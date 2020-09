LBF TV cambia prezzo: tutte le partite a meno di 20 euro

LBF TV si conferma la casa del basket femminile anche per la Stagione 2020/2021! Tutte le partite della Serie A1 e degli eventi di Lega Basket Femminile verranno trasmessi in diretta e saranno disponibili on demand su www.lbftv.it.

Gli appassionati potranno sottoscrivere un abbonamento annuale per € 19.99 (con un listino quasi dimezzato rispetto ai precedenti € 35.99), comprensivo di tutte le dirette trasmesse in alta definizione e dell’archivio on demand. In alternativa è disponibile un abbonamento mensile a € 7.99 con le stesse caratteristiche dell’annuale.

LBF TV: Accedi. Vedi. Tifi.

Area Comunicazione LBF