Masciadri e Alessandra Ortenzi presentano il progetto Sportive Digitali dedicato alle atlete del futuro

Nato da un confronto da donna a donna, con una spiccata attenzione al mondo dello sport al femminile, #sportivedigitali è la nuova sfida dedicata alla formazione delle giovani atlete e all’empowerment.

Il format avrà come punto di partenza la raccolta delle testimonianze di tutte quelle atlete, di ogni disciplina sportiva, che si sono distinte nel loro sport e che contestualmente hanno costruito un percorso in dual career, investendo nella formazione e lanciandosi in una nuova avventura nel post-carriera.

Raffaella Masciadri, Presidente della Commissione Atleti del Coni, ex atleta azzurra come capitana della Nazionale di Basket e Alessandra Ortenzi, esperta di strategie digitali per lo sport, giornalista e autore Hoepli e Maggioli di testi sulla formazione digitale sportiva, hanno voluto accanto a loro anche Marta Pagnini oggi Athletes Manager, ruolo che ricoprirà anche all’interno del progetto.

La prima atleta che interverrà a portare la sua testimonianza il 20 maggio, attraverso i canali social YouTube, LinkedIn e Twitter, sarà proprio Marta Pagnini, ex capitana delle farfalle, bronzo a Londra 2012, laureata in relazioni internazionali con un master in sport management, da subito determinata a disegnare il suo percorso immaginando come sarebbe stato il futuro oltre lo sport. Marta sarà la prima sportiva che si collocherà tra le altre ragazze dello sport italiano che contribuiranno, con la loro esperienza personale, a diffondere il messaggio dell’urgenza e utilità della formazione e proiezione professionale verso un futuro dentro o fuori il mondo sportivo.

“In un momento in cui la vicinanza si può esprimere solo virtualmente – sottolinea Raffaella Masciadri – in cui si può praticare sport in modo estremamente limitato tra le quattro mura di casa, questa idea vuole essere la spinta per coltivare la speranza e i valori che lo sport porta con sé. Questo lo proviamo a fare cercando gli esempi di donne che ce l’hanno fatta, non solo a realizzare una vita sportiva professionale ma che poi si sono sapute reinventare in un altro percorso al termine della carriera nello sport. Perché si può sempre credere nei sogni… e questo progetto è il nostro piccolo grande sogno!” (Raffaella Masciadri)

“Oggi, mentre fuori dalle nostre case i palazzetti e gli stadi sono vuoti – afferma Alessandra Ortenzi – vogliamo immaginare insieme quello che sarà lo sport femminile del futuro, certe che facendo squadra e attingendo la forza dal passato, possiamo costruire un nuovo percorso. Lo facciamo tramite il digitale, raccontando le storie di donne che hanno cambiato il corso degli eventi. La tecnologia oggi ricopre un posto importante e può realmente portare lo sport al punto di evoluzione: che questa trasformazione nasca da donne con grande iniziativa e passione per il proprio lavoro non è un caso.” (Alessandra Ortenzi)

Tra le prossime atlete ospiti del format Guendalina Sartori (Tiro con l’Arco) Serena Licchetta (Ginnastica Artistica) Petra Conti (Danza) e Veronica Fanciulli (windsurf), ognuna con una storia di rinascita, crescita professionale e percorso di empowerment ispirazionale per le nuove generazioni.

Il progetto di formazione, erogato dalla piattaforma www.sportivedigitali.it e amplificato nelle piattaforme social, partirà in modalità e-learning e consentirà alle giovani atlete di poter studiare e continuare ad allenarsi, ognuna nella propria disciplina, costruendo un percorso utile a riposizionare il mindset sportivo costruito con anni di agonismo, perché diventi la base della carriera professionale del futuro.

“Se si sogna da soli, è solo un sogno. Se di sogna insieme, è la realtà che comincia.”

(Proverbio africano)