LNP è anche radio: sul web con Radio Basket 108 tutti i giorni. E nel weekend “LNP minuto per minuto”

Lega Nazionale Pallacanestro ha il piacere di annunciare l’accordo di partnership con Radio Basket 108, piattaforma web di contenuti “All Basket”. Che da giovedì 11 marzo diventa il canale radiofonico di riferimento sull’attualità dei campionati di Serie A2 e Serie B, veicolando le attività legate ai 91 Club associati a Lega Nazionale Pallacanestro. Compresi gli eventi, a partire dalla ormai prossima Final Eight di Coppa Italia LNP 2021.

IL PARTNER – Il progetto Radio Basket 108 nasce dall’idea di costruire il primo prodotto radiofonico esclusivamente “All Basket”, vale a dire un canale dedicato all’offrire rubriche di approfondimento di sola pallacanestro. La scelta del web, al posto della classica banda FM, è figlia del preciso intento di smarcarsi da qualsiasi territorialità. Abbracciando esattamente ciò che i Club di LNP rappresentano per la pallacanestro italiana, e cioè la diffusione capillare sul territorio. Presenti, con le proprie squadre, dall’ovest del Piemonte all’est del Friuli Venezia Giulia; dal nord della Lombardia al sud della Sicilia.

RADIO BASKET 108 – E’ uno dei due canali della famiglia di Radio 108 Web. Nata per dare quell’importanza mediatica che la pallacanestro, soprattutto quella italiana, merita. La particolarità di questa radio è il fatto che è l’unica in Italia dedicata al mondo della palla a spicchi. L’obiettivo è diventare un punto di riferimento per tutti gli amanti della pallacanestro e, perchè no, avvicinare altre persone a questo mondo. Nasce da qui una filosofia incentrata su trasmissioni Live e non su programmi di podcast, per consentire agli ascoltatori di interagire con le trasmissioni e gli ospiti.

COME ASCOLTARE RADIO BASKET 108 – Dal cellulare: scarica l’APP Ios ed Android My Tuner e cerca Radio Basket 108. Dal sito: www.radio108web.com cliccando ASCOLTA sul logo di Radio Basket 108 cliccando su http://onair7.xdevel.com:7070/1 – Facebook: https://www.facebook.com/radio108web/ – Instagram: https://www.instagram.com/radiobasket108/hl=en – Twitter: https://twitter.com/RadioBasket108

L’OFFERTA SETTIMANALE: DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ – Serie A2 e Serie B, per un’informazione costante, completa, flessibile. E soprattutto quotidiana: tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 12.00 alle 13.00. Spaziando dai gironi Rosso (li lunedì) e Verde (il martedì) di A2, poi (il mercoledì) una trasmissione dedicata interamente alla Serie B, il giovedì spazio agli Mvp, ed il venerdì le preview sul weekend dei due campionati.

L’OFFERTA WEEKEND: SABATO E DOMENICA NASCE “LNP MINUTO PER MINUTO” – E’ l’appuntamento del weekend con le dirette dai campi. Con l’innovazione di una interazione virtuosa con LNP PASS, con le voci dei telecronisti che si tramutano in radiocronisti, in un continuo rimbalzo dai campi dove si sta giocando. Per seguire in diretta i finali più avvincenti, in un’alternanza tra i palasport e lo studio, nel quale interverranno anche ospiti speciali dei due campionati, come giocatori, allenatori, dirigenti e giornalisti.

