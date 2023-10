LBF TV – Da oggi al via l’abbonamento mensile a 7,99€ 

Da oggi è possibile sottoscrivere l’abbonamento a LBF TV, per goderti il grande spettacolo della pallacanestro femminile italiana!

Se ancora non sei registrato vai sul sito www.lbftv.it (flima.tv), clicca in alto a destra su “Registrati”, si aprirà una finestra in cui inserire i dati richiesti per effettuare la registrazione (email e password). In seguito sarà possibile seguire la procedura guidata per attivare l’abbonamento, direttamente dalla sezione “Pagamenti” del proprio account o cliccando su un evento qualsiasi.

Il prezzo dell’abbonamento mensile sarà 7,99€ e si rinnoverà automaticamente ogni 30 giorni.

Per i primi abbonati il prezzo dell’abbonamento mensile sarà di 5,99€ fino a febbraio 2024, sempre con rinnovo automatico ogni 30 giorni.

L’abbonamento può essere sottoscritto e disdetto in qualsiasi momento.

Per ricevere assistenza è possibile scrivere una email a support@flima.tv

AREA COMUNICAZIONE LBF