LBA, A2 e A1 Femminile: i provvedimenti disciplinari delle gare del 17-18 Dicembre

Serie A

Undicesima giornata, gare del 17-18 dicembre 2022

UNAHOTELS REGGIO EMILIA. Ammenda di Euro 495,00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri, nonchè lancio di un oggetto non contundente (una palla di carta) senza colpire [art. 27,4a RG rec.]

DOLOMITI ENERGIA TRENTO. Ammenda di Euro 450,00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri [art. 27,4a RG rec.]

GIVOVA SCAFATI. Ammenda di Euro 2.000,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri e per circostanza aggravante speciale per striscioni offensivi, nonchè nei confronti di un avversario ben individuato della squadra avversaria [art. 27,4b RG rec.,art. 28,3 RG, art. 24,4 RG]

Serie A2

Tredicesima giornata di andata. gare del17-18 dicembre 2022

Girone Verde

URANIA BASKET MILANO. Ammonizione per guasto delle attrezzature obbligatorie (mancato funzionamento della sirena di fine gara) [art.

40,1a RG rec.]

KIENERGIA RIETI Ammenda di Euro 500,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri [art. 27,4b RG rec.,art. 24,4 RG]

Serie A1 femminile

Dodicesima giornata di andata, gare del 17-18 dicembre 2022

VIRTUS EIRENE RAGUSA. Ammonizione per utilizzo di marchi di sponsorizzazione

non autorizzati [art. 38,1a RG rec.]

