALL: Corsolini.

EMPOLI: Peresson 10, Cvijanovic 11, Ruffini 12, Bambini, Patanè 6, Stoichkova 19, Merisio 2, Casini ne, Manetti, Antonini 2, Melita 2. ALL: Cioni.

FIRENZE 65-61 UMBERTIDE

FIRENZE: Peric 9, M.Rossini 9, Cremona 3, Torricini, S.Rossini 5, Poggio 13, Polini, Reani 15, Capra 7, De Cassan 4. ALL: Corsini.

UMBERTIDE: Pompeti 12, Bartolini, Scarpato 6, Cupellaro 1, D’Angelo 7, Boric 10, Stroscio 18, Paolocci 5, Gambelunghe, Savatteri 2, Avonto. ALL: Staccini.

Uff.Stampa Cestistica Spezzina