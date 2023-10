La Techfind Serie A1 su RaiSport HD. Si comincia Domenica con Campobasso-Ragusa

By

La Federazione Italiana Pallacanestro e la Lega Basket Femminile hanno il piacere di comunicare la partnership con la RAI per la trasmissione in chiaro, sul canale RaiSportHD numero 58, di gare del campionato Techfind Serie A1 2023/2024 di stagione regolare e le partite dei Playoff Scudetto.

Un accordo di grande importanza per l’intero movimento della pallacanestro femminile che conferma la crescente qualità del massimo campionato e gli investimenti operati in questi anni da FIP e LBF per aumentare la visibilità del torneo.

La prima diretta della Techfind Serie A1 su RaiSportHD vedrà sfidarsi La Molisana Magnolia Campobasso e Passalacqua Ragusa domenica 22 ottobre alle ore 20:00 presso La Molisana Arena di Campobasso. Un match tra due formazioni ambiziose e in grande crescita.

Ufficio Stampa FIP

Ufficio Stampa LBF