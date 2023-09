Mantova batte nettamente Cavezzo

MANTOVAGRICOLTURA SAN GIORGIO 75 – CAVEZZO BASKET 52

(22-19; 19-8; 14-14; 20-11)

Buona prestazione delle atlete di coach Purrone che si portano a casa la serata sul 75 a 52 con una prova corale di alto livello, in cui si evidenzia come gli ingranaggi e le strategie di squadra stiano sempre più entrando a ritmo in vista dell’avvio del campionato.

Partenza di ritmi alti con Cavezzo che prova subito a strappare la palla a due lanciandosi in un contropiede pressochè solitario; non tarda la risposta sangiorgine che prova a spingere sull’acceleratore arrivando presto sul 12 a 6. Il vantaggio viene però ricucito in due battute da Cavezzo che a 3 minuti dalla fine aggancia il pareggio. Spariglia il gioco la tripla di Petronio, sull’assist che ribalta il gioco di Novati del 17 a 14. Nel finale Petronio mette a segno altri 5 punti (parziale personale di 8 a 0 nel quarto) per il 22 a 17, mentre negli ultimi secondi Cavezzo coglie alla sprovvista le virgiliane infilando due punti sul 22 a 19.

Nei primi minuti sono le avversarie a dettare ritmi e tempi con una San Giorgio che non trova la quadra per arrivare facilmente al canestro. Le atlete di coach Purrone ingranano poi la marcia giusta riuscendo a ribaltare il risultato portandosi fino sull’11 a 5 grazie ad una difesa più stringente che ha concesso di recuperare palloni preziosi lanciando in contropiede solitario, in due occasioni, Cremona.

In questo test trovano minuti in campo preziosi anche le giovani Buelloni, Ranzato e Diagne che non sfigurano davanti alla chiamata dello staff tecnico, difendendo forte e mettendosi a disposizione della squadra. Chiude la frazione la tripla, allo scadere, di Novati sul 19 a 8.

Dopo la pausa Cavezzo prova a riempire di più il proprio pitturato difensivo mettendo MantovAgricoltura alle strette e buttando il gioco sulla fisicità alzando, al tempo stesso, il livello dello scrimmage. Le mantovane sono brave a rimanere attaccate al treno emiliano che prende via via sempre più fiducia con l’allungo del +4 (5 a 9). Rialzano la testa Llorente e compagno con Fietta e Cremona che ricuciono sul 12 a 14 per le avversarie a meno di 60’’ dalla fine del parziale. Nell’ultimo secondo è ancora la playmaker di origini venete, Fietta, a riconsegnare la pariglia chiudendo sul 14 a 14.

Ultimi dieci minuti aperti con un personal break di Laura Cremona che infila un 2 su 2 dall’arco da 3 punti, portando le sue sul 6 a 0. Continua l’assalto da 3 delle sangiorgine, stavolta è Dell’Olio che affonda il colpo, mentre Cavezzo in difficoltà arriva allo scadere dei 24 secondi non riuscendo a concretizzare. Continua invece la cavalcata mantovana e le triple piovono: la partita prende la piega sperata e negli ultimi minuti c’è spazio in campo per tutte le giovani del vivaio coadiuvate da capitan Llorente. Il quarto si conclude sul 20 a 11 per San Giorgio ed il punteggio complessivo è 75 a 52.

Il prossimo impegno sarà sabato 23 settembre alle ore 19.00 contro la Rhodigium Rovigo al Palasport Sguaitzer.

MantovAgricoltura San Giorgio: Fietta 8, Novati 12, Llorente 11, Bottazzi 3, Orazzo 6, Dall’Olio 4, Cremona 16, Petronio 10, Buelloni 2, Ranzato 1, Diagne, Perantoni 2. All.re Purrone S.; ass. Logallo L., Gianfreda E.

UFF.STAMPA MANTOVAGRICOLTURA