L’Angolo del coach: il punto sulla diciannovesima giornata di A2 Girone Nord

Sesto turno di ritorno del girone nord che vede la caduta di Udine in casa per mano di Sanga e la perdita del primato in classifica in coabitazione con Crema. Le ragazze di coach Matassini piazzano un terribile 12 a 0 di parziale nell’ultimo quarto trascinate da Peresson ma non completano l’opera perdendo lucidità nel finale non riuscendo tra l’altro a fare fallo nell’ultima azione. Sanga, galvanizzata anche dal colpo di mercato Chiara Pastore, conquista così la quinta vittoria consecutiva con grande solidità mentale nel finale trascinata da una Novati da 18 punti con alcuni canestri fondamentali. La crescita della squadra e l’arrivo di Pastore fanno aumentare le ambizioni della società milanese che ha chiaramente affermato di voler provare a fare il grande salto in A1. Il campo dirà se potrà essere realmente così. Nel frattempo Crema si ritrova così solitaria in testa alla classifica e sembra essere in grandissima forma. Il profumo della Coppa Italia fa sicuramente bene alle cremasche che chiudono la pratica Sarcedo (sempre out Santarelli e Pieropan) già nel primo tempo e possono pensare al prossimo derby proprio contro Sanga. Tanti minuti in campo per le giovani Radaelli, Guerrini e Parmesani. Torna alla vittoria Castelnuovo Scrivia dopo 3 ko consecutivi e lo fa con qualche sofferenza di troppo nel finale contro una sempre coriacea Vicenza. Colli e compagne giocano una partita solida toccando anche il + 15 nell’ultimo quarto ma alcune palle perse di troppe permettono alle vicentine di rifarsi sotto. Si rivede in campo Micia Gatti che chiude con 12 punti. Tra le ospiti perfetta al tiro Tibè con 8/8 da 2 punti ben supportata da Villaruel e Monaco. Le ragazze di coach Sinigaglia perdono la quinta posizione che rimane alla coppia Sanga- Alpo. Le veronesi hanno vita facile contro Albino con tutte le undici giocatrici a referto a segno. Spicca la prestazione di Vitari in doppia doppia con 14 punti e 12 rimbalzi. Coach Stazzonelli deve continuare a fare a meno di De Gianni e ha solo Carrara in doppia cifra con 15 punti. Smuove la classifica dopo quattro sconfitte consecutive Mantova trascinata da una mostruosa Monica autrice di 36 punti con 6/8 da 3 punti e ben 9 falli subiti. Partono forte le ragazze di coach Borghi trascinate da Marchi (20 punti alla fine per lei), vengono rimontate dalle lupe che sono molto brave nel corso della partita a limitare sotto canestro Llorente, e riescono a dare lo strappo decisivo sul finale del terzo quarto. Per le ospiti ottima la prestazione di Pini con 16 punti.

ANALISI DELLA PARTITA DELLA SETTIMANA: Carugate espugna il campo di Ponzano pareggiando la differenza canestri dell’andata risalendo sempre di più la classifica con la terza vittoria nelle ultime quattro giornate. Le ragazze di coach Cesari (coach Catalfamo in panchina a condurre l’incontro) che si presentano senza Canova out per infortunio e con Micovic debilitata dopo una settimana d’influenza, partono forte sfruttando le numerose palle perse delle padrone di casa. il primo quarto è caratterizzato da un grande ritmo di gioco in entrambe le parti e si conclude con Carugate in vantaggio 17 a 13. L’equilibrio continua anche nella seconda frazione con Zitkova con 9 punti e Iannucci con 5 consecutivi nel finale, protagoniste nel far rimanere le proprie compagne attaccate alle lombarde. Al ritorno dagli spogliatoi Diotti e compagne provano la fuga arrivando sul + 7 sul 45 a 38 ma è Leonardi questa volta a prendere per mano le venete portandole anche in vantaggio sul 47 a 46 prima che un 4 a 0 delle ospiti riporti lo svantaggio di tre punti nel finale. È sempre Leonardi ad essere protagonista nell’ultima frazione di gioco con 8 punti. Si arriva così in parità negli ultimi tre minuti di gioco. Coach Catalfamo decide di giocarsi i momenti decisivi del match schierando un quintetto alto con Meroni e Micovic come esterne e la scelta pagherà riuscendo a sfruttare i miss match vicino a canestro. Micovic sul finale fa solo 1/2 ai liberi non riuscendo a ribaltare completamente la differenza canestri dell’andata. Ponzano invece non riesce a costruire tiri di qualità anzi affretta un paio di conclusioni che saranno decisive per l’esito dell’incontro. Delusione e preoccupazione per coach Zanco, alla sesta sconfitta consecutiva. Oltre alla mancanza di risultati quello che è evidente è la perdita di sicurezze da parte del gruppo. L’inserimento di Giordano in corsa aveva creato equilibri che avevano portato ad un filotto di vittorie, ora sembra che all’interno del gruppo siano rinati alcuni problemi. Miccoli ha perso quella solidità che l’aveva contraddistinta fino a qualche settimana fa mentre Iannucci è rimasta a sedere per tutto l’ultimo quarto. L’attacco alla zona ben disposta da parte delle avversarie ha sicuramente creato non pochi problemi e forse la capocannoniere del campionato avrebbe avuto difficoltà nell’essere efficace come suo solito, ma per poter ritrovare la strada della vittoria coach Zanco dovrà sicuramente trovare il modo di far coesistere tutte le sue giocatrici per poter sfruttare tutte le armi a disposizione. Continua invece il momento positivo di Diotti e compagne che dimostrano ancora una volta di aver trovato coesione e maggiore consapevolezza nei propri mezzi. Nonostante l’assenza in questo turno di Canova e la settimana scorsa di Micovic le lombarde sono riuscite a portare a casa due vittorie consecutive segno che il gruppo diventato squadra sotto l’ottimo gestione di coach Cesari può anche fare a meno di alcune protagoniste grazie alla solidità acquisita. L’utilizzo della zona mette sempre in grande difficoltà gli attacchi avversari e i raddoppi organizzati in post basso hanno portato a tante palle recuperate. Mentre in attacco a difesa schierata si sono dimostrate brave e pazienti nel trovare i miss match vicino a canestro generati dopo i cambi difensivi avversari o a sfruttare gli spazi concessi sui pick and roll quando la scelta era di passare in quarta posizione. Il calendario complicato e le poche giornate al termine forse non permetteranno di raggiungere la nona posizione in classifica ma se il percorso di crescita continuerà su questo livello la salvezza nei playout potrà essere meno difficile del previsto.

MVP DELLA PARTITA: COLOGNESI oramai abbonata alle doppie doppie, segna anche in rovesciata il canestro della staffa. Una certezza.

QUINTETTO DELLA SETTIMANA:

Marchi (20pt, 5/6 3pt)

Monica (36pt, 6/8 3pt, 9fs, 44val)

Beretta (15pt, 7rb)

Novati (18pt, 8rb)

Colognesi (12pt, 10rb, 7ass)

Coach: Pinotti