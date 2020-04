Lodo Legnano-Sbezzi: la nota del club

La Societa’ L.B. Legnano Knights ssdrl, preso atto delle irriguardose frasi pronunciate nei suoi confronti dal procuratore Sig. Riccardo Sbezzi, nella trasmissione live sulla pagina FB “Cantieri Aperti” di lunedì 30/03/2020, nonché dai comunicati stampa emessi dallo stesso in data di ieri 01/04/2020, a difesa e tutela della propria immagine, tiene a precisare quanto segue:

1- Il contenzioso con il Sig. Sbezzi riguardante il pagamento delle provvigioni per la stagione 2020/2021 sul contratto dell’atleta Marco Lagana’, nell’unico grado di giudizio possibile e svolto, e’ stato definito dal lodo arbitrale emesso in data 21/02/2020, dal Collegio Arbitrale della Fip, con rigetto completo di ogni pretesa avanzata dal Sig. Sbezzi in merito

2- Non si e’ mai instaurato alcun contenzioso tra la societa’ scrivente e l’atleta Marco Lagana’

3- Nella giornata di ieri e’ stato depositato esposto alla Procura Federale Fip nel confronti del Sig. Sbezzi

4- Nei giorni successivi la Societa’ valutera’ ogni opportuna azione giudiziaria a tutela della propria immagine e dei propri diritti

Infine si vuole evidenziare che dal 2004 ad oggi abbiamo intrattenuto rapporti commerciali con il Sig. Sbezzi, firmando contratti con circa 30 atleti da Lui rappresentati, e abbiamo sempre rispettato tutti gli impegni contrattuali ed economici sia con gli atleti sia con la sua agenzia, cosi’ come possiamo dire serenamente di aver rispettato ogni impegno con tutte le persone che hanno indossato la maglia della nostra società o hanno collaborato con noi

Il Presidente Marco Tajana

Il General Manager Maurizio Basilico